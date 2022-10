HABANOS, S.A. APRESENTA O HUMIDOR DE VIAGEM QUAI D'ORSAY IMPERIALES NA TFWA INTERNATIONAL FAIR EM CANNES

- A Habanos, S.A. mantém seu compromisso com os canais Duty Free e Travel Retail, apresentando um produto desenvolvido exclusivamente para eles

HAVANA, 5 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A Habanos, S.A. apresentou o novo humidor de viagem com a marca Quai D'Orsay Imperiales durante seu tradicional jantar de gala na TFWA World Exhibition & Conference em Cannes, na França. Um elegante e exclusivo humidor de viagem contendo 20 Habanos e fabricado em quantidades limitadas, que estará disponível apenas nos canais de vendas de varejo Duty Free e Travel Retail.

Quai D’Orsay Imperiales Travel Humidor (Habanos, S.A.)

"Com esse lançamento, estamos trazendo de volta um dos ícones históricos da marca, que foi relançado pela Habanos em 2017, com um portfólio renovado e um posicionamento e imagem de nível ainda mais premium", afirmou José María López Inchaurbe, vice-presidente de desenvolvimento da Habanos, S.A., diante de mais de 150 aficionados, distribuidores e jornalistas internacionais que participaram do jantar exclusivo. "Na Habanos, S.A. temos certeza de que a recuperação e o sucesso de canais importantes, como o Duty Free e o Travel Retail, são garantidos com lançamentos como o que temos o prazer de apresentar hoje", acrescentou ele.

O humidor de viagem Quai D'Orsay Imperiales é a opção ideal para apreciadores de Habanos que preferem bitolas mais largas (cepo 47 x 178 mm de comprimento) e também apreciam os sabores e aromas de intensidade média. Sem dúvida, esta é uma grande oportunidade para desfrutar de um momento Habanos em qualquer lugar do mundo.

Com razão, o jantar de gala e a apresentação do produto exclusivo foram marcados pela magia que sempre envolve os grandes eventos da Habanos, S.A., com música e gastronomia no mais alto nível. Além do vice-presidente de desenvolvimento, Ernesto González e Alejandro Fernández-Blanco, respectivamente diretor de marketing operacional e vice-diretor, também representaram a Habanos, S.A. no evento. Ambos se reportam à vice-presidência comercial da empresa.

Durante os dias da TFWA World Exhibition & Conference realizada no Palais des Festivals et des Congrès em Cannes, o estande da Habanos S.A. exibiu os lançamentos mais recentes desenvolvidos exclusivamente para esse canal: Trinidad Robustos, Romeo y Julieta Wide Churchills e, naturalmente, o Quai d 'Orsay Imperiales, além de alguns lançamentos mais recentes, marcas e vitolas do portfólio da empresa para o prazer de aficionados, especialistas e jornalistas que visitaram o estande.

FONTE Habanos, S.A.

