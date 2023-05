Habitat for Humanity startet die Kampagne "Home Equals" zur Unterstützung von Menschen, die in informellen Siedlungen auf der ganzen Welt leben

ATLANTA, 15. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Habitat for Humanity und seine Partner auf der ganzen Welt haben heute eine auf fünf Jahre angelegte Kampagne mit dem Titel Home Equals gestartet, mit der politische Veränderungen auf lokaler, nationaler und globaler Ebene angestrebt werden, um den Zugang zu angemessenem Wohnraum in informellen Siedlungen zu verbessern.

As part of the Home Equals campaign, Habitat for Humanity is highlighting the innovative solutions coming from the more than 1 billion people living in informal settlements and seeking policy changes that level the playing field so they are able to access adequate housing and build a better future. Informal settlement in Manaus, Brazil - Credit: Habitat for Humanity International

Mehr als eine Milliarde Menschen auf der Welt leben in Slums und anderen informellen Siedlungen, und diese Zahl steigt weiter an. Diese Gemeinden haben nur sehr begrenzten Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen wie sauberem Wasser, sanitären Einrichtungen und Strom. Die Menschen, die in informellen Siedlungen leben, haben keine Land- und Eigentumsrechte und fürchten häufig eine Vertreibung. Der Klimawandel, einschließlich Dürren und Überschwemmungen, bedroht sie in zunehmenden Maße.

"Wenn es um die Orte geht, die wir unser Zuhause nennen, werden Menschen, die in informellen Siedlungen leben, einfach nicht gleichberechtigt behandelt", sagte Jonathan Reckford, Präsident und CEO von Habitat for Humanity International. "Indem sie sich für politische Veränderungen einsetzen, werden unsere Partner in der Home Equals-Kampagne den Zugang zu angemessenem Wohnraum verbessern und innovative Lösungen unterstützen, die von den Bewohnern der informellen Siedlungen selbst kommen." Helfen Sie uns, eine gerechtere Welt zu schaffen. Denn ein Zuhause ist gleichbedeutend mit Gesundheit. Heimat bedeutet Sicherheit und Geborgenheit. Und Heimat bedeutet eine Chance auf eine bessere Zukunft."

Auf globaler Ebene appelliert Habitat for Humanity an die G7-Mitgliedstaaten - eine Gruppe führender Industrienationen, die an diesem Wochenende in Hiroshima, Japan zusammentreffen wird -, den Wohnungsbau als entscheidenden Hebel für den Entwicklungsfortschritt anzuerkennen und sich zu verpflichten, den Wohnungsbedarf in informellen Siedlungen zu decken, um internationale Entwicklungsprioritäten in Bereichen wie Wirtschaftswachstum, Gesundheit und Bildung voranzutreiben.

Laut einem heute veröffentlichten Bericht zur Unterstützung der Home Equals-Kampagne würde eine umfassende Verbesserung der Wohnverhältnisse erhebliche wirtschaftliche und menschliche Entwicklungsgewinne mit sich bringen. Der erste Bericht dieser Art von Habitat for Humanity und unserem Forschungspartner International Institute for Environment and Development oder IIED, hat die Vorteile modelliert, die sich aus der Verbesserung der Wohnverhältnisse in Bezug auf Wirtschaftsleistung, Einkommen, Gesundheit und Bildung ergeben würden.

Dem Bericht zufolge würde das BIP und das Pro-Kopf-Einkommen in einigen Ländern um bis zu 10,5 % steigen und weltweit mehr als 730.000 Menschenleben pro Jahr gerettet werden - mehr als die Zahl der Todesfälle, die jährlich durch die Ausrottung von Malaria verhindert werden könnten. Den Modellrechnungen zufolge würden bis zu 41,6 Millionen zusätzliche Kinder eingeschult werden. Das ist eines von sechs Kindern, die weltweit nicht zur Schule gehen.

"Es ist nicht nur richtig, dafür zu sorgen, dass Menschen, die in informellen Siedlungen leben, Zugang zu angemessenem Wohnraum haben", sagte Reckford. "Es ist das Klügste, was man tun kann."

Alexandre Apsan Frediani, ein Forscher am IIED und einer der Autoren des Berichts, sagte: "Unsere Ergebnisse zeigen, das es sich positiv auf die Gesundheit, die Bildung und das Einkommen der Menschen auswirkt, wenn man sicherstellt, dass sie in angemessenen Wohnverhältnissen leben, Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen wie fliessendem Wasser und Abwassersystemen haben und nicht von Zwangsräumungen oder Schikanen bedroht sind." Und die im Bericht modellierten Gewinne sind wahrscheinlich zu niedrig angesetzt. Die Forscher konnten dies zwar nicht quantifizieren, aber es gibt deutliche Hinweise darauf, dass sich die Umwelt-, Politik- und Pflegesysteme in ganzen Gesellschaften verbessern, wenn Menschen in informellen Siedlungen Zugang zu besserem Wohnen erhalten, was zu Fortschritten sowohl innerhalb als auch außerhalb dieser Siedlungen führt, so Apsan Frediani. "Es gibt einen Spillover-Effekt", sagte er, "denn wenn es den Menschen in informellen Siedlungen besser geht, geht es allen besser."

Die Home Equals-Kampagne ist bereits in mehr als 35 Ländern der Welt aktiv. In Brasilien arbeiten Habitat for Humanity und unsere Partner mit der neuen Regierung an Wohnungs- und Stadtentwicklungsprogrammen, um sicherzustellen, dass die Bewohner informeller Siedlungen Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen wie Wasser und sanitären Einrichtungen haben. Habitat for Humanity Malawi fordert die Verabschiedung eines Gesetzes zum Katastrophenrisikomanagement, um sicherzustellen, dass die Häuser im Land angesichts des Klimawandels gegen Katastrophen gewappnet sind. In Vietnam arbeiten wir gemeinsam mit lokalen Partnern an nachhaltigen politischen Lösungen, die vietnamesischen Rückkehrern aus Kambodscha ein sicheres Zuhause bieten sollen. Und in Nordmazedonien arbeitet Habitat mit Roma-Gemeinschaften zusammen, um sicherzustellen, dass sie bei der Entscheidungsfindung auf kommunaler und nationaler Ebene eine Stimme haben.

