HABANOS, S.A. APRESENTOU A NOVA MEDALHA DE OURO BOLÍVAR NA NOITE DO MEIO DA SEMANA DO FESTIVAL HABANO

- A Nova Medalha de Ouro Bolívar é apresentada em uma caixa especial de 10 Habanos, que estará disponível exclusivamente na rede de franquias La Casa del Habano

- A noite também homenageou a bem-sucedida rede de franquias La Casa del Habano, que já conta com 157 estabelecimentos em todo o mundo e é uma referência em vendas especializadas para os amantes do Habano

HAVANA, 2 de março de 2023 /PRNewswire/ -- O El Laguito Protocol Room realizou ontem um coquetel que marcou a metade desta edição do Festival e não deixou ninguém indiferente. A noite recebeu cerca de 700 convidados e homenageou uma das marcas mais emblemáticas da Habanos, S.A.: a Bolívar, com mais de 120 anos de história. O nome da marca é uma homenagem ao líder venezuelano Simón Bolívar, libertador de grande parte da América do Sul e uma das grandes figuras do século XIX.

Bolívar New Gold Medal

Um dos destaques da noite foi a apresentação da vitola olivar New Gold Medal (medida do anel 48 x 165 mm de comprimento), que vem em uma caixa especial com 10 Habanos. A vitola foi lançada exclusivamente para venda na rede de franquias La Casa del Habano, um projeto que começou em 1990 com o objetivo de oferecer exclusividade, o melhor serviço e experiência de produto a todos os amantes do Habano, que atualmente conta com 157 estabelecimentos ao redor do mundo.

Nas palavras de José María López Inchaurbe, Vice-presidente de desenvolvimento da Habanos, "Uma noite tão especial como esta é o cenário perfeito para homenagear uma de nossas marcas mais históricas, produzida inteiramente à mão, com longo enchimento e 121 anos de história: nossa marca Bolívar. Também gostaria de agradecer e reconhecer todo o trabalho e esforço dos franqueados, distribuidores e gestão da Casa del Habano, por superar todas as expectativas, mesmo em meio à incerteza da pandemia".

A nova Gold Medal traz de volta uma vitola que remonta aos anos 60, 50% embrulhado em papel de ouro, que também está entre o mais famoso Habanos colecionáveis. Seu sabor terroso é incomparável e pode manter seu gosto característico por décadas. La Casa del Habano foi a outra protagonista da noite. Essa rede de lojas especializadas foi criada com o objetivo de apresentar o produto para os consumidores em um ambiente exclusivo, em condições ideais de preservação e apresentação do produto, e é sempre o melhor lugar para encontrar orientações especializadas sobre a compra de Habanos.

A comemoração também incluiu um show de bartender e uma apresentação de Flyboard, bem como shows musicais cubanos e Afro-cubanos ao vivo de Brenda Navarrete, Trio Jazz Oliver Valdez, Jóvenes clásicos del Son e Maria Victoria. O concerto de encerramento foi oferecido por Arnaldo y su Talismán.

Clique aqui para baixar imagens de alta resolução do evento.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2013467/Habanos_Bolivar_New_Gold_Medal.jpg

FONTE Habanos, S.A.

SOURCE Habanos, S.A.