Habitat for Humanity lança campanha Home Equals em apoio às pessoas que vivem em assentamentos informais em todo o mundo

ATLANTA, 15 de maio de 2023 /PRNewswire/-- A Habitat for Humanity e nossos parceiros em todo o mundo lançaram hoje uma campanha de cinco anos, chamada Home Equals, buscando mudanças políticas em nível local, nacional e global para aumentar o acesso a moradias adequadas em assentamentos informais.

Como parte da campanha Home Equals, a Habitat for Humanity destaca soluções inovadoras provenientes dos mais de 1 bilhão de pessoas que vivem em assentamentos informais e busca mudanças políticas que nivelem o campo de atuação para que possam acessar moradias adequadas e construir um futuro melhor. Assentamento informal em Manaus, Brasil — Crédito: Habitat for Humanity International

Mais de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo vivem em favelas e outros assentamentos informais, e esse número continua a aumentar. Essas comunidades têm acesso muito limitado a serviços básicos, como água limpa, saneamento e eletricidade. As pessoas que vivem em assentamentos informais não têm direitos à terra e à propriedade, muitas vezes temem o despejo. Elas enfrentam ameaças de agravamento das mudanças climáticas, incluindo secas e inundações.

"Quando se trata de lugares que chamamos de lar, as pessoas que vivem em assentamentos informais simplesmente não estão sendo tratadas como iguais", disse Jonathan Reckford, presidente e CEO da Habitat for Humanity International. "Ao defender mudanças políticas, nossos parceiros na campanha Home Equals aumentarão o acesso a moradias adequadas e apoiarão soluções inovadoras vindas dos próprios moradores de assentamentos informais. Junte-se a nós para criar um mundo mais justo. Porque moradia é sinônimo de saúde. Moradia é sinônimo de segurança e proteção. E moradia é sinônimo de uma oportunidade para um futuro melhor".

Em nível global, a Habitat for Humanity está convocando os estados-membros do G7, um grupo de países industriais líderes programados para se reunir neste fim de semana em Hiroshima, no Japão, para reconhecerem a moradia como uma alavanca crítica para o progresso do desenvolvimento e se comprometerem a abordar as necessidades de moradia em assentamentos informais como uma forma de promover as prioridades de desenvolvimento internacional em áreas como crescimento econômico, saúde e educação.

Os ganhos de desenvolvimento econômico e humano com a melhoria das moradias em larga escala em assentamentos informais seriam substanciais, de acordo com um relatório divulgado hoje em apoio à campanha da Home Equals. O relatório inédito da Habitat for Humanity e de nosso parceiro de pesquisa, o International Institute for Environment and Development, ou IIED, modelaram os benefícios que seriam obtidos — em termos de produção econômica, renda, saúde e educação — a partir dessas melhorias habitacionais.

O relatório concluiu que o PIB e a renda per capita aumentariam em até 10,5% em alguns países e que mais de 730.000 vidas seriam salvas todos os anos em todo o mundo, mais do que o número de mortes que seriam evitadas anualmente por meio da erradicação da malária. Mais de 41,6 milhões de crianças seriam matriculadas na escola, de acordo com a modelagem. Isso é uma em cada seis crianças fora da escola do mundo.

"Garantir que as pessoas que vivem em assentamentos informais tenham acesso a moradias adequadas não é apenas a coisa certa a se fazer", disse Reckford. "É a coisa inteligente a se fazer".

Alexandre Apsan Frediani, pesquisador do IIED e um dos autores do relatório, disse: "Nossas descobertas mostram grandes benefícios para a saúde, educação e renda das pessoas quando se tem certeza de que elas vivem em condições de moradia adequadas, tenham acesso a serviços básicos como água corrente e sistemas de esgoto e estejam livres da ameaça de despejo ou assédio". E os ganhos modelados no relatório provavelmente estão subestimados. Embora os pesquisadores não pudessem quantificá-lo, as evidências são claras de que os sistemas ambientais, políticos e de cuidados melhoram em todas as sociedades quando as pessoas em assentamentos informais têm acesso a moradias melhores, levando ao progresso dentro e fora desses assentamentos, disse Apsan Frediani. "Há um efeito de transbordamento", disse ele, "porque quando as pessoas em assentamentos informais progridem, todos progridem".

A campanha Home Equals já está no ar em mais de 35 países em todo o mundo. No Brasil, a Habitat for Humanity e nossos parceiros estão trabalhando com a nova administração em programas de desenvolvimento urbano e de moradias para garantir que os moradores de assentamentos informais tenham acesso a serviços básicos como água e saneamento. O Habitat for Humanity Malaui está pedindo a implementação de um Disaster Risk Management Bill para garantir que as moradias do país sejam resistentes a desastres diante das mudanças climáticas. No Vietnã, estamos trabalhando com parceiros locais em soluções de políticas sustentáveis que permitirão que os residentes vietnamitas retornados do Camboja tenham uma moradia segura. E na Macedônia do Norte, a Habitat está fazendo parceria com comunidades de Roma para garantir que tenham voz na tomada de decisões municipais e nacionais.

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/2076359/Habitat_for_Humanity_Video.mp4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2076360/Manaus_Brazil.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/95215/habitat_for_humanity_logo.jpg

FONTE Habitat for Humanity International

SOURCE Habitat for Humanity International