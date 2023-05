Habitat for Humanity lanza la campaña Home Equals para apoyar a las personas que viven en asentamientos informales en todo el mundo

ATLANTA, 15 de mayo de 2023 /PRNewswire/ -- Habitat for Humanity y nuestros socios de todo el mundo lanzaron hoy una campaña de cinco años llamada Home Equals, que busca cambios en las políticas a nivel local, nacional y mundial para aumentar el acceso a una vivienda adecuada en asentamientos informales.

Como parte de la campaña Home Equals, Habitat for Humanity destaca las soluciones innovadoras que provienen de más de 1.000 millones de personas que viven en asentamientos informales y buscan cambios políticos que igualen las condiciones para que puedan acceder a una vivienda adecuada y construir un futuro mejor. Asentamiento informal en Manaos, Brasil - Crédito: Habitat for Humanity International

Más de 1.000 millones de personas en todo el mundo viven en barrios marginales y otros asentamientos informales, y esa cifra sigue aumentando. Estas comunidades tienen un acceso muy limitado a servicios básicos como agua potable, saneamiento y electricidad. Las personas que viven en asentamientos informales carecen de derechos sobre la tierra y de propiedad y, a menudo, temen que las desalojen. Enfrentan amenazas cada vez peores del cambio climático, incluidas sequías e inundaciones.

"En cuanto a los lugares que llamamos hogar, las personas que viven en asentamientos informales simplemente no son tratadas como iguales", afirmó Jonathan Reckford, presidente y director ejecutivo de Habitat for Humanity International. "Al abogar por cambios en las políticas, nuestros socios en la campaña Home Equals incrementarán el acceso a viviendas adecuadas y apoyarán soluciones innovadoras que provengan de los propios residentes de asentamientos informales. Acompáñenos para crear un mundo más equitativo. Porque un hogar equivale a salud. Un hogar equivale a seguridad. Y un hogar equivale a una oportunidad para un futuro mejor".

A nivel mundial, Habitat for Humanity está pidiendo a los estados miembro del G7, un grupo de países industriales líderes que se reunirán este fin de semana en Hiroshima, Japón, que reconozcan la vivienda como un impulsor fundamental para el avance del desarrollo y se comprometan a abordar las necesidades de vivienda en los asentamientos informales como una forma de avanzar en las prioridades internacionales de desarrollo en áreas como el crecimiento económico, la salud y la educación.

Según un informe publicado hoy en apoyo de la campaña Home Equals, los beneficios en materia de desarrollo económico y humano derivados de la mejora de la vivienda a gran escala en asentamientos informales serían significativos. El primer informe de su clase de Habitat for Humanity y nuestro socio de investigación, el International Institute for Environment and Development, o IIED, expuso los beneficios que se obtendrían, en términos de producción económica, ingresos, salud y educación, a partir de esas mejoras en la vivienda.

El informe descubrió que el PIB y los ingresos per cápita aumentarían hasta un 10,5 % en algunos países y que se salvarían más de 730.000 vidas cada año a nivel mundial, más que la cantidad de muertes que se evitarían anualmente mediante la erradicación de la malaria. Según la exposición, hasta 41,6 millones de niños más estarían escolarizados. Eso significa uno de cada seis niños que no asisten a la escuela en el mundo.

"Garantizar que las personas que viven en asentamientos informales tengan acceso a una vivienda adecuada no implica solo hacer lo correcto", afirmó Reckford. "Es hacer algo inteligente".

Alexandre Apsan Frediani, investigador del IIED y uno de los autores del informe, sostuvo: "Nuestros hallazgos muestran enormes beneficios para la salud, la educación y los ingresos de las personas cuando se aseguran de vivir en condiciones de vivienda adecuadas, tener acceso a servicios básicos como sistemas de agua corriente y alcantarillado, y estar libres de la amenaza de desalojo o acoso". Y es probable que los logros que se presentan en el informe sean una subestimación. Si bien los investigadores no pudieron cuantificarlo, la evidencia es clara que los sistemas ambientales, políticos y de atención médica mejoran en todas las sociedades cuando las personas de asentamientos informales obtienen acceso a mejores viviendas, lo que conduce al progreso tanto dentro como fuera de esos asentamientos, afirmó Apsan Frediani. "Hay un efecto derrame", dijo, "porque cuando a las personas en asentamientos informales les va mejor, a todos nos va mejor".

La campaña Home Equals ya está activa en más de 35 países de todo el mundo. En Brasil, Habitat for Humanity y nuestros socios están trabajando con la nueva administración de programas de vivienda y desarrollo urbano para garantizar que los residentes de asentamientos informales tengan acceso a servicios básicos como el agua y el saneamiento. Habitat for Humanity Malaui está pidiendo la promulgación de un proyecto de ley sobre la gestión de riesgos ante desastres (Disaster Risk Management Bill) para garantizar que los hogares del país sean resistentes a los desastres frente al cambio climático. En Vietnam, estamos trabajando con socios locales en soluciones de políticas sostenibles que permitan a los repatriados vietnamitas de Camboya tener un hogar seguro. Y en Macedonia del Norte, Habitat se asocia con las comunidades de Roma para garantizar que tengan una voz en la toma de decisiones municipales y nacionales.

FUENTE Habitat for Humanity International

