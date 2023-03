HABANOS, S.A. PRÉSENTE SES CIGARES BOLÍVAR NEW GOLD MEDAL LORS DE LA SOIRÉE DE MILIEU DE SEMAINE DU FESTIVAL HABANO

- Les cigares Bolívar New Gold Medal sont présentés dans une boîte spéciale de 10 habanos, qui sera disponible exclusivement dans le réseau de franchises de La Casa del Habano

- La soirée a également rendu hommage au succès du réseau de franchise La Casa del Habano, qui compte déjà 157 établissements dans le monde et constitue une référence en matière de vente spécialisée pour les amateurs d'habanos

LA HAVANE, 2 mars 2023 /PRNewswire/ -- Le Protocol Hall de l'usine El Laguito a accueilli hier un cocktail qui a marqué la moitié de cette édition du festival et n'a laissé personne indifférent. La soirée, qui comptait environ 700 invités, a rendu hommage à l'une des marques les plus emblématiques de la société Habanos, S.A : Bolívar, dont l'histoire remonte à 120 ans. Le nom de la marque est un hommage au leader vénézuélien Simón Bolívar, qui a libéré une grande partie de l'Amérique du Sud et est considéré comme l'une des grandes figures du XIXe siècle.

Bolívar New Gold Medal

L'un des temps forts de la soirée a été l'introduction de la vitole Bolivar New Gold Medal (calibre 48 x longueur 165 mm), présentée dans une boîte spéciale de 10 habanos. Cette vitole sera vendue en exclusivité dans le réseau de franchise de La Casa del Habano, un projet lancé en 1990 dans le but de proposer l'exclusivité, le meilleur service et la meilleure expérience produit à tous les amateurs d'habano, qui dénombre actuellement 157 établissements dans le monde.

Selon les mots de José María López Inchaurbe, vice-président du développement de Habanos, « une nuit aussi spéciale est le cadre idéal pour rendre hommage à l'une de nos marques les plus anciennes de cigares long filler produits entièrement à la main, et dont l'histoire remonte à 121 ans : notre marque Bolívar. Je tiens également à remercier et à saluer tout le travail et les efforts de tous les franchisés, distributeurs et membres de la direction de Casa del Habano pour avoir dépassé toutes nos attentes, même au milieu de l'incertitude liée à la pandémie. »

Le New Gold Medal remet sur le devant de la scène une vitole datant des années 1960, recouverte à 50 % de feuilles d'or, qui figure également parmi les habanos de collection les plus célèbres. Sa saveur terreuse reste inégalée et il peut conserver son goût caractéristique pendant des décennies. La Casa del Habano fut l'autre vedette de la soirée. Ce réseau de magasins spécialisés a été créé dans le but de présenter le produit aux consommateurs dans un environnement exclusif, avec des conditions optimales de conservation et de présentation du produit, et c'est toujours le meilleur endroit pour trouver des conseils spécialisés sur l'achat d'habanos.

Les invités également ont également pu profiter d'un spectacle de barman et d'un spectacle de Flyboard, ainsi que de concerts de musique cubaine et afro-cubaine en direct offerts par Brenda Navarrete, le trio de jazz d'Oliver Valdez, Jóvenes clásicos del Son et Maria Victoria. Le concert de clôture a été assuré par Arnaldo y su Talismán.

Cliquez ici pour télécharger des images haute résolution de l'événement.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2013467/Habanos_Bolivar_New_Gold_Medal.jpg

SOURCE Habanos, S.A.