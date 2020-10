Haier Exibe Soluções Completas para o Ecossistema da Casa Inteligente na 128ª Feira de Cantão

Visitantes de todo o mundo são convidados a vivenciar as soluções de casa inteligente da Haier e descobrir como elas atendem as necessidades dos usuários de modo abrangente nas áreas da cozinha, sala, vestuário e entretenimento.

Um destaque da exibição virtual é o ecossistema de IoT para preparação de alimentos em diferentes cenários de cozinha. A integração entre aparelhos elétricos, o fornecimento de produtos, a logística, o treinamento e muito mais proporcionam ao usuário uma experiência mais incrementada do funcionamento da cozinha e refeições inteligentes. Em associação com parceiros do ecossistema de casa inteligente, a Haier pode atender as necessidades diárias do usuário de compras, armazenamento de alimentos, cozinha, limpeza e segurança.

A Haier irá lançar dois cenários de saúde e bem-estar, um para a questão da limpeza do ar-condicionado e ar limpo e outro para uma experiência de sono agradável em quartos inteligentes. Além dos recursos com controle de voz, a nova gama de aparelhos de ar-condicionado da Haier terá uma função degermante que esteriliza o aparelho à temperatura de 56 graus Celsius por 30 minutos, o que poupa o incômodo de uma pessoa precisar limpar o ar-condicionado.

Além disso, a Haier oferece soluções inteligentes para a lavanderia e academia de ginástica residencial. A nova máquina de lavar e secar poderá identificar roupas e calçados e escolher os programas de limpeza apropriados de forma automática.

"Haier procura promover o estilo de vida sustentável, saudável e inteligente para residências de todo o mundo. As nossas soluções para casas inteligentes não somente proporcionam uma vida mais fácil para todos, mas também mais agradável e envolvente com a nossa conexão de aparelhos e serviços em nosso ecossistema residencial inteligente", disse Qingfu Zhang, VP da Haier Overseas Electric Appliances Corp.

Apesar da tendência global de queda devido ao surto de COVID-19, a receita da Haier continua a crescer no mercado global. Em geral, a receita externa da Haier alcançou 47 bilhões de yuans (US$ 7,07 bilhões) no primeiro semestre de 2020, um aumento de 0,6 por cento em relação ao ano anterior e constitui 49 por centro da receita total da empresa.

Na Europa, a receita da Haier alcançou 6,7 bilhões de yuans (US$ 997 milhões), as vendas na Alemanha e Itália cresceram 61 por cento e 52 por cento respectivamente, e o volume de vendas de aparelhos de refrigeração ficou entre os cinco primeiros na França, Grã-Bretanha, Itália e Rússia. Na Ásia, a casa inteligente Haier Smart Home alcançou respectivamente 16,3% de aumento da receita para 18 bilhões de yuan (US$ 2,67 bilhões) e aumento de 7% no mercado do sudeste asiático com 21 bilhões de yuan (US$ 3,12 bilhões).

Sobre a Haier

Fundada em abril de 1989, a Haier Smart Home Co., Ltd. (anteriormente, Qingdao Haier Co., Ltd., Shanghai: 600690) é a maior fabricante de eletrodomésticos do mundo. A empresa dispõe de sete marcas de categoria internacional, Haier, Casarte, Leader, GE Appliances-Estados Unidos, Fisher & Paykel-Nova Zelândia, AQUA-Japão e Candy-Itália.

De acordo com o ranking global de marcas de eletrodomésticos de 2020 da Euromonitor International, o volume das vendas de varejo de grandes eletrodomésticos da Haier classificou-se em primeiro do mundo por 11 anos consecutivos. Haier Smart Home também é uma empresa incluída na Fortune Global 500.

Haier Smart Home foca no aprimoramento contínuo da melhor experiência do usuário para prover aos consumidores as soluções domésticas inteligentes, criar uma experiência completa de vida inteligente e oferecer opções de função e design personalizadas para e pelos usuários.

Para mais informações, acesse: http://www.haier.net/en/

FONTE Haier Smart Home

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1314750/Haier_Smart_Home_living_room.jpg

FONTE Haier Smart Home

Related Links

http://www.haier.net/en/



SOURCE Haier Smart Home