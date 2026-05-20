- Haier firma un acuerdo de patrocinio de cuatro años con el Al Ahly FC, convirtiéndose en el segundo patrocinador principal del club

Haier extiende su estrategia deportiva "Juega con los mejores" a África, impulsando el desarrollo de alta calidad en Egipto y en todo el continente mediante la innovación y un profundo compromiso local

CAIRO, 20 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Haier, la marca No. 1 del mundo en electrodomésticos durante 17 años consecutivos según la clasificación de Euromonitor International, ha firmado un acuerdo de patrocinio de cuatro años con el Al Ahly FC, el club más emblemático y exitoso de Egipto en la historia del fútbol africano, con un récord de 12 títulos de la Liga de Campeones de la CAF. En virtud de este acuerdo, Haier se convierte en el segundo patrocinador principal del club, con derechos de marca destacados que incluyen la colocación del logotipo de Haier en la camiseta oficial del primer equipo del Al Ahly. Esta alianza extiende por primera vez a África la estrategia deportiva global de Haier, "Juega con los mejores".

Haier Signs Four-Year Sponsorship with Al Ahly FC, Becoming the Club's Second Main Sponsor Haier Extends “Play with the Number Ones” Sports Strategy to Africa, Driving High-Quality Development in Egypt and Across the Continent Through Innovation and Deep Local Engagement

"Nuestra alianza con el Al Ahly FC va mucho más allá de un acuerdo de patrocinio. Es una colaboración entre dos instituciones líderes que comparten un legado de éxito, ambición, innovación y excelencia", declaró Li Dapeng, director general de Haier para la región MEA. "Al Ahly representa pasión e inspiración para millones de aficionados en Egipto, África y Oriente Medio, y nos enorgullece formar parte de esta extraordinaria trayectoria. Mediante esta alianza, buscamos fortalecer nuestra conexión con los consumidores egipcios, uniendo tecnología, deporte y un estilo de vida inteligente bajo una visión compartida."

Mahmoud El Khatib, presidente del Al Ahly FC, declaró, "Nos complace dar la bienvenida a Haier como uno de los principales patrocinadores del Al Ahly, en una alianza que refleja la capacidad constante del club para atraer a marcas líderes a nivel mundial. Haier es una de las empresas de tecnología y electrodomésticos más respetadas del mundo, y creemos que esta colaboración generará un valor significativo para ambas partes, al tiempo que respalda los ambiciosos planes futuros del club y mejora la experiencia general de los aficionados del Al Ahly."

El patrocinio se alinea con la continua expansión de las operaciones de fabricación y comerciales de Haier en Egipto. El Complejo Industrial Haier Egipto, ubicado en la Ciudad del 10ª de Ramadán, es el primer complejo industrial de la compañía en África, con una superficie de más de 200.000 metros cuadrados y una inversión total de 185 millones de dólares. La primera fase, que abarca aires acondicionados, televisores y lavadoras, ha alcanzado una capacidad de producción superior a las 900.000 unidades. La segunda fase, centrada en la refrigeración, comenzó su construcción en septiembre de 2024 y se prevé su lanzamiento para finales de 2026. Haier también hizo historia al convertirse en la primera empresa china en Egipto en recibir la Licencia Dorada, lo que posiciona a la compañía como un referente para los inversores internacionales en el país.

Haier ha logrado avances significativos en el segmento premium con productos adaptados a las necesidades locales. Para hacer frente al intenso calor de Egipto, Haier ha desarrollado compresores T3 para un funcionamiento estable hasta 53 °C, sistemas inverter diseñados para la red eléctrica local y modelos AI ECO que reducen el consumo de energía hasta en un 60 %. Impulsado por Haier, el mercado egipcio de aires acondicionados está acelerando su transición hacia la tecnología inverter, con Haier manteniendo una cuota de mercado del 35 % en el segmento de aires acondicionados inverter en Egipto. En 2024, Haier inauguró un centro de servicio de marca en Nasr City, El Cairo, que ofrece una experiencia de producto completa y soporte posventa profesional. En 2026, Haier entró en Massmart, la cadena minorista más grande de Sudáfrica, expandiendo aún más su presencia en África.

La estrategia deportiva de Haier, "Juega con los mejores", asocia a la marca con clubes, federaciones y eventos deportivos internacionales líderes en todo el mundo. En fútbol, Haier anunció recientemente alianzas con el Liverpool FC y el Paris Saint-Germain, y colabora con LaLiga, la Liga Portugal y la Real Federación Marroquí de Fútbol. Su cartera de alianzas se extiende más allá del fútbol e incluye el tenis, a través de Roland-Garros en Francia, y el críquet en el sur de Asia. Cada alianza está diseñada para acercar la innovación inteligente a los consumidores mediante el lenguaje común del deporte.

En el marco de la ceremonia de firma, Haier presentó su línea de productos para 2026 destinada al mercado egipcio, mostrando sus últimas innovaciones en lavadoras, sistemas de refrigeración, televisores y sistemas de aire acondicionado comerciales.

Para obtener más información sobre Haier, visite https://www.haier.com/eg/.

Acerca de Haier Group

Fundado en 1984, Haier Group es un proveedor líder mundial de soluciones para mejorar la vida y la transformación digital, con el propósito de "Más creación, más posibilidades". La compañía ha establecido 10 centros de I+D, 35 parques industriales y 173 centros de fabricación, alcanzando una facturación global de 59.800 millones de dólares en 2025. Haier ha figurado en el ranking Kantar BrandZ Top 100 de las marcas globales más valiosas durante 8 años consecutivos. Además, Haier ha ocupado el primer puesto en el ranking Euromonitor Global Major Appliances Brand durante 17 años consecutivos. Haier cuenta con 8 empresas cotizadas, y su filial Haier Smart Home ha sido incluida en la lista Fortune Global 500 y en la lista Fortune de las empresas más admiradas del mundo.

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