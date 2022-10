HABANOS, S.A. PRÉSENTE SA NOUVELLE VITOLE LA GLORIA CUBANA GLORIAS AU BENELUX

Ce nouveau produit a été présenté par Laguito 1492, distributeur exclusif de Habanos, S.A. pour la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg

LA HAVANE, 14 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Habanos, S.A., par l'intermédiaire de son distributeur exclusif pour la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg, Laguito 1492 NV, a présenté La Gloria Cubana Glorias lors d'un dîner de gala samedi dernier au Musée Autoworld, un espace unique situé dans l'emblématique parc du Cinquantenaire à Bruxelles, en Belgique.

La Gloria Cubana Glorias // Habanos, S.A.

Les 170 heureux participants qui ont assisté à la présentation de cette nouvelle vitole ont pu vivre un événement exclusif accompagné d'un concert tout en découvrant les vitoles les plus emblématiques de la marque, comme La Gloria Cubana Platinum Edition (édition régionale 2016 aux Pays-Bas), Medaille D'Or No. 4 et, bien sûr, la nouvelle vitole Glorias, un produit conçu pour les Casas del Habano. La soirée a réuni tous les propriétaires de franchises La Casa del Habano au Benelux, qui sont au nombre de 10 dans toute la région.

« En raison de sa taille et de sa tradition pour Habanos, le Benelux est considéré comme un marché très important pour Habanos, S.A., ce qui en fait l'endroit idéal pour cette présentation exclusive de La Gloria Cubana Glorias », a déclaré Leopoldo Cintra González, vice-président commercial. « Depuis que Laguito 1492 NV. est devenu notre distributeur exclusif pour la région il y a 30 ans, notre présence sur ce marché n'a cessé de croître. Nous comptons plus de 400 points de vente, dont 10 franchises La Casa del Habano et 100 spécialistes Habanos », a ajouté José María López Inchaurbe, vice-président du développement du leader mondial de la commercialisation de tabacs de qualité supérieure.

La Gloria Cubana Glorias (diamètre de bague 49 et 156 mm de longueur), présenté en avant-première mondiale dans la capitale belge, est « entièrement fait à la main avec un long filler » et avec des feuilles de cape, de filler et de liant provenant de la zone de Vuelta Abajo*, dans la région de Pinar del Río*, à Cuba*, et possède une force moyenne qui ravira les amateurs de Habanos Premium les plus exigeants avec ses nuances variées et ses arômes uniques.

*Appellations d'origine protégées

Cliquez ici pour télécharger des images haute résolution du produit.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1920605/Gloria_Cubana.jpg

SOURCE Habanos, S.A.