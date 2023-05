Habitat for Humanity przedstawia kampanię Home Equals wspierającą osoby z całego świata zamieszkujące nieformalne osiedla

ATLANTA, 15 maj 2023 r. /PRNewswire/ -- Organizacja Habitat for Humanity wraz z partnerami z całego świata rozpoczęła dzisiaj pięcioletnią kampanię pod nazwą Home Equals, której celem są zmiany polityki na poziomie lokalnym, krajowym i globalnym w celu zwiększenia dostępu do odpowiednich mieszkań w nieformalnych osiedlach.

Ponad miliard osób na całym świecie żyje w slumsach i innych nieformalnych osiedlach, a liczba ta nadal rośnie. Takie społeczności mają bardzo ograniczony dostęp do podstawowych mediów, takich jak czysta woda, kanalizacja i prąd. Ludzie zamieszkujący nieformalne osiedla nie mają prawa do ziemi i nieruchomości i częstokroć żyją w strachu przed eksmisją. Coraz większym zagrożeniem są dla nich zmiany klimatu i takie zjawiska, jak susze czy powodzie.

„Gdy mowa o miejscach, które nazywamy naszym domem, ludzie z nieformalnych osiedli nie są traktowani równo - powiedział Jonathan Reckford, prezes i dyrektor generalny organizacji Habitat for Humanity International. - Poprzez działania na rzecz zmian w polityce, nasi partnerzy z kampanii Home Equals poprawią dostęp do odpowiednich warunków mieszkaniowych i będą wspierać innowacyjne rozwiązania wychodzące od samych mieszkańców nieformalnych osiedli. Dołącz do nas - razem sprawmy, by na świecie zapanowała większa równość. Bo dom to zdrowie. Dom to bezpieczeństwo. Dom to szansa na lepszą przyszłość".

Na poziomie globalnym organizacja Habitat for Humanity wzywa państwa członkowskie G7 - grupę czołowych krajów uprzemysłowionych, których przedstawiciele spotkają się w najbliższy weekend w Hiroszimie w Japonii - o uznanie warunków mieszkaniowych za kluczową dźwignię rozwoju i zobowiązanie się do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych w nieformalnych osiedlach w ramach rozwijania priorytetów rozwoju międzynarodowego w takich obszarach, jak wzrost gospodarczy, zdrowie i edukacja.

Jak wskazuje opublikowany dzisiaj raport towarzyszący kampanii Home Equals, poprawa warunków mieszkaniowych w nieformalnych osiedlach na dużą skalę przyniesie znaczące korzyści ekonomiczne i społeczne.To pierwszy tego typu raport przygotowany przez Habitat for Humanity i ich partnera badawczego, Międzynarodowy Instytut na rzecz Środowiska i Rozwoju (International Institute for Environment and Development, or IIED). Raport zawiera model korzyści, które możemy uzyskać dzięki poprawie warunków mieszkaniowych w aspekcie produkcji ekonomicznej, dochodów, zdrowia i edukacji.

Raport podaje, że w niektórych krajach PKB i dochód na osobę wzrosną nawet o 10,5%, a każdego roku na całym świecie uda się uratować ponad 730 tys. istnień - co znacznie przewyższa roczną liczbę osób, których życie można by uratować poprzez wyeliminowanie malarii. Według modelu aż o 41,6 miliona nowych dzieci będzie mogło zapisać się do szkół. To jedna szósta wszystkich dzieci na świecie, które nie uczęszczają na lekcje.

„Zapewnienie osobom zamieszkującym nieformalne osiedla dostępu do odpowiednich warunków mieszkaniowych to nie tylko słuszna decyzja - powiedział Reckford. - To po prostu mądra inwestycja".

Alexandre Apsan Frediani, badacz z IIED i jeden z autorów raportu, powiedział: „Wyniki naszych badań wskazują, że zapewnienie odpowiednich warunków mieszkaniowych, dostępu do podstawowych usług, takich jak bieżąca woda i kanalizacja oraz eliminacja strachu przed eksmisją i nękaniem, niesie ze sobą ogromne korzyści w obszarze zdrowia, edukacji i zarobków. Warto zauważyć, że korzyści przedstawione w raporcie są prawdopodobnie niedoszacowane. Chociaż tego aspektu badacze nie mogli wyrazić ilościowo, mamy klarowne dowody na to, że gdy ludzie z nieformalnych osiedli zyskują dostęp do lepszych warunków mieszkaniowych, poprawia się funkcjonowanie systemów środowiskowych, politycznych i opiekuńczych, co prowadzi do postępu zarówno w obrębie takich osiedli, jak i poza nimi - powiedział Apsan Frediani. - Korzyści rozprzestrzeniają się na zewnątrz - zauważył. - Kiedy ludzie z nieformalnych osiedli radzą sobie lepiej, korzystają na tym wszyscy".

Kampania Home Equals działa już w 35 krajach na całym świecie. W Brazylii Habitat for Humanity wraz z partnerami pracuje wspólnie z nową administracją nad programami mieszkaniowymi i rozwoju miast, aby zapewnić mieszkańcom nieformalnych osiedli dostęp do podstawowych usług takich, jak woda i kanalizacja. Habitat for Humanity Malawi wzywa do uchwalenia Ustawy o zarządzaniu ryzykiem katastrof, aby zapewnić odporność domów w całym kraju na katastrofy naturalne w obliczu zachodzących zmian klimatu. W Wietnamie pracuje razem z lokalnymi partnerami nad zrównoważonymi rozwiązaniami politycznymi, które pozwolą osobom powracającym do Wietnamu z Kambodży znaleźć bezpieczny dom. Z kolei w Macedonii Północnej Habitat współpracuje ze społecznościami Romów, aby zapewnić im udział w decyzjach politycznych na poziomie lokalnym i krajowym.

Klip wideo prezentujący kampanię Home Equals jest dostępny do pobrania (https://www.dropbox.com/s/23yriq4qph374rm/23_03_Home_Equals_v4.mp4?dl=0.) i do obejrzenia na kanale YouTube organizacji (https://www.youtube.com/watch?v=b7eyAJYcyW4). Dodatkowe materiały fotograficzne i filmowe dostępne na życzenie.

