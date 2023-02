HABANOS, S.A. APRESENTA EM ESTREIA MUNDIAL NA SUÍÇA, A COLEÇÃO MONTECRISTO L'ESPRIT x S.T. DUPONT COLLECTION

A Intertabak AG, distribuidora exclusiva da Habanos, S.A. para a Suíça, atuou como mestre de cerimônias na apresentação dos umidores da nova coleção da Montecristo em colaboração com a S.T. Dupont

A nova bitola do Montecristo L'Esprit foi uma das surpresas da noite

HAVANA, 1 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Habanos S.A., com o apoio da sua distribuidora oficial e exclusiva para a Suíça e o Principado de Liechtenstein, a Intertabak AG, apresentou na cidade suíça de Basileia os novos umidores da coleção Montecristo L'Esprit, que reuniu uma das marcas da Habanos mais conhecidas do mundo e a empresa francesa S.T. Dupont.

Montecristo L'Esprit x S.T. Dupont Collection // Habanos, S.A.

O renomado restaurante Blindekuh proporcionou o cenário para mais uma noite mágica de gala organizada pela Habanos, S.A. e Intertabak AG. Mais de 100 participantes puderam apreciar os três magníficos umidores que compõem esta coleção: Le Crepuscule, La Nuit e L'Aurore. Uma coleção que apenas alguns amantes de sorte do que é considerado o melhor tabaco do mundo poderão apreciar em breve.

Além do privilégio de serem as primeiras pessoas a ficarem sabendo sobre a nova colaboração entre a Habanos, S.A. e a S.T. Dupont, o pequeno número de convidados foi surpreendido com a nova bitola do Montecristo L'Esprit. Este novo item da Habanos é apresentado ao mercado, como protagonista desta colaboração, com uma faixa especial original elaborada especificamente para a ocasião e uma faixa adicional em comemoração ao 150º aniversário da S.T. Dupont, uma marca conhecida pela qualidade, beleza e inovação.

"A Habanos, S.A. procura sempre se associar a marcas líderes em seus mercados, com produtos que ofereçam algo único e diferente a seus clientes, enfim, marcas que estejam à altura do que é considerado o melhor tabaco do mundo", disse José María López Inchaurbe, vice-presidente de desenvolvimento da Habanos, S.A. Alain Crevet, CEO da S.T. Dupont, também comentou: "Tanto a Habanos quanto a Dupont se dedicam a elevar os produtos feitos à mão a uma forma de arte. Juntos, estamos oferecendo os melhores charutos e os melhores acessórios para fumar em uma excepcional Art de Vivre". E acrescentou: "esta nova colaboração com a Habanos e a Montecristo foi mais uma experiência prazerosa e impecável entre as nossas duas Maisons".

A coleção Montecristo L 'Esprit, da qual fazem parte estes magníficos umidores, foi inspirada no romance de Alexandre Dumas, O Conde de Montecristo, que deu seu nome à prestigiada marca da Habanos. E, juntamente com ela, a empresa francesa de isqueiros e acessórios para amantes de tabaco da melhor qualidade está comemorando seu 150º aniversário. Assim como os umidores apresentados em Basileia, as três variedades cromáticas de isqueiros e acessórios que fazem parte desta coleção representam os diferentes estágios da noite: Le Crépuscule, La Nuit e L'Aurore.

Assim como na produção dos habanos, cada item da coleção Montecristo L'Esprit foi feito à mão por artesãos especializados em diferentes ofícios. Uma combinação perfeita que combina tradição, habilidade e excelência.

Nota de degustação:

Montecristo L'Esprit

Nome da fábrica: Preciosos

Medidas: anel calibre 50 x 145mm de comprimento

Capa: coloração média, oleosa e com brilho natural

Aromas que evocam notas doces, com toques tostados, amadeirados, notas leves de frutas secas. Entrando no segundo terço, são reveladas notas de especiarias, cacau e café torrado. No terceiro terço, oferece expressões mais complexas, intensificando seu caráter em direção a uma força média a forte, destacando um grande equilíbrio entre aromas e sabores.

Combustão homogênea, fluxo perfeito.

Cinza bem compactada, com a cor cinza característica da contribuição do solo da região de Vuelta Abajo*.

Tempo de fumo: cerca de 50 minutos de prazer com uma força média a forte.

Este magnífico Habano harmoniza muito bem com o rum Edmundo Dantes reserva 15 anos e o conhaque Hennessy XO.

