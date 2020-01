Haier lidera ranking mundial do Euromonitor entre marcas globais de eletrodomésticos de grande porte pelo 11º ano consecutivo

Compilado anualmente pelo Euromonitor International, líder global em inteligência de negócios, o relatório classifica as marcas mundiais de eletrodomésticos pelo valor das vendas no varejo. Além do primeiro posto entre eletrodomésticos de grande porte em nível global, a Haier também ficou em primeiro na categoria de refrigeradores por 12 anos consecutivos, em primeiro em lava-roupas por nove anos, em primeiro em freezers por dez anos e em primeiro em climatizadores elétricos de vinho por 11 anos.

"Temos a honra de ser novamente a principal marca de eletrodomésticos de grande porte em nível mundial pelo 11º ano consecutivo", disse Wang Ye, vice-presidente e gerente-geral de residências inteligentes do Haier Home Appliance Industry Group. "A Haier está constantemente se esforçando para entender a transformação das necessidades dos consumidores e se adaptar a elas, sem deixar de utilizar tecnologia de ponta para se destacar no mercado."

O domínio da Haier em eletrodomésticos é o resultado de um compromisso contínuo com pesquisa e desenvolvimento, além de sua capacidade de adaptar o modelo de negócios às últimas tendências tecnológicas e de consumo. Ao longo da última década, a indústria de eletrodomésticos se transformou radicalmente com o surgimento de tecnologias como internet, IoT, inteligência artificial e 5G. Ao invés de simplesmente surfar na onda, a Haier moldou as tendências com produtos revolucionários, desde lava-roupas Clean-Free até refrigeradores com compartimentos para armazenar alimentos frescos.

Isso deve continuar no futuro: por ocasião do 35º aniversário, a Haier revelou seu próximo estágio de desenvolvimento, que coloca a customização, a globalização e sua marca de ecossistema IoT no centro de sua estratégia.

Sempre em busca de novas maneiras de engajar os consumidores, a Haier também implementou na última década o modelo "RenDanHeYi" 10+N de pesquisa e desenvolvimento – uma plataforma aberta de empreendedorismo que integra recursos globais de qualidade para atender às diversas necessidades dos usuários.

Nos últimos anos, o desejo da Haier de reimaginar o futuro fortaleceu sua posição como a empresa líder mundial em eletrodomésticos de grande porte. Nesta época da Indústria 4.0, uma nova Haier surgiu para atender às experiências cada vez mais sofisticadas exigidas pelos consumidores na era das casas inteligentes conectadas. Em vez de fabricar eletrodomésticos inteligentes, a Haier projetou um ecossistema de "smart home" que emprega IoT e eletrodomésticos inteligentes para melhorar a qualidade de vida. Com pioneirismo, a Haier lançou em 2019 seu aplicativo oficial Haier Smart Home, que permite aos usuários personalizar infinitamente a experiência de residência inteligente com base em cenários em vez de produtos. Um vídeo ao vivo acompanhou o lançamento do aplicativo – em um dia, a Haier recebeu mais de 31.337 pedidos de mais de 2.440 diferentes designs residenciais.

