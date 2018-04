Haier wynalazcą pierwszej na świecie domowej pralki do butów i twórcą nowej kategorii pielęgnacji i konserwacji obuwia

Istnieją trzy różne sposoby czyszczenia obuwia. Czyszczenie ręczne jest trudne, długie i uciążliwe, a przy tym wymaga wykorzystania różnych szczotek. Drugi sposób polega po prostu na wrzuceniu butów do pralki, co prowadzi do przenoszenia bakterii na ubrania i szkodzi obuwiu, przy tym wcale nie gwarantując rezultatów. Trzeci sposób to zaniesienie butów do pralni zajmującej się czyszczeniem obuwia, gdzie buty poddawane są czyszczeniu z obuwiem innych klientów. Jednak tradycyjne pralki do obuwia tak czy inaczej wykorzystują szczotki, przez co tak trudno jest zagwarantować odpowiednią konserwację przy zapewnieniu dokładnego czyszczenia zwłaszcza lepszych butów. Dlatego też najczęściej obuwie czyszczone jest ręcznie.

Pralka do obuwia marki Haier rozwiązuje ten problem. Pierwsza na świecie technologia okrężnego spryskiwania wykorzystuje strumień wody pod ciśnieniem do czyszczenia butów. Strumień wody przenika przez włókna w butach i usuwa zagnieżdżone zabrudzenia przy minimalnych uszkodzeniach, co pozwala na zapewnienie dokładnego lecz delikatnego procesu czyszczenia.

Na wystawie goście kwestionowali to, czy produkt znajdzie swoje miejsce w domu. Pracownicy firmy Haier wyjaśniali, że domowa pralka do obuwia ma postać szuflady i może być połączona z pralką lub suszarką, przez co nie zajmuje dodatkowego miejsca. Rozwiązanie umożliwia także pranie oddzielne, pranie jednoczesne i pranie w krótszym czasie, zapewniając pełny, wyczerpujący wachlarz funkcji pielęgnacji obuwia.

W minionych 12 latach w oparciu o model RenDanHeYi pralki marki Haier wykorzystywały model badań i rozwoju 10+N. Celem była integracja jak najlepszych zasobów z całego świata w odpowiedzi na zróżnicowane potrzeby użytkowników. Wprowadzenie na rynek pierwszej domowej pralki do obuwia jest kolejnym przykładem na przywództwo marki w trendach, tym razem w branży pielęgnacji obuwia. Rozwiązanie jest dobrym wyznacznikiem dla przedsiębiorstw, które są zainteresowane opracowaniem własnych produktów w tym zakresie.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/677305/Haier_shoe_washing_machine.jpg

SOURCE Haier