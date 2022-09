HAIRCLUB CELEBRA EL MES DE LA HERENCIA HISPANA HONRANDO EL LEGADO DE CELIA CRUZ CON LA COMISIÓN DE UN NFT DE UNA DE SUS PELUCAS Y PATROCINANDO SU FUNDACIÓN

La asociación entre HairClub y la Fundación Celia Cruz destaca la premiada campaña "El Poder del Cabello" de HairClub y una de las famosas pelucas de Celia Cruz. Las ganancias de la subasta del NFT y otras donaciones beneficiarán las comunicaciones, las artes y la música dentro de la comunidad Hispana

MIAMI, 13 de septiembre de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- En honor al Mes de la Herencia Hispana, HairClub y la Fundación Celia Cruz se unen para rendir homenaje a "La Reina de la Salsa", Celia Cruz. El presidente y director ejecutivo de HairClub, Mike Nassar, anunció la donación de $40,000 para programas musicales y culturales, así como el encargo de una réplica certificada conmemorativa junto con un diseño NFT de la una de las pelucas de Cruz a ser subastada y presentada durante la semana de su cumpleaños, el 21 de octubre.

"Estoy encantado de asociarme con la Fundación Celia Cruz, representando a una figura tan icónica en el mundo de la música y así apoyar las causas Hispanas a las que ayudan. Estamos orgullosos de convertirnos en la primera marca en encargar un NFT de la peluca de Celia como parte de nuestra galardonada campaña 'El Poder del Cabello', que destaca el empoderamiento que las personas pueden sentir a través del cabello", dijo Nassar. "Como proveedor y líder de soluciones para la pérdida de cabello en los Estados Unidos, estamos decididos a expandir y fortalecer nuestro compromiso con los mercados multiculturales".

Nassar acredita el legado cultural de Cruz y su icónico sentido del estilo como una inspiración alineada con la misión de empatía y empoderamiento de HairClub. "En HairClub estamos comprometidos a crear una conexión emocional, al tiempo que brindamos soluciones y servicios para el cabello que cambian la vida y que ayudan a nuestros miembros a que les guste lo que ven en el espejo", dijo Nassar. "Se trata de mucho más que vender productos, nuestro mensaje en 'El Poder del Cabello' trata sobre el estilo de vida y las opciones, siendo auténtico y transparente".

"La donación de $40,000 por HairClub y este Phygital (Réplica de la peluca + NFT) -desarrollado por Archetype-IO- nutrirán el legado cultural de Celia Cruz, reiterando su personalidad llena de confianza y sus atrevidos peinados a través de uno de sus accesorios más memorables: sus pelucas", dijo el presidente y fundador de la Fundación Celia Cruz, Omer Pardillo-Cid. "Durante el Mes de la Herencia Hispana, la subasta en línea empezará a partir del 12 de septiembre al 18 de octubre y está abierta a todos".

Los beneficiarios incluyen a la Universidad Estatal de Florida (FSU), que recibirá su contribución durante un evento en el Tower Club en Ft. Lauderdale el 29 de septiembre. Se harán otras donaciones a la Escuela de Música Celia Cruz en el Bronx, Nueva York, el 19 de octubre, y a la Fundación St. Clair de Puerto Rico, que se enorgullece de apoyar proyectos de sanación musical para jóvenes en la isla.

Renzo Ferro, Gerente General de Latin2Latin Marketing + Communications, mostró su entusiasmo en la forma que esta innovadora iniciativa influenciará a la comunidad Hispana. "HairClub demuestra la experiencia y entendimiento sobre la diversidad y la cultura hispana al informar e interactuar con el público y brindar herramientas para permitir un cambio positivo. HairClub continúa liderando el espacio de pérdida de cabello, reforzado por 45 años de conocimiento y experiencia que aún continúan impactando a las nuevas generaciones", dijo Ferro. "Los estudios muestran que el 21 por ciento de los propietarios de NFT son afroamericanos y el 20 por ciento son hispanos. Con base en estos conocimientos, nuestro socio digital Digo aprovechará estos matices culturales y entregará el mensaje de la campaña a través de su propia base de datos y de terceros, utilizando otras herramientas tecnológicas que impactan de manera efectiva a la comunidad hispana de maneras nuevas y poderosas."

Para obtener más información sobre la NFT visite www.hairclubweb.com/celiacruz

Sobre la Fundación Celia Cruz

La Fundación Celia Cruz es una organización sin fines de lucro 501 (c) (3) cuyo principal compromiso es preservar, proliferar y promover el legado de la fallecida cantante cubana y "Reina de la Salsa" Celia Cruz, ayudando a los estudiantes en la educación musical. Celia fue una embajadora musical increíble, posicionando a nivel global al género de la salsa en particular y a la música latina en general. Su misión era abrir las puertas a los estudiantes hispanos que deseaban seguir estudios musicales, pero debido a limitaciones financieras, no pueden realizarlo. www.CeliaCruz.com

Sobre HairClub

HairClub es el líder en restauración, crecimiento y reemplazo de cabello en los Estados Unidos y Canadá. Durante casi 45 años, HairClub ha brindado soluciones para la pérdida de cabello que incluyen reemplazo de cabello quirúrgico y no quirúrgico, terapias en el centro y en el hogar. La compañía ayuda a miembros de todas las edades y etapas de pérdida de cabello, incluidas mujeres y niños. HairClub brinda servicios gratuitos de restauración del cabello a niños con afecciones médicas que provocan la caída del cabello. www.hairclub.com

