Hackensack Meridian Health dirige des panels fondamentaux à l'occasion de la conférence sur la santé « S'unir pour guérir » au Vatican

« Nous sommes tout à fait enchantés de prendre part à cet événement mondial où nous unissons nos forces afin d'améliorer les soins de santé autour du monde et les rendre plus accessibles et centrés sur les patients, » a souligné Robert C. Garrett co-PDG de Hackensack Meridian Health, devant prendre la parole durant une table ronde animée par Dr Mehmet Oz.

Cet événement historique du 26 au 28 avril dans la Cité du Vatican rassemblera, pour discuter des dernières innovations et des espoirs pour l'avenir des soins de santé, des scientifiques de tout premier plan à l'échelle mondiale, des médecins, des familles, des déontologues, des dirigeants de diverses confessions, de pouvoirs publics, d'entreprises et d'institutions philanthropiques. Les experts exploreront le thème : « Comment la science, la technologie et la médecine du 21e siècle affecteront la culture et la société. »

« C'est comme un Davos pour les soins de santé, et au cours de ces trois jours, nous allons rassembler le monde autour de cette idée très simple, » a commenté Dre Robin Smith, présidente de la Cura Foundation. « Les remèdes de demain sont presque à portée de la main, et en nous unissant pour comprendre les défis qui nous attendent, nous pourrons accélérer la fourniture de ces remèdes et encourager de grandes espérances chez les patients partout dans le monde où ils souffrent de maladies mortelles et de conditions médicales périlleuses. »

L'événement de 2018 attachera un point d'attention exceptionnel sur les progrès de technologies révolutionnaires et la dissémination de connaissances qui améliorent la santé publique, empêchent les maladies et protègent l'environnement.

« Nous vivons une époque tellement passionnante dans le domaine des sciences et cette conférence nous aidera à partager les innovations étonnantes qui sont en train de changer les existences des gens et les nouvelles stratégies en cours de développement qui vont bouleverser la médecine, » a affirmé Dr Andrew L. Pecora, président de Physician Enterprise et directeur en chef des innovations.

« C'est un immense privilège de pouvoir engager le débat avec des experts mondiaux dont nous partageons la mission sacrée : améliorer les soins de santé pour tous et nous efforcer d'aboutir à une véritable égalité dans les prestations de soins médicaux, » a ajouté Dre Bonita Stanton, doyenne fondatrice de l'école de médecine de Hackensack Meridian à l'université Seton Hall.

À PROPOS DE HACKENSACK MERIDIAN HEALTH

Hackensack Meridian Health est une organisation à but non lucratif, leader dans le domaine des soins médicaux, représentant le réseau le plus complet et le plus véritablement intégré des soins de santé dans le New Jersey. Elle propose une gamme exhaustive de services médicaux, une recherche novatrice et des soins qui améliorent la vie. Hackensack Meridian Health comprend 16 hôpitaux entre Bergen et les Ocean Counties, ce qui se répartit en trois centres médicaux universitaires : le Hackensack University Medical Center à Hackensack, le Jersey Shore University Medical Center à Neptune et le JFK Medical Center à Edison ; en deux hôpitaux pour enfants : le Joseph M. Sanzari Children's Hospital à Hackensack et le K. Hovnanian Children's Hospital à Neptune ; et enfin en 11 hôpitaux communautaires : l'Ocean Medical Center à Brick, le Riverview Medical Center à Red Bank, le Mountainside Medical Center à Montclair, le Palisades Medical Center à North Bergen, le Raritan Bay Medical Center à Perth Amboy, le Southern Ocean Medical Center à Manahawkin, le Bayshore Medical Center à Holmdel, le Raritan Bay Medical Center à Old Bridge, le Pascack Valley Medical Center à Westwood, le JFK Johnson Rehabilitation Institute à Edison et le Shore Rehabilitation Institute à Brick.

Le réseau en outre vient en assistance aux patients dans plus de 160 emplacements à travers l'État, ceci comprenant des centres de soins ambulatoires, des centres de chirurgie, des services de santé à domicile, des communautés pour soins de longue durée et résidence médicalisée, des services d'ambulances, d'évacuation médicale aérienne d'urgence, des centres de culture physique et de bien-être, des centres de réhabilitation, et des centres pour soins d'urgence et assistance en dehors des heures. Hackensack Meridian Health dispose de 33 000 membres d'équipes et de 6 500 médecins. C'est également un chef de file émérite de la philanthropie en matière de soins médicaux, se dévouant à la santé et au bien-être des collectivités qu'il dessert.

Le réseau s'est notamment distingué pour figurer parmi seulement cinq grands centres médicaux universitaires dans le pays à avoir reçu pendant au moins cinq années de suite le Healthgrades America's 50 Best Hospitals Award (Prix Healthgrades des 50 meilleurs hôpitaux d'Amérique). Par ailleurs, l'U.S. News and World Report a classé quatre de ses hôpitaux parmi les 10 premiers du New Jersey, dont le centre médical universitaire de Hackensack qui est numéro 1. On peut citer d'autres récompenses, comme l'obtention systématique du Magnet® pour excellence des soins infirmiers par le programme de reconnaissance de l'attractivité du Centre des infirmières américaines diplômées, ainsi que le prix John M. Eisenberg pour Sécurité et qualité fournies aux patients par la Commission mixte et le forum national sur la qualité (Joint Commission and the National Quality Forum). Par six fois le réseau a été nommé comme l'une des 100 « Meilleures entreprises où il fait bon travailler » de Fortune, l'un des 20 « Meilleurs lieux de travail pour soins médicaux » dans le pays et numéro un comme « Meilleur lieu de travail pour les femmes ». Hackensack Meridian Health est un membre d'AllSpire Health Partners, consortium inter-États des meilleurs systèmes de santé, dans le but de se concentrer sur le partage des meilleures pratiques en soins cliniques et réalisation d'économies.

Pour d'autres informations, veuillez visiter http://www.HackensackMeridianHealth.org.

Pour en apprendre davantage sur Unite To Cure : The Fourth International Vatican Conference (S'unir pour guérir : Quatrième conférence internationale du Vatican), veuillez visiter : http://vaticanconference2018.com. Vous pouvez également suivre l'événement sur Twitter @CuraFdn et Facebook à facebook.com/TheCuraFoundation, et vous joindre à la conversation avec #UnitetoCure.

The Cura Foundation dirige un important mouvement mondial de santé, avec un objectif passionné d'améliorer la santé publique. Cura unifie le secteur public et le secteur privé en établissant des partenariats avec des médecins, des patients, des chefs d'entreprises, des philanthropes et des meneurs d'opinions afin que leur collaboration crée des percées importantes tout autour du monde. La fondation dirige des changements en suscitant une prise de conscience sur les progrès scientifiques dans la génomique, les technologies émergentes et les mégadonnées à introduire dans la médecine de demain. Cura aide les gens à vivre plus longtemps, à vivre en mieux et sans souffrances. La Cura Foundation est un organisme non confessionnel, impartial, public et exonéré d'impôts aux termes de la Section 501(c)(3) de l'Internal Revenue Code (Code des impôts internes). Pour davantage d'informations, veuillez visiter : https://thecurafoundation.org

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/558338/Hackensack_Meridian_Health_Logo.jpg

SOURCE Hackensack Meridian Health

Related Links

http://www.HackensackMeridianHealth.org