HABANOS, S.A. CÉLÈBRE TROIS DÉCENNIES DE SUCCÈS LORS DE L'INAUGURATION DU 24e FESTIVAL HABANO

Le Club Habana était le cadre idéal pour célébrer cette étape importante pour Corporación Habanos, S.A.

Le Festival rendra également hommage aux Trinidad et aux Quai d'Orsay à l'occasion de leurs anniversaires.

LA HAVANE, 27 février 2024 /PRNewswire/ -- L'emblématique soirée de bienvenue du 24e Festival Habano, qui s'est tenue dans l'élégant Club Habana, a marqué une fois de plus le début d'une semaine de célébrations en l'honneur des 30 ans de succès de Corporación Habanos, S.A. Dans un cadre unique sur les rives de l'Atlantique, 1 200 invités, y compris des distributeurs, des diplomates, des experts et des aficionados passionnés de habanos, se sont réunis pour commémorer trois décennies de leadership mondial dans la commercialisation de cigares haut de gamme.

Depuis sa création en 1994, Habanos, S.A. a joué un rôle crucial dans la commercialisation des habanos, consolidant ainsi sa position de leader mondial du secteur. Avec une présence dans plus de 130 pays et un portefeuille qui commercialise 27 marques haut de gamme, la société a doublé son chiffre d'affaires au cours des 20 dernières années, ce qui témoigne de sa croissance et de sa force sur le marché international.

Au cours de la soirée, le rôle fondamental de Habanos, S.A. dans l'unification de toutes ses marques sous une seule structure commerciale, et son succès dans l'établissement d'un standard constant d'excellence et d'exclusivité, ont été soulignés. La société a maintenu son engagement ferme à l'égard de ses marques, de la qualité et de la tradition dans la fabrication de habanos, qui sont reconnus dans le monde entier pour leur saveur distinctive et leur fabrication artisanale méticuleuse.

La soirée de bienvenue a non seulement permis de célébrer l'héritage de la société, mais aussi de revivre son histoire avec des spectacles artistiques extraordinaires et l'essence de la meilleure musique cubaine, interprétée par des artistes de renom tels que le Boyeros Band, Ernesto Blanco, le groupe D'Eva, le Failde Orchestra et Elito Revé. Ces performances, ainsi qu'un affichage audiovisuel retraçant les 30 ans d'histoire de la société grâce à un mapping vidéo, ont offert aux participants une expérience immersive qui n'a laissé personne indifférent.

Avant cela, les co-présidents de Habanos, S.A., Maritza Carrillo González et Luis Sánchez-Harguindey Pardo de Vera, ont pris la parole pour prononcer un discours émouvant, remerciant tous ceux qui ont contribué au succès de la société au cours de ces trois décennies, des aficionados aux distributeurs en passant par les travailleurs de l'industrie et les personnes qui font partie de Corporación Habanos, S.A., pour leur dévouement et leur soutien.

Les produits vedettes de la soirée étaient le Cohiba Siglo IV, le Montecristo Open Eagle, le Partagás Serie P No. 2, le Romeo y Julieta Short Churchills, le Hoyo de Monterrey Le Hoyo de Rio Seco et le H. Upmann Connossieur No. 2. Il s'agit d'une sélection exclusive des prestigieuses vitoles qui jouissent d'une réputation forgée au cours de ces 30 dernières années. Et le public a pu les apprécier lors d'un événement unique.

2024, DES CÉLÉBRATIONS TOUTE L'ANNÉE

2024 est non seulement une année spéciale en raison du 30e anniversaire de Habanos, S.A., mais aussi en raison des anniversaires importants de certaines de ses marques les plus emblématiques, telles que Trinidad et Quai D'Orsay, qui célèbrent respectivement leurs 55e et 50e anniversaires, et qui seront honorés durant le Festival. En outre, San Cristóbal de La Habana, célèbre également un quart de siècle d'histoire. En ce sens, 2024 promet d'être une année inoubliable, au cours de laquelle la société continuera d'emporter les habanos aux quatre coins du monde et de maintenir le prestige de ce symbole de l'identité et de la culture cubaines.

À cette même occasion, les nominés pour les Habanos Awards 2023 ont été annoncés : Sami Alrayhani, Mohammed Mohebi et René D. Valdés Miller, dans la catégorie Entreprise ; Reyniel Rojas Medina, Ana Isel Mederos et Noel Rolando Benítez, dans la catégorie Production ; et Annie Lorenzo, Kirby Michael Allison et Fabio Ballestracci, dans la catégorie Communication. Les noms des lauréats seront dévoilés lors de la soirée de gala.

