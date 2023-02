HABANOS, S.A. ERWEITERT DIE LÍNEA MONTECRISTO UND FÜHRT ZUR ERÖFFNUNG DIE VITOLA OPEN SLAM EIN

Habanos, S.A. präsentierte diese neue Vitola beim Willkommensabend im Club Habana

Außerdem wurde die neue visuelle Identität vorgestellt, die die Ästhetik der Open Line von Montecristo modernisiert

Eine Drohnenshow und Auftritte von DJ Leo Milano, Circo de Cuba , Yarima Blanco , Yanet Valdés, Mónica Mesa, Máquina Perfecta und Vitrola Cuban Mix rundeten einen von Darianis Palenzuela moderierten Abend ab

HAVANA, 28. Februar 2023 /PRNewswire/ -- Der Club Habana bot wieder einmal einen hervorragenden Rahmen für den Begrüßungsabend des 23. Habano Festivals, das bis nächsten Freitag, den 3. März, in La Habana stattfindet. Er war der renommierten Marke Montecristo vonHabanos, S.A. gewidmet, und der Höhepunkt des Abends, der von Darianis Palenzuela moderiert wurde, war die Einführung der neuen Vitola Montecristo Open Slam (Ringmaß 52 x 142 mm Länge).

Montecristo Open Slam

Dieses neue Produkt mit einem gleichmäßigen Format und einzigartigen Abmessungen innerhalb des Portfolios der Marke wird Teil der Línea Open sein, der ältesten Reihe von Montecristo und einer der beliebtesten und anerkanntesten unter Habanos-Enthusiasten. Es wird bald in Packungen mit 15-20 Habanos auf den Markt kommen.

Das Produkt ist eine Ergänzung zu den vier Vitolas Eagle (54 Ringmaß x 150 mm Länge), Regata (46 Ringmaß x 135 mm Länge), Master (50 Ringmaß x 124 mm Länge) und Junior (38 Ringmaß x 110 mm Länge), die bereits Teil einer Línea sind, die ursprünglich für freiluftbegeisterte Habanos-Liebhaber entwickelt wurden.

Doch dies war nicht die einzige Neuheit, die während dieser ersten besonderen Nacht des 23. Habano Festival enthüllt wurde. Die mehr als 1.200 Gäste wohnten der Weltpremiere des erneuerten Images der Línea Open bei, das sich auf das Logo und die Banderolen bezieht, in denen die Farbe Grün mehr im Vordergrund steht; allerdings bleibt das charakteristische Gelb der Marke Montechristo erhalten. Slam von Montecristo's Línea Open wird die erste Vitola sein, die diese neue visuelle Identität annimmt. Die restlichen Artikel der Línea werden sie nach und nach mit Auslaufen des Bestands übernehmen.

Doch zunächst dankten die Co-Präsidenten von Habanos, S.A., Maritza Carrillo González und Luis Sánchez-Harguindey Pardo de Vera, Aficionados, Vertriebshändlern und Fachleuten in der Habanos-Welt ihre Unterstützung, Ausdauer und harte Arbeit während der Pandemie.

STILVOLLE MUSIK UND UNTERHALTUNG

Es überrascht nicht, dass gutes Essen, Musik und Unterhaltung eine wichtige Rolle bei der Veranstaltung gespielt haben. Die Gruppe Teatro Fusion-Mimos und die Musikkünstler DJ Leo Milano, Circo de Cuba, Yarima Blanco, Yanet Valdés, Mónica Mesa und Máquina Perfecta sorgten für festlich Stimmung, und eine Drohnenshow erhellte zum Vergnügen aller Anwesenden den Himmel von La Habana. Der renommierte Fotograf, Filmemacher und Kameramann für Fernseh-, Film- und Videoproduktionen Alejandro Pérez war mit seinem Projekt Vitrola Cuban Mix für den Abschluss des Eröffnungsabends des Festivals verantwortlich.

Bei dieser Gelegenheit wurden auch die Nominierten für die Habanos Awards 2022 bekannt gegeben: Danny Abadí, Alain Proietto und Blanca Alsogaray in der Kategorie Wirtschaft; Gloria de la Caridad Rodríguez, Reyniel Lázaro Rojas Medina und Yoandry Rodríguez Porras in der Kategorie Produktion; und Jasim Ahmed, Yukio Kawashima und Juan Jesús Machín in der Kategorie Kommunikation. Die Namen der endgültigen Gewinner werden am letzten Tag des Festivals im Rahmen des Galaabends bekannt gegeben.

Klicken Sie hier, um hochauflösende Bilder der Veranstaltung herunterzuladen.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2010417/Habanos.jpg

SOURCE Habanos, S.A.