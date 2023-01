HABANOS, S.A. CELEBRA O ANO NOVO CHINÊS DE MANEIRA EXCLUSIVA COM A NOVA VITOLA COHIBA SIGLO DE ORO

- The Pacific Cigar Co. LTD e Infifon HK, distribuidores exclusivos de Habanos, S.A., apresentaram a Cohiba Siglo de Oro num evento múltiplo realizado simultaneamente em vários países asiáticos

- Esta vitola será a primeira a incluir a tecnologia NFC em seus estojos, o que permitirá aos aficionados verificar sua autenticidade e conhecer mais detalhes sobre o produto

HAVANA, 19 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- Por ocasião da comemoração da chegada do Ano do Coelho, de acordo com o calendário lunar chinês, a Habanos, S.A. apresentou sua nova vitola Cohiba Siglo de Oro (54 x 115 mm de comprimento), uma novidade da marca Cohiba, a mais prestigiosa do mundo dos Habanos. A líder tabaqueira Premium não só quer comemorar a chegada do novo ano, mas da selecionada vitola -Siglo de Oro– também homenageia o 30º aniversário da Linea 1492, uma das mais bem-sucedidas da Cohiba.

A apresentação do novo charuto Cohiba ocorreu em um evento exclusivo realizado simultaneamente em vários dos principais mercados asiáticos, organizado pela The Pacific Cigar Co, Distribuidora Exclusiva da Habanos, S.A. na Ásia-Pacífico e aInfifon HK, Distribuidora Exclusivo da Habanos, S.A para a China Continental. O evento foi realizado em Macau, Tailândia, Malásia, Camboja, Japão, Cingapura e Hong Kong. O último foi realizado no Grand Hyatt Hotel sob o olhar atencioso de 120 convidados, incluindo a Sra. Denisse Llamos Infante, Cônsul de Cuba em Guangdong, China.

O novo produto da empresa líder em tabaco premium será um item de edição limitada, portanto, apenas alguns sortudos poderão desfrutar desta vitola exclusiva. A Cohiba Siglo de Oro é apresentada em uma caixa especial contendo 18 Habanos "Totalmente feitos à mão com Long Filler", após uma criteriosa seleção de folhas de capa, miolo e capote da área mais prestigiada, Vuelta Abajo*, na região de Pinar del Rio*, Cuba*.

No entanto, a sua produção limitada e a comemoração do 30º aniversário da linha 1492 da Cohiba não são os únicos aspetos que tornarão esta vitola única. A Cohiba Siglo de Oro será a primeira vitola da Habanos, S.A. a incorporar um chip NFC em seus estojos que os aficionados podem escanear para verificar a autenticidade do produto e saber mais detalhes sobre ele.

"Atualmente, a China é o mercado mais importante em valor para o nosso negócio, e a Cohiba é a marca da Habanos mais reconhecida mundialmente. É por isso que queríamos aproveitar esta ocasião para apresentar uma vitola tão especial como a Cohiba Siglo de Oro, e mostrar a implementação da tecnologia NFC para tornar a experiência dos aficionados ainda mais completa", explicou a Habanos, S.A.

Cohiba Siglo de Oro Nome da

fábrica: Exitosos

Medidas: 54 de bitola (21,26 mm de diâmetro

Sabor frio, tons de chá verde e notas claras de pimenta branca, com aromas terrosos sutis

Construção de qualidade firme ao toque

Fluxo: excelente

Capa: clara, lisa, com ótimo brilho, sem nervuras, oleosa e de bela construção

Combustibilidade: perfeita

Harmonização:

Harmoniza: Harmonização extraordinária com rum Havana Club 15 anos e rum Havana Club Union

Com o chá chinês Oloong, encontra a sua alma gêmea, unindo 2 culturas transcendentais, a do Habano e a do chá

