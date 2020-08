Habanos, S.A. faz a apresentação prévia da Edição Limitada do Allones no. 2 da Ramón Allones no Reino Unido

As folhas da capa, da bucha e do capote cuidadosamente selecionadas para a produção do Allones No. 2, feito "Totalmente a Mano con Tripa Larga" – totalmente à mão com bucha longa, vieram da famosa área de Vuelta Abajo*, na região de Pinar del Río*, em Cuba*. Elas passaram por um processo mínimo de dois anos de envelhecimento.

A Ramón Allones tem sido uma das mais famosas marcas de Habanos desde sua fundação em 1837 e uma das mais antigas no portfólio da Habanos, S.A. A marca é celebrada por ter sido a primeira a apresentar seus Habanos em caixas decoradas. Esses Habanos se caracterizam pelo sabor intenso e complexo.

O Allones No. 2 da Ramón Allones ("Vitola de Galera"-Nome da Fábrica- Campanas, bitola calibre 52 x 140 mm de comprimento) é comercializado em uma caixa verde-escuro elegante e única, criada especialmente para a marca. A caixa contém 10 Habanos.

Graças a esse evento organizado pela Hunters & Frankau,foi oferecido a um total de 600 convidados a oportunidade de participar simultaneamente da primeira degustação exclusiva on-line dessa edição limitada. Cada participante recebeu um pacote de lançamento, contendo um Habano da Edição Limitada do Allones No.2 da Ramón Allones, uma dose de 50 ml do conhaque da Hine Cigar Reserve, junto com um copo da marca, chocolates feitos sob encomenda, produzidos especialmente para combinar com o Allones No.2 da Ramón Allones, um Certificado de Participação, Especificações da Degustação com uma breve descrição e outros acessórios.

A Hunters & Frankau tem sido a distribuidora exclusiva da Habanos, S.A. no Reino Unido, na República da Irlanda, Gibraltar e Ilhas do Canal desde 1990. Fundada em 1790, ela é a mais importante empresa de comercialização de charutos premium no Rio Unido, com uma extensa rede de distribuição, formada por lojas especializadas, casas de vinho, hotéis, restaurantes, bares e casas noturnas.

* (P.A.O.) Protected Appellations of Origin (Denominação de origem protegida).

