Habanos, S.A. présente sa cave à cigare portative Trinidad Robustos Extra lors du salon virtuel du Travel Retail Expo 2020

L'entreprise lèvera le voile sur son produit lors du salon virtuel duTravel Retail Expo 2020. Organisé par Moodie Davitt Report, l'événement se tiendra du 12 au 16 octobre 2020 et se déroulera de façon virtuelle pour la première fois dans son histoire.

La cave à cigare portative Trinidad Robustos Extra peut contenir 14 cigares Habanos et présente un design élégant et pratique qui en fait l'accessoire de voyage parfait des amateurs d'Habanos. La boîte conserve le goût unique du cigare Trinidad, un choix prisé par ceux qui préfèrent une saveur moyennement corsée et une bague de lourd calibre, comme celle du cigare Habanos.

Les capes, les tripes et les sous-capes, spécialement sélectionnées pour accompagner la saveur du Trinidad Robustos Extra, proviennent de la célèbre région de Vuelta Abajo*, dans la province de Pinar del Rio*, à Cuba*. Ces Habanos sont fabriqués « Totalmente a Mano con Tripa Larga » (entièrement à la main et avec une longue tripe), par des torcedores (rouleurs de cigares) cubains experts, ce qui confère aux cigares un arôme et une qualité uniques.

Habanos, S.A. se joindra à plus de 70 entreprises du monde entier pour prendre part au salon virtuel du Travel Retail Expo 2020, tenant un stand virtuel dans le pavillon du tabac sous la catégorie Or. En plus de lancer la cave à cigares portative Trinidad Robustos Extra Travel, sans aucun doute l'un des lancements les plus attendus, Habanos, S.A. présentera d'autres produits Habanos prestigieux. L'entreprise dévoilera notamment trois nouveaux cigares pour sa ligne la plus prestigieuse, Romeo y Julieta Línea de Oro : Dianas, Nobles et Hidalgos. Le salon accueillera également une autre vedette : H. Upmann Magnum 56 Jar. Ce produit lancé l'an dernier à Cannes est maintenant disponible aux amateurs du tabac considéré comme le meilleur au monde.

N'oublions pas que le nom « Trinidad » rend hommage à Santísima Trinidad, une ville fondée à Cuba en 1514 et inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1988. Les origines de Trinidad en tant que marque d'Habanos remontent à 1969. Pendant de nombreuses années, les cigares Trinidad, tout comme ceux de la marque Cohiba, étaient uniquement destinés à être offerts aux hauts dignitaires étrangers. La marque est finalement commercialisée aux fumeurs du monde entier en 1998, mais en quantités très limitées.

*(A.O.P.) Appellations d'origine protégée

Carla Lladó, Tél : +34-93 201 10 28, [email protected]

