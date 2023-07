HABANOS, S.A. APRESENTA A ESTREIA MUNDIAL DO HOYO DE MONTERREY MONTERREYES Nº 4, EDIÇÃO LIMITADA.

A nova vitola foi revelada pela Kaliman Caribe, distribuidora exclusiva da Habanos, S.A. na Bulgária, diante de mais de 500 pessoas de sorte em um evento exclusivo realizado em Sófia.

O Monterreyes NO. 4 (55 de diâmetro x 145 mm de comprimento) é a sétima edição limitada produzida pela marca Hoyo de Monterrey.

HAVANA, 1 de julho de 2023 /PRNewswire/ -- A Habanos, S.A., por meio de sua distribuidora exclusiva na Bulgária, a Kaliman Caribe, apresentou uma nova edição limitada da conceituada marca Hoyo de Monterrey, o Monterreyes NO. 4, em Sófia. Em um ambiente singular, entre a Montanha Vitosha e o Rio Iskar, a capital búlgara testemunhou uma noite mágica com música ao vivo, shows de dança e, claro, os melhores Habanos. Um grupo seleto de 500 convidados da Albânia, Armênia, Croácia Cuba, Emirados Árabes Unidos, Grécia, Irlanda, Kosovo, Macedônia do Norte, Sérvia, Suíça e do Reino Unido foram as primeiras pessoas a conhecerem e experimentarem a nova vitola, que deve seu nome à plantação do mesmo nome, da área de Vuelta Abajo* na região de Pinar del Río*, considerada a terra do melhor tabaco do mundo.

MONTERREYES NO. 4 EDICIÓN LIMITADA

As edições limitadas têm um lugar único entre as especialidades do portfólio da Habanos, S.A., não apenas devido à cuidadosa seleção das folhas, envelhecidas por, no mínimo, dois anos. Além disso, há uma apresentação em embalagens especiais e com uma vitola adicional em preto e ouro com o ano em que foi lançada. O Monterreyes No. 4 é apresentado em uma caixa de madeira específica para a ocasião, com 10 Habanos em cada uma.

Essa nova vitola é ainda mais especial por ser a sétima edição limitada da marca desde o lançamento da vitola da Epicure Especial em 2004, que acabou se tornando um dos tamanhos de referência do portfólio da Hoyo de Monterrey. A vitola Monterreyes No. 4 existia nos anos de 1960 e agora é reapresentada em um formato moderno, agregando às grandes vitolas de anel grosso tão populares entre os amantes da marca.

Pela segunda vez, esse território está organizando o lançamento mundial de uma edição limitada. Nesse aspecto, Jorge Pérez Martell e José María López Inchaurbe, vice-presidente comercial e vice-presidente de desenvolvimento da Habanos, S.A., respectivamente, explicaram em uma transmissão por vídeo durante o evento que: "A Bulgária é um mercado muito importante para a Habanos, S.A., e nós temos orgulho de poder apresentar esse lançamento juntamente com a Kaliman Caribe". O búlgaro aficionado é um grande amante da marca Hoyo de Monterrey, da Habanos, e de especialidades exclusivas como edições limitadas. "Nós temos certeza de que não apenas na Bulgária, mas em todo o mundo, eles receberão essa tão esperada edição limitada com grande entusiasmo", concluíram.

Os fãs de Habanos mais leves, aromáticos e delicados em todo o mundo poderão encontrar o novo Monterreyes nº. 4 após seu lançamento mundial nos diferentes pontos de venda oficiais em mais de 140 países onde a Habanos, S.A. distribui seus produtos.

Hoyo de Monterrey Monterreyes nº. 4

Nome de mercado : Monterreyes Num.4

Nome de fábrica : Maravillas NO.4

Medidas : 55 de diâmetro x 145 mm de comprimento

Embalagem : Habano de excelente aparência, cor escura e brilhante que o deixa mais autêntico e especial.

Notas de degustação:

Um Habano aromático com notas amadeiradas muito agradáveis, o que traz um prazer fresco e agradável.

Queima : excelente e inflamável com amplo sopro graças ao seu grande tamanho, que encanta com uma fumaça fresca e aromática, e algumas leves notas amargas, sendo fiel ao sabor suave de sua mistura.

excelente e inflamável com amplo sopro graças ao seu grande tamanho, que encanta com uma fumaça fresca e aromática, e algumas leves notas amargas, sendo fiel ao sabor suave de sua mistura. Cinzas: de cor cinza claro e compactas.

Tempo de fumo: cerca de 50 minutos.

Acompanhamento : ele pode ser apreciado com um uísque 12 anos, suave, floral com leves notas de malte torrado que combina muito bem com o suave sabor dessa mistura.

Clique aqui para baixar imagens em alta resolução dos produtos.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2145300/Hoyo_de_Monterrey.jpg

FONTE Habanos, S.A.

