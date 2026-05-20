Haier เซ็นสัญญาสนับสนุนสโมสรฟุตบอล Al Ahly FC เป็นเวลา 4 ปี ขึ้นเป็นผู้สนับสนุนหลักลำดับที่สอง
News provided byHaier
21 May, 2026, 02:01 CST
Haier ขยายกลยุทธ์ด้านกีฬา "Play with the Number Ones" สู่ทวีปแอฟริกา ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสูงในอียิปต์และทั่วทั้งทวีป ผ่านการสร้างนวัตกรรมและการมีส่วนร่วมเชิงลึกในท้องถิ่น
ไคโร, 21 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- Haier แบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าหลักอันดับ 1 ของโลกเป็นเวลา 17 ปีติดต่อกัน ตามการจัดอันดับของ Euromonitor International ได้ลงนามในสัญญาสนับสนุนสโมสรฟุตบอล Al Ahly FC เป็นระยะเวลา 4 ปี ซึ่งเป็นสโมสรที่โดดเด่นและประสบความสำเร็จสูงสุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลแอฟริกาของอียิปต์ ด้วยการคว้าแชมป์ CAF Champions League ได้ถึง 12 สมัย ภายใต้ข้อตกลงนี้ Haier จะกลายเป็นผู้สนับสนุนหลักลำดับที่สองของสโมสร พร้อมได้รับสิทธิ์ในการโฆษณาแบรนด์อย่างเด่นชัด ซึ่งรวมถึงการติดโลโก้ Haier บนชุดแข่งของทีมชุดใหญ่ของ Al Ahly อย่างเป็นทางการ ความร่วมมือนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ Haier ขยายกลยุทธ์กีฬาโลก "Play with the Number Ones" เข้าสู่ทวีปแอฟริกา
"ความร่วมมือของเรากับ Al Ahly FC ขยายขอบเขตไกลเกินกว่าการเป็นเพียงข้อตกลงให้การสนับสนุน แต่ยังเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันชั้นนำสองแห่งที่มีมรดกแห่งความสำเร็จ ความทะเยอทะยาน นวัตกรรม และความเป็นเลิศร่วมกัน" Li Dapeng ผู้จัดการทั่วไปประจำภูมิภาค MEA ของ Haier กล่าว "Al Ahly เป็นตัวแทนของความหลงใหลและแรงบันดาลใจสำหรับแฟนบอลหลายล้านคนทั่วอียิปต์ แอฟริกา และตะวันออกกลาง และเราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางอันยอดเยี่ยมนี้ ด้วยความร่วมมือในครั้งนี้ เรามุ่งมั่นที่จะกระชับความสัมพันธ์กับผู้บริโภคชาวอียิปต์ พร้อมกับหลอมรวมเทคโนโลยี กีฬา และการใช้ชีวิตอัจฉริยะเข้าไว้ด้วยกัน ภายใต้วิสัยทัศน์หนึ่งเดียวที่มีร่วมกัน"
Mahmoud El Khatib ประธานสโมสร Al Ahly FC กล่าวว่า "เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับ Haier ให้เป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนหลักของ Al Ahly ภายใต้ความร่วมมือที่สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถของสโมสรในการดึงดูดแบรนด์ชั้นนำระดับโลกอย่างต่อเนื่อง Haier เป็นหนึ่งในบริษัทเทคโนโลยีและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับการยกย่องมากที่สุดในโลก และเรามั่นใจว่าความร่วมมือนี้จะสร้างคุณค่าให้แก่ทั้งสองฝ่ายได้อย่างมีนัยสำคัญ ขณะที่ช่วยสนับสนุนแผนการที่ทะเยอทะยานของสโมสรในอนาคต และยกระดับประสบการณ์ของแฟนบอล Al Ahly ในวงกว้าง"
การสนับสนุนครั้งนี้สอดคล้องกับการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของ Haier ในด้านการผลิตและการดำเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์ในประเทศอียิปต์ โดย Haier Egypt Industrial Complex ซึ่งตั้งอยู่ที่เมือง 10th of Ramadan City ถือเป็นนิคมอุตสาหกรรมแห่งแรกของบริษัทในทวีปแอฟริกา ครอบคลุมพื้นที่กว่า 200,000 ตารางเมตร ด้วยมูลค่าการลงทุนรวม 185 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในระยะแรกของโครงการ ซึ่งครอบคลุมการผลิตเครื่องปรับอากาศ โทรทัศน์ และเครื่องซักผ้า ปัจจุบันมีกำลังการผลิตรวมมากกว่า 900,000 เครื่องแล้ว ขณะที่โครงการระยะที่สอง ซึ่งมุ่งเน้นการผลิตตู้เย็น ได้เริ่มก่อสร้างในเดือนกันยายน 2567 และคาดว่าจะเปิดดำเนินการได้ภายในสิ้นปี 2569 นอกจากนี้ Haier ยังสร้างประวัติศาสตร์ในฐานะบริษัทจีนรายแรกในอียิปต์ที่ได้รับ Golden License ซึ่งช่วยวางตำแหน่งของบริษัทในฐานะมาตรฐานที่เป็นแบบอย่างให้แก่นักลงทุนต่างชาติในประเทศ
