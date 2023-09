HABANOS, S.A. PRÄSENTIERT DIE WELTPREMIERE VON HOYO DE MONTERREY EPICURE Nr. 3 IN SPANIEN

Die neue Vitola wurde von Club Pasión Habanos bei einer exklusiven Veranstaltung in Madrid , an der mehr als 400 glückliche Gäste teilnahmen, vorgestellt.

Hoyo de Monterrey Epicure Nr. 3 (Ringmaß 54 x 125 mm Länge) wird an den verschiedenen offiziellen Verkaufsstellen in den mehr als 140 Ländern, in denen Habanos, S.A. seine Produkte vertreibt, erhältlich sein.

HAVANNA, 26. September 2023 /PRNewswire/ -- Tabacalera, der exklusive Partner und Vertreiber von Habanos S.A. in Spanien, präsentierte die Weltpremiere der Hoyo de Monterrey Epicure Nr. 3 bei einer Veranstaltung in Madrid, die vom Club Pasión Habanos unter dem Namen „El Jardín de Epicure" (Garten des Epikur) organisiert wurde.

Habanos, S.A. // Hoyo de Monterrey Epicure No. 3

Dies war zweifellos das von den Habanos-Liebhabern in Spanien am sehnlichsten erwartete Ereignis des Jahres, und es wurde ein traumhafter Abend, an dem man gute Musik, ausgezeichnetes Essen und hervorragende Habanos genießen konnte. Die spanische Hauptstadt war Schauplatz dieser besonderen Feier in einem einzigartigen Rahmen, nämlich in Desert CITY, einer biotechnologischen Gärtnerei und einem experimentellen botanischen Garten, wo die Teilnehmer in die Vergangenheit in den Garten des griechischen Philosophen Epikur zurückversetzt wurden. Die mehr als 400 glücklichen Gäste, darunter Aficionados wie der bekannte spanische Schauspieler Eric Masip, Habanos-Fachleute, die Presse und internationale Händler konnten zum ersten Mal die Epicure Nr. 3 probieren aber auch andere Vitolas wie Hoyo du Maire und Petit Robustos genießen und so eine besondere Nacht rund um die Welt von Habanos erleben.

Hoyo de Monterrey Epicure Nr. 3 ist die neue Vitola der bekannten Marke Habanos. Es ist die vierte Ausgabe der gefeierten Línea Epicure, das größte Ringmaß und die erste mit einem Figurado-Format. Aficionados werden die Epicure No. 3 genießen und von ihr fasziniert sein. Es handelt sich um eine wunderschön aussehende Habano, welche die leichte Stärke und Feinheit, die für die Marke Hoyo de Monterrey charakteristisch sind, beibehält. Die neue Vitola wird dem Markt in einem hölzernen SLB präsentiert, die 10 Habanos enthält die „vollständig von Hand mit Long Filler hergestellt wurden", nach einer sorgfältigen Auswahl des Deckblattes, der Einlage und des Umblatts aus den Plantagen von Vuelta Abajo*, wo der beste Tabak der Welt angebaut wird, in der Region Pinar del Río*, Kuba*.

Diese Vitola ist ein Neuzugang im Portfolio der erfolgreichen Línea Epicure von Hoyo de Monterrey. Die Epicure Nr. 3, mit einem Ringmaß von 54 und einer Länge von 125 mm, kommt als sehr aromatische Habano auf den Markt, mit leicht bitteren und holzigen Tönen, welche die Eleganz und Komplexität der Habanos von Hoyo de Monterrey unterstreichen.

Liebhaber von leichten Habanos werden die neue Epicure Nr. 3 nach ihrer Markteinführung an den verschiedenen offiziellen Verkaufsstellen in den mehr als 140 Ländern, in denen Habanos, S.A. seine Produkte vertreibt, finden können.

Hoyo de Monterrey Epicure Nr. 3

Marktname : Epicure Nr. 3

Fabrikname: Originals

Maße : Ringmaß 54 x 125 mm Länge

Deckblatt: hellbraune Farbe, schön und seidig, elegant und majestätisch.

Geschmacksnoten:

Es ist eine Figurado Habano mit einem schönen Aussehen.

Zug: hervorragend

hervorragend Deckblatt : hellbraune Farbe, seidig.

: hellbraune Farbe, seidig. Abbrand: hervorragend

Asche: klar, kompakt und hellgrau, mit einer leichten und angenehmen Beständigkeit und sanften Noten von Tabak , Vanille und Holz, die dem Geschmack Frische und Sanftheit verleihen.

klar, kompakt und hellgrau, mit einer leichten und angenehmen Beständigkeit und sanften , Vanille und Holz, die dem Geschmack Frische und Sanftheit verleihen. Stärke: leicht

leicht Paarung : Ausgezeichnete Habano zu einem Cocktail oder einen Mixgetränk mit Havana Club Cuban Spiced Rum, der die Vanille- und Holzaromen der Vitola hervorhebt.

Um das Video und Bilder des Produkts in hoher Auflösung herunterzuladen, klicken Sie bitte hier.

(P.A.O.)* Geschützte Ursprungsbezeichnungen

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2220448/HOYO_EPICURE.jpg

SOURCE Habanos, S.A.