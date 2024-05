Hain Celestial ergreift strategische Maßnahmen zur Vereinfachung von Portfolio und operativem Fußabdruck, um die Komplexität zu reduzieren und die Bilanz zu stärken

Das Unternehmen konsolidiert seine Produktionsstätten für Körperpflegeprodukte und reduziert sein Sortiment um 62%.

Anstrengungen in den Bereichen Snacks, Baby/Kinder, Getränke und Mahlzeitenzubereitung zur Gestaltung eines erfolgreichen Portfolios im Gange

Maßnahmen fördern die Fokussierungssäule der neu durchdachten Geschäftsstrategie Hain Reimagined

HOBOKEN, N.J., 1. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Die Hain Celestial Group (Nasdaq: HAIN), ein weltweit führendes Gesundheits- und Wellness-Unternehmen, dessen Ziel es ist, durch "Better-for-You"-Marken zu einem gesünderen Leben zu inspirieren, kündigte strategische Maßnahmen an, die das Unternehmen ergreift, um die Focus-Säule seiner Geschäftsstrategie Hain Reimagined voranzubringen. Zu den Schlüsselinitiativen gehören die Reduzierung der Artikelnummern in allen Kategorien, die Konsolidierung der Betriebsfläche und die Rationalisierung des weltweiten Co-Manufacturing-Netzwerks. Die Schritte, die Hain unternommen hat, sind die Freisetzung von jährlichen Einsparungen, die Generierung von operativem Cashflow zur Schuldentilgung und die Ausweitung der Bruttomarge.

"Diese entscheidende Arbeit erfüllt die Verpflichtungen, die wir in der Focus-Säule unserer Hain-Reimagined-Strategie dargelegt haben, um ein erfolgreiches Markenportfolio in fünf Kategorien zu entwickeln, unsere Präsenz wesentlich zu vereinfachen und Größenvorteile und Synergien in unseren fünf Kernregionen zu nutzen", sagte Wendy Davidson, Hain Celestial Präsident und Geschäftsführer. "Diese Maßnahmen verstärken unseren Fokus auf ein Kernportfolio von Marken, die eine höhere Geschwindigkeit aufweisen und die operative Komplexität unserer Lieferkette verringern, um die Margenexpansion voranzutreiben."

Globale SKU-Reduzierung zur Gestaltung eines erfolgreichen Portfolios

Hain entwickelt ein erfolgreiches Portfolio, indem es seine Markenportfolios aktiv bewertet und rationalisiert. Seit Juli 2023 hat das Unternehmen weltweit 6 % seiner Artikel aus dem Sortiment genommen und wird diese Zahl in den nächsten zwei Jahren voraussichtlich noch erhöhen. Heute verteilen sich diese Streichungen fast zu gleichen Teilen auf Nordamerika und das Ausland und umfassen Marken in den Kategorien Snacks, Baby/Kinder, Getränke, Mahlzeitenzubereitung und Körperpflege.

Die größten SKU-Streichungen finden im Körperpflegebereich von Hain statt, der Haarpflege, Hautpflege und Sonnenschutz unter den Marken Alba Botanica®, Jason®, Live Clean® und Avalon Organics® umfasst. Im Rahmen einer umfassenden Bewertung entfernt Hain 62 % der SKUs mit unterdurchschnittlicher Leistung aus dem Portfolio, was es dem Team ermöglicht, Produkte mit höherer Geschwindigkeit zu priorisieren, um das Wachstum des Portfolios und die Margenexpansion zu verbessern. Diese Arbeiten werden in mehreren Phasen durchgeführt, um einen reibungslosen Übergang für die Kunden zu gewährleisten.

einer umfassenden Bewertung entfernt Hain 62 % der SKUs mit unterdurchschnittlicher Leistung aus dem Portfolio, was es dem Team ermöglicht, Produkte mit höherer Geschwindigkeit zu priorisieren, um das Wachstum des Portfolios und die Margenexpansion zu verbessern. Diese Arbeiten werden in mehreren Phasen durchgeführt, um einen reibungslosen Übergang für die Kunden zu gewährleisten. Im Bereich Meal Prep strafft das Unternehmen sein Linda McCartney® pflanzenbasiertes (fleischfreies) Portfolio und konzentriert sich dabei auf das in Europa und Großbritannien verkaufte Tiefkühlportfolio.

Im Bereich Snacks gab Hain im April den Verkauf der Keksmarke Thinsters® bekannt. Damit konnte das Unternehmen eine nicht zum Kerngeschäft gehörende Marke und Kategorie aus dem Snackgeschäft herauslösen und den Erlös zur Schuldentilgung verwenden.

Und in den Kategorien Baby/Kinder und Getränke bereinigt Hain seine Portfolios im Rahmen der laufenden Markenpflege.

Vereinfachung des operativen Fußabdrucks zur Reduzierung der Komplexität der Lieferkette

Hain verschlankt auch seinen operativen Fußabdruck und nutzt Synergien innerhalb des Unternehmens, um die Skalierung voranzutreiben, während sich das Unternehmen auf fünf Kernregionen konzentriert: den USA, Kanada, Großbritannien, Irland und Westeuropa.

