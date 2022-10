HABANOS, S.A. PRÉSENTE L'HUMIDOR DE VOYAGE QUAI D'ORSAY IMPÉRIALES AU SALON INTERNATIONAL TFWA DE CANNES

- Habanos, S.A. poursuit son engagement envers le Duty Free et le Travel Retail en présentant un produit exclusivement conçu pour ces canaux

LA HAVANE, 5 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Habanos, S.A. a présenté le nouveau Travel Humidor de la marque Quai D'Orsay Impériales lors de son traditionnel dîner de gala au TFWA World Exhibition & Conference à Cannes, France. Il s'agit d'un humidor de voyage élégant et exclusif contenant 20 Habanos chacun et produit en quantités limitées, qui sera disponible uniquement dans les canaux de vente Duty Free et Travel Retail.

Quai D’Orsay Imperiales Travel Humidor

« Avec ce lancement, nous faisons revenir l'une des icônes historiques de cette marque, qui a été relancée par Habanos en 2017 avec un portefeuille renouvelé et un positionnement et une image plus premium », a déclaré José María López Inchaurbe, vice-président du développement chez Habanos, S.A., devant plus de 150 aficionados, distributeurs et journalistes internationaux qui ont assisté à ce dîner exclusif. ». « Chez Habanos, S.A., nous sommes sûrs que la reprise et le succès de canaux importants comme le Duty Free et le Travel Retail sont garantis par des lancements comme celui que nous avons le plaisir de présenter aujourd'hui », a-t-il ajouté.

L'Humidor de voyage Quai D'Orsay Impériales est un choix idéal pour les voyageurs qui aiment les Habanos ayant un goût pour les calibres plus épais (178 mm de longueur par 47 anneaux) et qui apprécient également les saveurs et les arômes de sa force moyenne. Sans aucun doute, c'est une excellente occasion de profiter d'un moment Habanos partout dans le monde.

À juste titre, le dîner de gala et la présentation de ce produit exclusif ont été marqués par la magie qui entoure toujours les grands événements de Habanos, S.A., avec de la musique et de la gastronomie au plus haut niveau. Outre le vice-président du développement, Ernesto González et Alejandro Fernández-Blanco, respectivement directeur et directeur adjoint du marketing opérationnel, ont également représenté Habanos, S.A. lors de cet événement. Tous deux relèvent de la vice-présidence commerciale de la société.

Pendant les journées de la TFWA World Exhibition & Conference qui s'est tenue au Palais des Festivals et des Congrès de Cannes, le stand de Habanos, S.A. a présenté les dernières nouveautés conçues exclusivement pour ce canal : Trinidad Robustos, Romeo y Julieta Wide Churchills et, bien sûr, Quai D'Orsay Impériales, ainsi que quelques-uns des plus récents modèles, marques et vitoles du portefeuille de la société, pour le plus grand plaisir des aficionados, experts et journalistes qui ont visité le stand.

Cliquez ici pour télécharger des images haute résolution du produit.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1913896/Habanos_1.jpg



SOURCE Habanos, S.A.