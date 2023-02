HABANOS, S.A. EXPANDS LÍNEA MONTECRISTO ABERTA COM O LANÇAMENTO DO OPEN SLAM VITOLA

Habanos, S.A. apresentou esta nova vitola no Welcome Evening realizada no Club Habana

Também foi divulgada a nova identidade visual que moderniza a estética da Montecristo's Open Line

Um show de drones e apresentações da DJ Leo Milano, Circo de Cuba , Yarima Blanco , Yanet Valdés, Mónica Mesa, Máquina Perfecta e Vitrola Cuban Mix concluíram uma noite organizada pela Darianis Palenzuela

HAVANA, 28 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- O Club Habana foi mais uma vez o cenário para uma grande ocasião para comemorar o Welcome Evening do 23º Festival Habano, que será realizado até a próxima sexta-feira, 3 de março, em La Habana. Ela foi dedicada à renomada marca Habanos, S.A. Montecristo, e o destaque da noite, apresentado pela Darianis Palenzuela, foi o lançamento do novo Montecristo Open Slam vitola (cepo 52 x comprimento 142 mm).

Montecristo Open Slam

Este novo produto, com formato uniforme e dimensões únicas no portfólio da marca, fará parte do Línea Open, o mais antigo Montecristo e um dos mais apreciados e reconhecidos pelos entusiastas da Habanos. E em breve chegará ao mercado em pacotes contendo 15 a 20 Habanos.

Ele vem como uma adição às quatro vitolas - Eagle (cepo de 54 x comprimento 150 mm), Regata (cepo de 46 x comprimento 135 mm), Master (cepo de 50 x comprimento 124 mm) e Junior (cepo de 38 x comprimento 110 mm) - que já fazem parte de um Línea originalmente concebido para satisfazer aqueles amantes da Habanos que desfrutam dos prazeres da vida ao ar livre.

Mas esta não foi a única novidade revelada durante esta primeira noite especial do 23º Festival Habano. As mais de 1.200 pessoas presentes viram a estreia mundial da imagem renovada do Línea Open, com referência ao logotipo e às pulseiras, onde a cor verde tem maior destaque, mas o amarelo característico da marca Montecristo permanece. O Slam da Montecristo's Línea Open será a primeira vitola a incorporar esta nova identidade visual. Os demais itens do Línea serão incorporados à medida que o estoque acabar.

Mas antes de tudo, os modelos Co-Presidents of Habanos, S.A, Maritza Carrillo González e Luis Sánchez-Harguindey Pardo de Vera agradeceram aos amantes da Habanos, S.A., distribuidores e profissionais do mundo da Habanos por seu apoio, perseverança e trabalho árduo durante a pandemia.

MÚSICA E ENTRETENIMENTO COM ESTILO

Sem surpresa, boa comida, música e entretenimento desempenharam um papel importante no evento. O grupo Teatro Fusion-Mimos e os artistas musicais DJ Leo Milano, Circo de Cuba, Yarima Blanco, Yanet Valdés, Mónica Mesa e Máquina Perfecta foram responsáveis por uma noite em que um show de drones iluminou o céu de La Habana para o deleite de todos os presentes. O renomado diretor de fotografia, cineasta e cinegrafista para produções de televisão, cinema e vídeo da Alejandro Pérez, com seu projeto Vitrola Cuban Mix, foi responsável pelo fechamento da noite de inauguração do Festival.

Naquela mesma ocasião, foram anunciados os indicados para o Habanos Awards 2022, Alain Proietto, Danny Abadí e Blanca Alsogaray, na categoria de negócios; Gloria de la Caridad Rodríguez, Reyniel Lázaro Rojas Medina e Yoandry Rodríguez Porras, na categoria de produção; e Jasim Ahmed, Yukio Kawashima e Juan Jesús Machín, na categoria de comunicação. Os nomes dos vencedores finais serão anunciados no último dia do Festival, no Gala Evening.

SOURCE Habanos, S.A.