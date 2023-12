Hain Celestial Group ernennt Amber Jefferson zur neuen Chief People Officer

HOBOKEN, New Jersey, 19. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Die Hain Celestial Group, Inc. (Nasdaq: HAIN) („Hain Celestial" oder „Unternehmen"), ein weltweit führendes Gesundheits- und Wellness-Unternehmen, das Menschen durch gesundheitsorientierte „Better-for-You"-Marken zu einem gesünderen Leben inspiriert, gab heute die Ernennung von Amber Jefferson zum neuen Chief People Officer bekannt. In dieser Funktion wird Jefferson das globale Personalwesen des Unternehmens beaufsichtigen und für die Unternehmenskultur- und Talentstrategie verantwortlich sein, um die zu Beginn des Jahres gestartete Transformation von Hain Reimagined zu ermöglichen.

Jefferson, die am 1. Januar zum Unternehmen stößt, ist eine erfahrene Führungspersönlichkeit mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Konsumgüter-, Einzelhandels-, Gastronomie- und Touristikbranche und bringt ein umfangreiches strategisches und betriebliches Know-how im Personalwesen mit. Jefferson wird Wendy Davidson, CEO, unterstellt sein und dem Executive Leadership Team angehören.

„Amber hat einen exzellenten Ruf erworben, indem sie multinationale Organisationen durch Transformationen führte und zugleich eine leistungsorientierte Kultur förderte", kommentiert Wendy Davidson, Chief Executive Officer, Hain Celestial Group. „Sie wird eine zentrale Rolle bei der Entwicklung unserer Personalstrategie und dem Aufbau einer starken Talentpipeline übernehmen, die unser Potenzial für ein langfristiges Wachstum als globales Unternehmen freisetzt."

Zuletzt war Amber Jefferson Chief Human Resources Officer (CHRO) bei Farmer Brothers Coffee (NASDAQ: FARM), einem führenden nationalen Kaffeeröster, Großhändler und Distributor von Marken- und Private-Label-Kaffee, Tee und kulinarischen Produkten. Davor trug Jefferson neun Jahre lang bei Kellogg Company in verschiedenen Führungspositionen im Bereich Personalwesen Verantwortung, zuletzt als Personalleiterin für den nordamerikanischen Vertriebs- und Digital Commerce-Bereich des Unternehmens. Frühere Karrierestationen waren Sabre Corporation, ein weltweit tätiger Entwickler von Reisesoftware, und Brinker International, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Casual Dining, wo sie Führungsaufgaben im Personalwesen mit zunehmender Verantwortung wahrnahm.

„Es ist ein spannender Moment in der 30-jährigen Unternehmensgeschichte von Hain", erklärt Jefferson. „Ich freue mich auf eine enge Zusammenarbeit mit Wendy und dem globalen Führungsteam, um das Engagement der Mitarbeiter zu stärken und den Ruf von Hain als ziel- und werteorientiertes Unternehmen zu verbessern."

Jefferson hat einen Master of Business Administration und einen Master of Science der Texas Woman's University sowie einen Bachelor of Science der Texas A&M University. Sie lebt in Chicago und wird im Rahmen des agilen Arbeitsmodells von Hain Celestials Hub & Spoke mit dem globalen Hauptsitz des Unternehmens in Hoboken, US-Bundesstaat New Jersey, verbunden sein.

Informationen zur Hain Celestial Group

Die Hain Celestial Group ist ein globales Gesundheits- und Wellness-Unternehmen, das mithilfe gesundheitsorientierter „Better-for-You"-Marken eine gesündere Lebensweise für Menschen, Communitys und den Planeten insgesamt anregen will. Seit mehr als 30 Jahren liegt der Fokus unseres Portfolios beliebter Marken auf der Förderung einer Ernährungsweise und eines Lebensgefühls, die sich positiv auf unsere Gegenwart und Zukunft auswirken. Die Produkte von Hain Celestial mit Hauptsitz in Hoboken, US-Bundesstaat New Jersey, umfassen die Bereiche Snacks, Babynahrung, Getränke, Menükomponenten und Körperpflege. Sie werden in weltweit über 75 Ländern vermarktet und verkauft. Zu unseren führenden Marken gehören unter anderem Garden Veggie® Snacks, Terra® Chips, Garden of Eatin'® Snacks, Earth's Best® und Ella's Kitchen® Babynahrung, Celestial Seasonings® Tees, Joya® und Natumi® Getränke auf Pflanzenbasis, Greek Gods® Joghurt, Cully & Sully® Suppen, Yves® und Linda McCartney's® (unter Lizenz) fleischlose Menüs und natürliche Alba Botanica® Sonnenschutzcreme. Weitere Informationen finden Sie unter hain.com und LinkedIn.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2303185/Hain_Celestial_Group_Amber_Jefferson_CPO.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/450862/Hain_Celestial_Logo_v1.jpg