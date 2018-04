Haier inventa o primeiro aparelho doméstico de lavar tênis do mundo criando uma nova categoria de cuidado e proteção de calçados

Existem três métodos de limpar tênis. Um deles é lavá-los à mão, o que é um processo difícil, trabalhoso e demorado, que requer o uso de diversas escovas. O segundo método é colocar os tênis em uma máquina de lavar roupa, o que não apenas resulta em troca de infecções com as roupas, mas também danifica o tênis e não garante boa limpeza. O terceiro é levar o tênis a uma loja especializada e deixá-lo lá para ser lavado junto com os tênis de outras pessoas, mas as tradicionais máquinas comerciais de lavar tênis ainda usam escovas, tornando difícil assegurar os cuidados necessários, embora ofereça lavagem completa, especialmente para cuidados com calçados sofisticados. Normalmente, a limpeza manual ainda é a primeira escolha das pessoas.

O aparelho de lavar tênis da Haier resolve facilmente esse dilema. A primeira tecnologia de aerossol do tipo sólido com fluxo de água usa fluxo de água de alta pressão para lavar os tênis. O fluxo de água pode penetrar nas fibras no interior do tênis para remover mais profundamente a sujeira e minimizar o dano, o que permite realizar uma limpeza completa e ao mesmo tempo delicada.

Durante a exposição, muitos visitantes questionavam se o produto poderá ter seu próprio espaço dentro das casas das pessoas. O pessoal da Haier explicou que esse aparelho doméstico de lavar tênis foi projetado com uma gaveta, que pode ser combinada com uma máquina de lavar roupa ou uma secadora, de forma que não ocupa espaço separado na casa e pode funcionar como uma lavadora divisória, simultânea e que compartilha tempo: uma solução completa de cuidados com os tênis, com muitos recursos.

Nos últimos 12 anos de exploração do modelo "RenDanHeYi", os aparelhos de lavar da Haier se valeram do modelo 10+N R&D para integrar recursos de qualidade global, a fim de atender a diversas necessidades dos usuários. O lançamento do primeiro aparelho doméstico de lavar tênis do mundo produz, mais uma vez, a uma nova tendência, agora no campo de lavagem de tênis, e fornece referência útil para as empresas interessadas em desenvolver seus próprios produtos nesse campo.