Haier ประสบความก้าวหน้าอย่างโดดเด่นในกลุ่มตลาดพรีเมียม ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะของผู้บริโภคในพื้นที่ โดยเพื่อรับมือกับสภาพอากาศร้อนจัดของอียิปต์ Haier ได้พัฒนาคอมเพรสเซอร์ T3 ที่สามารถทำงานได้อย่างมีเสถียรภาพท่ามกลางอุณหภูมิสูงถึง 53°C พร้อมทั้งออกแบบระบบอินเวอร์เตอร์ให้เหมาะสมกับโครงข่ายไฟฟ้าท้องถิ่น และเปิดตัวรุ่น AI ECO ที่สามารถลดการใช้พลังงานได้สูงสุดถึง 60% ทั้งนี้ ด้วยแรงผลักดันจาก Haier ตลาดเครื่องปรับอากาศในอียิปต์กำลังเร่งเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์ โดยปัจจุบัน Haier ครองส่วนแบ่งตลาดเครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์ในอียิปต์ได้ถึง 35% ในปี 2567 Haier ได้เปิดศูนย์บริการแบรนด์ใน Nasr City ของกรุงไคโร เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานผลิตภัณฑ์แบบครบทุกหมวดหมู่สินค้า ควบคู่กับบริการหลังการขายโดยทีมงานระดับมืออาชีพ ส่วนในปี 2569 Haier ได้เข้าสู่ช่องทางจัดจำหน่ายของ Massmart ที่เป็นเครือข่ายค้าปลีกรายใหญ่ที่สุดของแอฟริกาใต้ ซึ่งถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการขยายธุรกิจและเสริมความแข็งแกร่งของแบรนด์ทั่วภูมิภาคแอฟริกา
กลยุทธ์ด้านกีฬาของ Haier คือ "Play with the Number Ones" มุ่งสร้างความร่วมมือกับสโมสรชั้นนำ สมาพันธ์กีฬา และการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติทั่วโลก ในวงการฟุตบอล Haier ได้ประกาศความร่วมมือกับ Liverpool FC และ Paris Saint-Germain รวมถึงเป็นพันธมิตรกับ LALIGA, Liga Portugal และ Royal Moroccan Football Federation นอกเหนือจากฟุตบอล ความร่วมมือของ Haier ยังครอบคลุมไปถึงกีฬาเทนนิส ผ่านการแข่งขัน Roland-Garros ในฝรั่งเศส และกีฬาคริกเก็ตในภูมิภาคเอเชียใต้ โดยทุกความร่วมมือได้รับการออกแบบขึ้นเพื่อถ่ายทอดนวัตกรรมอัจฉริยะให้เข้าถึงผู้บริโภคอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น ผ่านพลังของกีฬาในฐานะภาษาสากลที่เชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกัน
ภายในงานลงนามความร่วมมือดังกล่าว Haier ยังได้เปิดตัวกลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับตลาดอียิปต์ประจำปี 2569 โดยนำเสนอนวัตกรรมล่าสุดในกลุ่มเครื่องซักผ้า ระบบทำความเย็น โทรทัศน์ และระบบปรับอากาศเชิงพาณิชย์ด้วย
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Haier กรุณาเยี่ยมชม https://www.haier.com/eg/
เกี่ยวกับ Haier Group
Haier Group ก่อตั้งขึ้นในปี 2527 และเป็นผู้ให้บริการชั้นนำระดับโลกด้านโซลูชันเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น และการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัล โดยมีเป้าหมายในการ "สร้างสรรค์ยิ่งขึ้น สร้างความเป็นไปได้มากขึ้น" (More Creation, More Possibilities) บริษัทได้จัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนา 10 แห่ง สวนอุตสาหกรรม 35 แห่ง และศูนย์การผลิต 173 แห่ง โดยมีรายได้ทั่วโลกถึง 5.98 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2568 ทั้งนี้ Haier ได้รับการจัดอันดับให้ติดในรายชื่อ Kantar BrandZ Top 100 ในฐานะแบรนด์ระดับโลกที่มีมูลค่าสูงสุด (Most Valuable Global Brands) ติดต่อกัน 8 ปีซ้อน นอกจากนี้ Haier ยังครองตำแหน่งอันดับ 1 ในกลุ่มแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าหลักระดับโลกของ Euromonitor ติดต่อกัน 17 ปี Haier มีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 8 แห่ง โดยมีบริษัทในเครือคือ Haier Smart Home ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน Fortune Global 500 และ Fortune World's Most Admired Companies
SOURCE Haier
Share this article