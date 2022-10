HABANOS, S.A. APRESENTOU A NOVA VITOLA LA GLORIA CUBANA GLORIAS NO BENELUX

O novo produto foi apresentado pela Laguito 1492, distribuidora exclusiva da Habanos, S.A. para a Bélgica, Holanda e Luxemburgo

HAVANA, 13 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A Habanos, S.A., por meio de seu distribuidor exclusivo para a Bélgica, Holanda e Luxemburgo, a Laguito 1492 NV., apresentou La Gloria Cubana Glorias em um jantar de gala no último sábado no Museu Autoworld, um espaço exclusivo localizado no icônico parque Cinquantenaire em Bruxelas, na Bélgica.

La Gloria Cubana Glorias // Habanos, S.A.

Os 170 convidados de sorte que assistiram à apresentação dessa nova vitola puderam desfrutar de um evento exclusivo com excelente música ao vivo, enquanto provavam algumas das vitolas mais emblemáticas da marca, como a La Gloria Cubana Platinum Edition (edição regional de 2016 na Holanda), a Medaille D'Or No. 4 e, é claro, a nova vitola Glorias, um produto criado para Las Casas del Habano. A noite contou com a presença de todos os 10 proprietários de franquias La Casa del Habano na região do Benelux.

"Devido ao seu tamanho e tradição para a Habanos, o Benelux é considerado um mercado muito importante para a Habanos, S.A., tornando-o o lugar perfeito para essa apresentação exclusiva do La Gloria Cubana Glorias," disse Leopoldo Cintra González, vice-presidente comercial. "Desde que a Laguito 1492 NV. tornou-se nossa distribuidora exclusiva na região há 30 anos, nossa presença nesse mercado não parou de crescer, com mais de 400 pontos de venda, incluindo dez franquias La Casa del Habano e 100 Habanos Specialists," acrescentou José María López Inchaurbe, vice-presidente de desenvolvimento da líder mundial em marketing de tabaco de primeira linha.

La Gloria Cubana Glorias (cepo 49 x 156 mm de comprimento), apresentada na estreia mundial na capital belga, é "totalmente feito à mão com enchimento longo" e com capa, folhas de enchimento e aglutinante vindas da área de Vuelta Abajo*, na região de Pinar del Río*, Cuba*, e têm uma intensidade média que encantará os entusiastas mais exigentes de Habanos premium com suas nuances variadas e aromas únicos.

*Denominação de Origem Protegida

Clique aqui para baixar imagens de alta resolução dos produtos.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1920605/Gloria_Cubana.jpg

FONTE Habanos, S.A.

SOURCE Habanos, S.A.