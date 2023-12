Hain Celestial Group annonce la nomination d'Amber Jefferson au poste de directrice des ressources humaines

HOBOKEN, New Jersey, 19 décembre 2023 /PRNewswire/ -- The Hain Celestial Group, Inc. (Nasdaq: HAIN) (« Hain Celestial », ou la « Société »), une entreprise mondiale de premier plan dans le domaine de santé et du bien-être dont l'objectif est d'inspirer un mode de vie plus sain grâce à des marques meilleures pour votre santé, a annoncé aujourd'hui avoir nommé Amber Jefferson directrice des ressources humaines. À ce poste, Amber Jefferson supervisera la fonction des ressources humaines mondiales de l'entreprise et assurera la direction de la stratégie en matière de culture et de talents afin de mettre en œuvre la transformation Hain Reimagined lancée au début de l'année.

Hain Celestial Group Appoints Amber Jefferson as New Chief People Officer

Mme Jefferson, qui intègrera l'entreprise au 1er janvier, est une cadre expérimentée qui apporte à Hain une vaste expertise stratégique et opérationnelle en ressources humaines, ayant passé plus de 20 ans dans les secteurs des biens de consommation, de la vente au détail, de la restauration et du voyage. Mme Jefferson sera sous la responsabilité de Wendy Davidson, directrice générale, et fera partie de l'équipe de direction.

« Amber jouit d'une solide réputation à la tête d'organisations en cours de transformation tout en favorisant une culture axée sur la performance, a déclaré Wendy Davidson, directrice générale de Hain Celestial Group. Elle jouera un rôle déterminant dans l'élaboration de notre stratégie en matière de ressources humaines et dans l'établissement d'un solide vivier de talents qui nous permettra de libérer notre potentiel de croissance à long terme en tant qu'entreprise mondiale. »

Mme Jefferson a récemment été directrice des ressources humaines (DRH) chez Farmer Brothers Coffee (NASDAQ: FARM), un torréfacteur national de premier plan, grossiste et distributeur de café, de thé et de produits culinaires de marque et de marque privée. Auparavant, Mme Jefferson avait passé neuf ans chez Kellogg Company où elle a occupé divers postes de direction dans le domaine des ressources humaines, dont le dernier en date était celui de responsable des ressources humaines pour les activités de vente et de commerce numérique de l'entreprise en Amérique du Nord. Au début de sa carrière, Mme Jefferson a occupé des fonctions de direction des ressources humaines de plus en plus importantes chez Sabre Corporation, un développeur mondial de logiciels de voyage, et chez Brinker International, une entreprise mondiale de restauration décontractée de premier plan.

« Je suis ravie de rejoindre Hain à un moment aussi passionnant de ses 30 ans d'histoire, a déclaré Mme Jefferson. Je suis impatiente de travailler en étroite collaboration avec Wendy et l'équipe de direction mondiale afin de renforcer l'engagement des employés et d'améliorer la réputation de Hain en tant qu'organisation axée sur une mission et qui incarne ses valeurs. »

Mme Jefferson est titulaire d'une maîtrise en administration des affaires et d'une maîtrise en sciences de la Texas Woman's University et d'une licence en sciences de l'université A&M du Texas. Elle réside à Chicago et sera connectée au siège mondial de la société à Hoboken, dans le New Jersey, dans le cadre du modèle de travail en étoile agile de Hain Celestials.

À propos de Hain Celestial Group

Hain Celestial Group est une entreprise leader dans le domaine de la santé et du bien-être dont l'objectif est d'inspirer un mode de vie plus sain pour les personnes, les communautés et la planète grâce à des marques meilleures pour vous. Depuis plus de 30 ans, notre portefeuille de marques bien-aimées se concentre intentionnellement sur la nutrition et le bien-être qui ont un impact positif aujourd'hui et demain. Hain Celestial, dont le siège social se trouve à Hoboken, dans le New Jersey, commercialise et vend ses produits dans plus de 75 pays à travers le monde, qu'il s'agisse d'en-cas, de produits pour bébés, de boissons, d'ingrédients et de produits de soins personnels. Parmi nos marques phares figurent les en-cas Garden Veggie®, les chips Terra®, les en-cas Garden of Eatin'®, les aliments pour bébés Earth's Best® et Ella's Kitchen®, les thés Celestial Seasonings®, les boissons à base de plantes Joya® et Natumi®, les yaourts Greek Gods®, les soupes Cully & Sully®, les produits végétariens Yves® et Linda McCartney's® (sous licence), et les produits solaires naturels Alba Botanica®, entre autres. Pour plus d'informations, consultez hain.com et LinkedIn.

