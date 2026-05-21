Haier Tandatangani Penajaan Empat-Tahun bersama Al Ahly FC, Menjadi Penaja Utama Kedua Kelab

Haier Perluas Strategi Sukan "Play with the Number Ones" ke Afrika, Pacu Pembangunan Berkualiti Tinggi di Mesir dan Seluruh Benua Melalui Inovasi dan Penglibatan Tempatan Mendalam

KAHERAH, 21 Mei 2026 /PRNewswire/ -- Haier, jenama peralatan utama No. 1 di dunia selama 17 tahun berturut-turut sebagaimana yang disenaraikan oleh Euromonitor International, menandatangani perjanjian penajaan selama empat tahun dengan Al Ahly FC, kelab paling ikonik dan paling berjaya di Mesir dalam sejarah sukan bola sepak Afrika dengan 12 gelaran CAF Champions League mencatat rekod. Menurut perjanjian tersebut, Haier akan menjadi penaja utama kedua kelab itu dengan hak penjenamaan utama termasuk penempatan logo Haier pada jersi rasmi pasukan pertama Al Ahly. Kerjasama ini memperluas strategi sukan global "Play with the Number Ones" Haier ke Afrika buat julung kalinya.

Haier Signs Four-Year Sponsorship with Al Ahly FC, Becoming the Club's Second Main Sponsor Haier Extends “Play with the Number Ones” Sports Strategy to Africa, Driving High-Quality Development in Egypt and Across the Continent Through Innovation and Deep Local Engagement

"Kerjasama kami dengan Al Ahly FC jauh melangkaui sekadar perjanjian penajaan. Ia merupakan kolaborasi antara dua institusi terkemuka yang berkongsi legasi kejayaan, cita-cita, inovasi dan kecemerlangan," kata Li Dapeng, Pengurus Besar Haier Wilayah MEA. "Al Ahly mewakili semangat dan inspirasi kepada jutaan peminat di seluruh Mesir, Afrika dan Timur Tengah, dan kami berbangga menjadi sebahagian daripada perjalanan luar biasa ini. Melalui kerjasama ini, kami menyasarkan untuk memperkukuh hubungan kami dengan pengguna Mesir sambil menggabungkan teknologi, sukan dan kehidupan pintar di bawah satu visi bersama."

Mahmoud El Khatib, presiden Al Ahly FC, menyatakan, "Kami berbesar hati mengalu-alukan Haier sebagai salah satu penaja utama Al Ahly dalam kerjasama yang mencerminkan keupayaan berterusan kelab untuk menarik jenama global yang terkemuka. Haier ialah salah satu syarikat teknologi dan peralatan rumah yang paling disegani di dunia, dan kami percaya kolaborasi ini akan mencipta nilai besar untuk kedua-dua pihak sambil menyokong rancangan masa depan kelab yang bercita-cita tinggi serta meningkatkan pengalaman keseluruhan peminat Al Ahly."

Penajaan itu sejajar dengan pengembangan berterusan operasi pembuatan dan komersial Haier di Mesir. Haier Egypt Industrial Complex di 10th of Ramadan City merupakan kompleks industri pertama syarikat di Afrika, meliputi keluasan lebih 200,000 meter persegi dengan jumlah pelaburan sebanyak USD 185 juta. Fasa pertama, meliputi penyaman udara, televisyen dan mesin basuh, mencapai kapasiti pengeluaran melebihi 900,000 unit. Fasa kedua yang memfokuskan penyejukan mula dibina pada September 2024 dan dijangka dilancarkan menjelang akhir 2026. Haier juga mencipta sejarah sebagai syarikat Cina pertama di Mesir yang dianugerahkan Golden License, sekali gus meletakkan syarikat sebagai penanda aras untuk pelabur antarabangsa di negara tersebut.

Haier mencapai kemajuan penting dalam segmen premium menerusi produk yang disesuaikan mengikut keperluan tempatan. Bagi menangani cuaca panas melampau di Mesir, Haier membangunkan pemampat keadaan-T3 untuk operasi stabil pada suhu sehingga 53°C, sistem penyongsang yang direka untuk grid kuasa tempatan serta model AI ECO yang dapat mengurangkan penggunaan tenaga sehingga 60%. Dipacu oleh Haier, pasaran penyaman udara Mesir kini mempercepat peralihannya kepada teknologi penyongsang, dengan Haier memegang 35% bahagian pasaran dalam segmen penyaman udara penyongsang Mesir. Pada 2024, Haier membuka pusat perkhidmatan jenama di Nasr City, Kaherah, yang menawarkan pengalaman produk semua kategori serta sokongan pascajualan profesional. Pada 2026, Haier memasuki Massmart, rangkaian runcit terbesar Afrika Selatan, sekali gus memperluas jejaknya di seluruh Afrika.

Strategi sukan "Play with the Number Ones" Haier menggabungkan jenama ini dengan kelab, persekutuan dan acara sukan antarabangsa terkemuka di seluruh dunia. Dalam sukan bola sepak, baru-baru ini Haier mengumumkan kerjasama dengan Liverpool FC dan Paris Saint-Germain, serta berkolaborasi dengan LALIGA, Liga Portugal dan Royal Moroccan Football Federation. Portfolio tersebut turut melangkaui bola sepak dengan melibatkan tenis menerusi Roland-Garros di Perancis dan kriket di seluruh Asia Selatan. Setiap kerjasama dirangka untuk mendekatkan inovasi pintar kepada pengguna melalui bahasa sukan yang dikongsi bersama.

Di luar majlis menandatangani perjanjian tersebut, Haier turut memperkenalkan barisan produk 2026 untuk pasaran Mesir yang mempamerkan inovasi terkininya merangkumi mesin basuh, penyelesaian penyejukan, televisyen dan sistem penyamanan udara komersial.

Latar Belakang Haier Group

Ditubuhkan pada 1984, Haier Group ialah penyedia global terkemuka bagi penyelesaian kehidupan lebih baik dan transformasi digital dengan matlamat "More Creation, More Possibilities" ("Lebih Banyak Ciptaan, Lebih Banyak Kemungkinan"). Syarikat ini menubuhkan 10 pusat penyelidikan dan pembangunan (R&D), 35 taman industri dan 173 pusat pembuatan, serta mencapai hasil global sebanyak USD 59.8 bilion pada 2025. Haier telah disenaraikan dalam Kantar BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands selama lapan tahun berturut-turut. Selain itu, Haier mengekalkan kedudukan No. 1 dalam Euromonitor Global Major Appliances Brand selama 17 tahun berturut-turut. Haier mempunyai lapan syarikat tersenarai, dengan subsidiarinya Haier Smart Home dinamakan antara Fortune Global 500 dan Fortune World's Most Admired Companies.

