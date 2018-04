Hackensack Meridian Health dirige paneles clave en la Conferencia de Salud del Vaticano «Unite To Cure»

«Estamos encantados de participar en este evento global para unir fuerzas con el fin de mejorar la asistencia médica en todo el mundo, para hacerla más centrada en el paciente y más accesible», dijo Robert C. Garrett, co-CEO de Hackensack Meridian Health, que se dirigirá a un panel moderado por el Dr. Mehmet Oz.

Este evento histórico, que se celebrará del 26 al 28 de abril en Ciudad del Vaticano, reunirá a investigadores de élite de todo el mundo, médicos, pacientes, familias, especialistas en ética y líderes religiosos, gobiernos, empresas y asociaciones filantrópicas para comentar las últimas innovaciones y la esperanza para el futuro de la asistencia sanitaria. Los expertos explorarán el tema: «Cómo afectarán la ciencia, la tecnología y la medicina del s. XXI a la cultura y la sociedad».

«Es un Davos de la asistencia médica y durante el transcurso de tres días movilizaremos al mundo alrededor de una idea muy simple», dijo Dr. Robin Smith, presidente de The Cura Foundation. «Las curaciones del mañana están a la vuelta de la esquina y, al unirnos y comprender los desafíos a los que nos vamos a enfrentar, podremos acelerar la llegada de estas curaciones y dar una gran esperanza a los pacientes de todo el mundo que sufren enfermedades mortales y problemas médicos peligrosos».

El evento de 2018 se interesará de forma especial en hacer avanzar tecnologías revolucionarias y diseminar los conocimientos que mejoran la salud humana, previenen las enfermedades y protegen el medio ambiente.

«Estamos en un periodo muy interesante en cuanto a la ciencia se refiere y esta conferencia nos ayudará a compartir las asombrosas innovaciones que están cambiando las vidas de los pacientes y las nuevas estrategias de desarrollo que revolucionarán la medicina», dijo el Dr. Andrew L. Pecora, presidente de Physician Enterprise y principal responsable de innovaciones.

«Es un gran privilegio conectar con expertos mundiales con los que compartimos una misión sagrada: mejorar la asistencia médica para todos y luchar por alcanzar verdadera igualdad en la provisión de asistencia médica», dijo la Dra. Bonita Stanton, decana fundadora de la Facultad de Medicina de Hackensack Meridian en la Universidad Seton Hall.

ACERCA DE HACKENSACK MERIDIAN HEALTH

Hackensack Meridian Health es una organización de asistencia médica sin ánimo de lucro que es la red de asistencia médica más amplia y verdaderamente integrada de New Jersey, y ofrece una gama completa de servicios médicos, investigación innovadora y asistencia que mejora la vida. Hackensack Meridian Health comprende 16 hospitales desde Bergen a los condados del Océano, lo que incluye tres centros médicos académicos – Hackensack University Medical Center de Hackensack, Jersey Shore University Medical Center de Neptune, JFK Medical Center de Edison; dos hospitales infantiles, Joseph M. Sanzari Children's Hospital de Hackensack y K. Hovnanian Children's Hospital de Neptune; 11 hospitales de la comunidad, Ocean Medical Center de Brick, Riverview Medical Center de Red Bank, Mountainside Medical Center de Montclair, Palisades Medical Center de North Bergen, Raritan Bay Medical Center de Perth Amboy, Southern Ocean Medical Center de Manahawkin, Bayshore Medical Center de Holmdel, Raritan Bay Medical Center de Old Bridge y Pascack Valley Medical Center de Westwood, JFK Johnson Rehabilitation Institute de Edison y Shore Rehabilitation Institute de Brick.

Además, la red tiene más de 160 centros de asistencia a pacientes en todo el estado, incluidos centros ambulatorios, centros de cirugía, servicios de asistencia domiciliaria, comunidades de cuidados a largo plazo y ayuda en la vida diaria, servicios de ambulancias, transporte médico aéreo que salva vidas, centros de fitness y bienestar, centros de rehabilitación y centros de asistencia urgente y de horarios no habituales. Hackensack Meridian Health tiene 33.000 miembros en su equipo y 6.500 médicos y es un líder distinguido en filantropía en la asistencia médica, comprometido con la salud y el bienestar de las comunidades a las que sirve.

Entre las notables distinciones obtenidas por la Red están tener uno de los cinco únicos centros médicos académicos más importantes de la nación y recibir el Premio 50 Mejores Hospitales de Healthgrades America durante cinco años consecutivos o más, cuatro hospitales entre los 10 principales de New Jersey, incluido el Hackensack University Medical Center que está calificado como N.º 1 por U.S. News and World Report. Otros honores incluyen conseguir repetidamente el reconocimiento Magnet® de excelencia en enfermería del Centro Americano de Credenciales en Enfermería, receptor del Premio John M. Eisenberg de Seguridad del Paciente y Calidad de la Joint Commission y el National Quality Forum, receptor en seis ocasiones de la distinción «100 Mejores Compañías para las que Trabajar», de Fortune, uno de los «20 Mejores Lugares de Trabajo en Asistencia Médica» de la nación y el primer puesto como «Mejor Lugar de Trabajo para las Mujeres». Hackensack Meridian Health es miembro de AllSpire Health Partners, un consorcio interestatal de importantes sistemas de salud, que se centra en compartir las mejores prácticas en asistencia clínica y conseguir mayor eficiencia.

Para más información, le rogamos visite www.HackensackMeridianHealth.org.

Para saber más sobre Unite To Cure (Unir para curar): Cuarta Conferencia Internacional en el Vaticano, visite: http://vaticanconference2018.com. También puede seguir el evento en Twitter, @CuraFdn y en Facebook en facebook.com/TheCuraFoundation y unirse a la conversación con #UnitetoCure.

The Cura Foundation dirige un movimiento de salud global, con el objetivo apasionado de mejorar la salud humana. Cura une a los sectores público y privado, asociándose con médicos, pacientes, líderes empresariales, filántropos y líderes del pensamiento para colaborar y crear avances en todo el mundo. La fundación impulsa el cambio elevando la concienciación sobre los avances científicos en genómica, tecnologías emergentes y "bigdata" para marcar el inicio del futuro de la medicina. Cura ayuda a las personas a vivir vidas mejores y más largas, sin sufrimiento. La Cura Foundation es una organización no sectaria, no partidista, anónima y exenta de impuestos según la Sección 501(c)(3) del Código de Ingresos Internos. Para más información, visite: https://thecurafoundation.org

