Hakurnas LEAD Works Ltd concorda em implementar a tecnologia de reciclagem de chumbo livre de emissões de GEE da ACE Green Recycling em suas instalações israelenses

As instalações poderão reciclar 50.000 toneladas de baterias de chumbo por ano, evitando potencialmente 30 milhões de quilos de emissões de GEE por ano

HOUSTON, 21 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- A ACE Green Recycling (ACE) assinou um contrato de licenciamento e fornecimento de equipamentos com a Hakurnas Lead Works Ltd para estabelecer instalações de reciclagem de baterias livres de emissões de gases de efeito estufa (GEE) em Israel e na Romênia. A ACE implantará sua tecnologia proprietária de reciclagem de bateria de chumbo com emissão zero no principal produtor secundário de chumbo de Israel para criar progressivamente 50.000 toneladas de capacidade de reciclagem de bateria de chumbo por ano, o que se traduz em cerca de US$ 60 milhões em vendas anuais de chumbo.

A Hakurnas é a principal fundição secundária de chumbo do Oriente Médio, com mais de 60 anos de operações bem-sucedidas em Israel. Durante esse período, ela se tornou cada vez mais um dos principais fornecedores de chumbo para a Europa e América do Norte com sua marca aprovada pela LME e, por meio dessa parceria, planeja causar um impacto positivo nas metas da região para reduzir as emissões de carbono.

Miron Badin, CEO e proprietário da Hakurnas, disse: "Reconhecemos imediatamente o valor da tecnologia que a ACE estava nos oferecendo e estamos entusiasmados por nos juntarmos a eles para levar o setor a uma direção nova e mais sustentável. É importante para nós nos conectarmos com a ACE para nos tornarmos os primeiros a adotar essa tecnologia radical, uma vez que a Hakurnas sempre visa estar na vanguarda do desenvolvimento em nosso setor".

As baterias de chumbo são um elemento-chave nos setores automotivo e de telecomunicações, ao mesmo tempo em que desempenham um papel crucial na transição energética para o armazenamento de energia renovável. Tradicionalmente, as baterias de chumbo são recicladas por meio de um processo de fundição que envolve temperaturas de operação de mais de 1.000°C, produzindo emissões significativas de GEE, além de resíduos sólidos tóxicos que devem ir para aterros sanitários.

Ao contrário da fundição, a tecnologia de reciclagem da ACE substitui o forno de fundição e opera em temperatura ambiente, funciona com eletricidade, tem zero emissões de GEE de Escopo 1 e reduz os resíduos sólidos em mais de 80%. O processo aumentará muito a lucratividade da Hakurnas e minimizará seus riscos operacionais e ambientais.

"A Hakurnas sempre foi uma empresa inovadora e, com essa parceria, nós a vemos estabelecendo novos padrões para a reciclagem de baterias de chumbo na Europa e no Oriente Médio, abrindo caminho para outras empresas de reciclagem de baterias na região. Este acordo de parceria com a Hakurnas é um ajuste natural para o compromisso contínuo de ambas as empresas em garantir que a eletrificação global seja não apenas lucrativa, mas também sustentável", disse o CEO da ACE Green, Nishchay Chadha.

Como parte do acordo, a ACE venderá seus equipamentos e produtos químicos proprietários para a Hakurnas e fornecerá suporte técnico e de engenharia para instalação, comissionamento e otimização de processos. Espera-se que as operações iniciais usando os equipamentos da ACE comecem na fábrica da Hakurnas em Ashdod até o quarto trimestre de 2023, a qual, em seguida, está prevista para ser ampliada em fases após as autorizações apropriadas.

Uma vez totalmente implantadas, essas instalações estão projetadas para reciclar 50.000 toneladas de baterias de sucata todos os anos, evitando assim a emissão de 30.000 toneladas de CO 2 , impedindo que 2.400 toneladas de resíduos sólidos entrem em aterros sanitários, reciclando mais de 3.500 toneladas de plásticos e oferecendo empregos verdes sustentáveis com altos salários para a comunidade.

O acordo também permite uma maior colaboração entre as empresas para utilizar os processos proprietários de reciclagem de baterias de íon-lítio da ACE para configurar desenvolvimentos greenfield em Israel e na Romênia, utilizando novamente a tecnologia hidrometalúrgica da ACE.

Farid Ahmed, vice-presidente de estratégia global e desenvolvimento de negócios da ACE e uma sumidade de longa data do setor de chumbo internacional, comentou que " a Hakurnas é uma parceira natural para a ACE. Estamos muito satisfeitos por trabalhar tão de perto com uma empresa que também se alinha com nossa crença de que o setor de chumbo deve inovar continuamente para garantir seu mandato de operação. A Hakurnas é um daqueles produtores de chumbo que já faz um tremendo trabalho de reciclagem de acordo com os mais altos padrões, mas também reconhece que não podemos descansar sobre os louros. Queremos oferecer ao setor as melhores ferramentas para fazer um trabalho ainda melhor".

A ACE é líder de mercado na reciclagem de baterias de chumbo e íon-lítio e pretende levantar US$ 100 milhões em sua próxima rodada de financiamento para apoiar seus ambiciosos planos de expansão. A empresa tem uma equipe de mais de 70 pessoas e tem sede dupla nos Estados Unidos e em Singapura.

Declarações Prospectivas

Este documento contém certas declarações prospectivas sobre as capacidades tecnológicas e aspirações comerciais futuras da ACE. Todas as declarações são baseadas nas expectativas atuais da ACE e envolvem uma série de riscos e incertezas técnicos e de negócios que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes dos resultados antecipados descritos, implícitos ou projetados em qualquer declaração prospectiva, incluindo, sem limitação, aprovações regulatórias, mudanças inesperadas em tecnologias, incertezas inerentes ao desenvolvimento tecnológico, dimensionamento e implantação, proteção de propriedade intelectual e fontes e disponibilidade de financiamento de terceiros.

FONTE ACE Green Recycling

