Habanos, S.A. apresenta Trinidad Robustos Extra em expo virtual de varejo de viagem

Este lançamento será apresentado durante a Virtual Travel Retail Expo 2020, que está sendo organizada como um evento virtual pela primeira vez em sua história. Planejada pela Moodie Davitt Report, ela acontecerá de 12 a 16 de outubro de 2020.

O umidor de viagem para charutos Trinidad Robustos Extra contém 14 charutos, é elegante e prático, e foi especialmente projetado para ser o acessório de viagem perfeito para os entusiastas de charutos Habanos. Além disso, o umidor complementa o sabor único dos charutos Trinidad, procurado por apreciadores de charutos Habanos com mistura de intensidade média e calibre pesado.

O invólucro assim como as folhas de enchimento e aglutinante especialmente selecionadas para o Trinidad Robustos Extra vêm da renomada área de Vuelta Abajo* na região de Pinar del Río*, Cuba*. Estes Habanos foram feitos "Totalmente a Mano con Tripa Larga" (totalmente à mão com bucha longa) - por enroladores cubanos profissionais, chamados de torcedores, e por isso apresentam o aroma e a qualidade característicos.

Juntamente com mais de 70 empresas de todo o mundo, a Habanos, S.A. estará presente na Virtual Travel Retail Expo 2020 com um estande virtual no pavilhão do tabaco na categoria Gold. Além do umidor de viagem para charutos Trinidad Robustos Extra, sem dúvida um dos lançamentos mais esperados, também serão exibidos outros prestigiosos produtos Habanos. Destaque para o novo Romeo y Julieta Línea de Oro, o mais premium da marca, com três novas vitolas: Dianas, Nobles e Hidalgos. Bem como a jarra de charutos H. Upmann Magnum 56, um produto que foi lançado no ano passado na Feira de Cannes e agora está disponível para os aficionados do que é considerado o melhor tabaco do mundo.

Não se deve esquecer que o nome Trinidad é uma homenagem à cidade fundada em Cuba em 1514, chamada Santísima Trinidad, que foi declarada Patrimônio Mundial da UNESCO em 1988. As origens de Trinidad como uma marca Habanos datam de 1969; assim como a marca Cohiba, ela foi usada por muitos anos como um presente de estado para dignitários estrangeiros de alto escalão. Foi em 1998 que esta marca foi finalmente colocada à disposição dos apreciadores de charutos de todo o mundo, porém, em quantidades bem limitadas.

*(P.A.O.) Protected Appellations of Origin (Denominações de origem protegidas)