Im Bereich Personal Care gab Hain heute bekannt, dass das Unternehmen seine Produktionsstätten auf eine einzige Anlage zusammenlegt und fünf Mitproduzenten aus dem Netzwerk ausschließt. Diese Initiative wird dazu beitragen, die Gesamtbruttomargen durch eine bessere Kapazitätsauslastung und niedrigere Herstellungskosten zu erhöhen. Das stufenweise Vorgehen wird voraussichtlich im Spätsommer/Frühherbst 2024 abgeschlossen sein.

Im Bereich Snacks konnte Hain durch die Veräußerung von Thinsters® den Bedarf an Distributionszentren um zwei reduzieren und einen Co-Hersteller aus seinem Netzwerk entfernen, was zu jährlichen Kosteneinsparungen führte.

Im Bereich Mahlzeitenzubereitung konsolidierte Hain Ende des Geschäftsjahres 2023 seine Produktionsstätten für Yves® Plant-Based (Meat Free) in Kanada. Dieser Schachzug ermöglichte eine bessere Kapazitätsauslastung und führte zu einer allgemeinen betrieblichen Effizienz und Fokussierung für die Marke Yves .

des Geschäftsjahres 2023 seine Produktionsstätten für Yves® Plant-Based (Meat Free) in Kanada. Dieser Schachzug ermöglichte eine bessere Kapazitätsauslastung und führte zu einer allgemeinen betrieblichen Effizienz und Fokussierung für die . Im April stellte Hain die Produktion und den Betrieb seines nicht-strategischen Joint Ventures in Indien ein, um die Produktionsbasis des Unternehmens weiter zu straffen. Hain wird die Produkte in der IMEA-Region weiterhin über das Geschäftssegment International anbieten.

Hain befindet sich im Gründungsjahr seiner Hain-Reimagined-Strategie und sucht weiterhin nach Möglichkeiten, das Geschäft durch die Optimierung des Betriebsmodells, die Nutzung von Synergien und Skaleneffekten zu vereinfachen und zu rationalisieren und sich weiterhin auf die Gestaltung eines erfolgreichen Portfolios zu konzentrieren. Diese Bemühungen werden Einsparungen freisetzen, um die Bilanz weiter zu entlasten und in den Markenaufbau, die Expansion der Vertriebskanäle und Innovationen zu investieren. Hain wird weitere Einzelheiten während der Telefonkonferenz zum Ergebnis des dritten Quartals 2024 am 8. Mai 2024 bekannt geben.

Informationen zur Hain Celestial Group

Die Hain Celestial Group ist ein führendes Gesundheits- und Wellness-Unternehmen, dessen Ziel es ist, durch "Better-for-You"-Marken ein gesünderes Leben für Menschen, Gemeinschaften und den Planeten zu inspirieren. Seit mehr als 30 Jahren liegt der Fokus unseres Portfolios beliebter Marken auf der Förderung einer Ernährungsweise und eines Lebensgefühls, die sich positiv auf unsere Gegenwart und Zukunft auswirken. Die Produkte von Hain Celestial mit Hauptsitz in Hoboken, US-Bundesstaat New Jersey, umfassen die Bereiche Snacks, Baby/Kinder, Getränke, Mahlzeitenzubereitung und Körperpflege und werden in über 75 Ländern weltweit vermarktet und vertrieben. Zu unseren führenden Marken gehören unter anderem Garden Veggie™ Snacks, Terra® Chips, Garden of Eatin'® Snacks, Earth's Best® und Ella's Kitchen® Baby- und Kindernahrung, Celestial Seasonings® Tees, Joya® und Natumi® pflanzliche Getränke, Greek Gods® Joghurt, Cully & Sully®, Imagine® und New Covent Garden® Suppen, Yves® und Linda McCartney's® (unter Lizenz) fleischfrei und Alba Botanica® natürliche Sonnenpflege. Weitere Informationen finden Sie unter hain.com und LinkedIn.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Solche Aussagen beinhalten Risiken, Ungewissheiten und Annahmen. Sollten die Risiken oder Ungewissheiten jemals eintreten oder sich die Annahmen als unrichtig erweisen, können unsere Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Die Wörter "werden", "erwarten", "anstreben", "können", "sollten", "planen", "beabsichtigen", "potenziell" und ähnliche Ausdrücke sollen solche zukunftsgerichteten Aussagen kennzeichnen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem unsere Überzeugungen oder Erwartungen in Bezug auf unsere zukünftige Leistung, unsere Betriebsergebnisse und unsere finanzielle Lage, unsere strategischen Initiativen und unsere Geschäftsstrategie.

Die Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorausschauenden Aussagen abweichen, sind in unserem jüngsten Jahresbericht auf Formular 10-K und in unseren anderen von Zeit zu Zeit bei der U.S. Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen beschrieben.

Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um sie an die tatsächlichen Ergebnisse oder an geänderte Annahmen oder Umstände anzupassen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

