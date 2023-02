HABANOS, S.A. APRESENTOU EXCLUSIVAMENTE O RAFAEL GONZALEZ CORONAS DE LONSDALES EM PORTUGAL

EMPOR, Importação e Exportação S.A., distribuidor exclusivo da Habanos, S.A. para Portugal, apresentou o novo Rafael González Coronas de Lonsdales (anel calibrador 48 x comprimento 127 mm)

HAVANA, 16 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/-- Habanos, S.A., por meio de seu único distribuidor para Portugal, EMPOR Importação e Exportação S.A., apresentou exclusivamente a nova vitola Rafael González Coronas de Lonsdales. O lançamento foi realizado em um evento presencial onde a gastronomia e a música ofereceram o cenário para uma gala mágica cheia de surpresas. Durante o evento, 110 pessoas sortudas puderam se conhecer e degustar em primeira mão o novo produto da marca Rafael González, bem como a edição regional para o mercado português: El Rey del Mundo Templarios.

Rafael González Coronas de Lonsdales (Habanos, S.A.)

Nas palavras de Ernesto González, diretor de Marketing operacional e Rodrigo González, diretor de Marketing estratégico da Habanos, S.A., "O Rafael González Coronas de Lonsdales chega ao mercado com um Habano renovado e o aroma requintado e excelente característica de sabor da marca para surpreender os aficionados mais exigentes". O Rafael González Coronas de Lonsdales é apresentado em uma caixa semi boite nature contendo 10 Habanos "totalmente feito à mão com enchimento longo" após uma cuidadosa seleção de folhas vindas da região Vuelta Abajo*, a área onde é produzido o melhor tabaco do mundo.

Com este novo lançamento, Rafael González, uma marca com mais de 90 anos de história, continua a se reinventar para continuar surpreendendo admiradores de tabaco Premium, oferecendo-lhes uma experiência única graças à chegada de novidades de alta qualidade que não deixarão os amantes da Habano indiferentes. Todas as vitolas da marca são feitas "Totalmente à Mão" com folhas vindas da área Vuelta Abajo*, caracterizadas por uma força suave.

Clique aqui para baixar imagens de alta resolução dos produtos.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2002059/Rafael_Gonzalez_Habanos.jpg

FONTE Habanos, S.A.

SOURCE Habanos, S.A.