HABANOS, S.A. LANÇA MUNDIALMENTE O HOYO DE MONTERREY EPICURE N° 3 NA ESPANHA.

A nova bitola foi lançada pelo Club Pasión Habanos durante um evento exclusivo, com mais de 400 convidados, realizado em Madri.

O Hoyo de Monterrey Epicure N° 3 (cepo de 54 mm x comprimento de 125 mm) estará disponível nos pontos de venda oficiais, localizados nos mais de 140 países, onde a Habanos, S.A. distribui seus produtos.

HAVANA, 26 de setembro de 2023 /PRNewswire/ -- A Tabacalera, parceira e distribuidora exclusiva da Habanos S.A. na Espanha, lançou mundialmente o Hoyo de Monterrey Epicure No. 3 durante um evento intitulado "El Jardín de Epicure" ("O Jardim de Epicuro"), organizado em Madri pelo Club Pasión Habanos.

Esse foi, sem dúvida, o evento mais esperado do ano para os aficionados espanhóis dos Habanos - e acabou sendo uma noite de sonho para todos, com boa música, excelente comida e Habanos extraordinários. A capital espanhola recebeu este evento especial no ambiente único do Desert CITY, um berçário biotecnológico e jardim botânico experimental onde os participantes viajaram no tempo e foram transportados para o jardim do filósofo grego Epicuro. Os mais de 400 convidados, incluindo aficionados como o renomado ator espanhol Eric Masip, especialistas em Habanos, representantes da mídia e distribuidores internacionais, puderam saborear o Epicure N° 3 pela primeira vez e apreciar outras bitolas, como o Hoyo du Maire e o Petit Robustos, desfrutando de uma noite especial dedicada ao mundo dos Habanos.

O Hoyo de Monterrey Epicure N° 3 é a nova bitola da conhecida marca Habanos. Esse é o quarto lançamento da aclamada linha Epicure, sendo a bitola com o maior cepo e a primeira com formato 'figurado'. Os aficionados ficarão fascinados com o Epicure N° 3, um Habano belíssimo que mantém a forte leveza e delicadeza que caracterizam a marca Hoyo de Monterrey. A nova bitola é lançada no mercado em uma caixa SLB de madeira com dez Habanos "totalmente feitos à mão e com miolo longo", após uma cuidadosa seleção de folhas de capa, miolo e capote provenientes das plantações de Vuelta Abajo*, na região de Pinar del Río*, em Cuba*, onde é produzido o melhor tabaco do mundo.

Essa bitola é a mais recente novidade da bem-sucedida linha Epicure da Hoyo de Monterrey. Com um cepo de 54 mm e 125 mm de comprimento, o Epicure Nº 3 é um Habano muito aromático, com leves tons amargos e amadeirados que potencializam a elegância e complexidade dos Habanos da Hoyo de Monterrey.

Os entusiastas da forte leveza dos Habanos poderão adquirir o novo Epicure Nº 3 após seu lançamento nos diferentes pontos de venda oficiais, localizados nos mais de 140 países onde a Habanos, S.A. distribui seus produtos.

Nome no mercado :Epicure N° 3

Nome da fábrica: Originals

Medidas : cepo de 54 mm x 125 mm de comprimento

Capa: Cor marrom clara, bonita e sedosa, elegante e majestosa.

Notas de Degustação:

É um Habano Figurado com uma bela aparência.

Trago: excelente.

Cinza: límpida, compacta e de cor cinza clara, com uma permanência leve e agradável, bem como suaves notas de tabaco, baunilha e madeira que conferem frescor e suavidade ao seu paladar.

Harmonização: excelente Habano para acompanhar um coquetel ou uma bebida mista com rum Havana Club Cuban Spiced, realçando os aromas de baunilha e madeira da bitola.

(D.O.A.)* Denominação de Origem Protegida.

