Halifax accepte d'acquérir la Division mondiale des soins à domicile de Sodexo

WASHINGTON, 29 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Le groupe Halifax (« Halifax »), une société de capital-investissement du marché intermédiaire qui s'associe avec la direction pour investir dans des entreprises leaders sur le marché, a annoncé aujourd'hui avoir accepté d'acquérir la Division mondiale des soins à domicile de Sodexo (la « Société »), ce qui inclut leurs filiales de soins à domicile aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, en France, au Danemark, en Norvège, en Suède et au Brésil.

« Nous sommes ravis de nous associer à une entreprise dont la mission correspond si bien à la nôtre », a déclaré Scott Plumridge, directeur associé chez Halifax. « Aux États-Unis, nous suivons et admirons la marque Comfort Keepers depuis longtemps, et c'est un privilège d'avoir l'opportunité de soutenir l'expansion continue de la collection mondiale de marques de la Société. La Société et ses franchisés jouent un rôle important en aidant les individus à vivre de manière indépendante dans le confort de leur propre foyer. La Société est l'un des plus grands acteurs de ce marché important et s'est distinguée par des soins professionnels de haute qualité qui apportent une interaction personnelle, de la dignité et de la joie aux personnes âgées tandis qu'elles vieillissent chez elles. »

La Société fournit des services de soins à domicile dans huit pays. Basée à Irvine, en Californie, la Société opère en tant que franchiseur aux États-Unis dans le secteur des soins personnels non médicaux avec 535 territoires franchisés et 105 territoires détenus par l'entreprise. À l'international, la Société propose des soins à la personne en Irlande, au Royaume-Uni, en Norvège, au Danemark, en Suède et en France. De plus, elle offre des soins complexes (soins infirmiers spécialisés, thérapies et hospitalisation à domicile) au Royaume-Uni et au Brésil. Natalie Black, PDG de la Division mondiale des soins à domicile, restera au sein de la Société aux côtés de l'équipe de direction.

Sophie Bellon, PDG de Sodexo, a déclaré : « Nous sommes heureux d'avoir conclu un accord avec Halifax, et nous sommes convaincus que leurs ressources et leur expertise bénéficieront grandement à l'équipe de la Division mondiale des soins à domicile pour accélérer leur croissance et leur succès. Pour Sodexo, cette étape marque une avancée supplémentaire dans la mise en œuvre de notre plan stratégique pour 2025, et notre ambition de devenir le leader de l'alimentation durable et des expériences valorisées. »

Molly Fitzpatrick, vice-présidente d'Halifax, a ajouté que « nous sommes impatients de travailler avec l'équipe de direction pour renforcer la position impressionnante de la Société sur le marché et accélérer sa croissance. Halifax a une longue histoire d'investissement dans les services de soins à domicile ainsi que dans les franchisés, et nous comprenons les avantages que représentent pour toutes les parties prenantes ces services de soins dans le cadre, moins coûteux et plus confortable, du domicile. »

Natalie Black, PDG de la Division mondiale des soins à domicile de Sodexo, a expliqué que « nous avons connu des réalisations remarquables au cours des 15 dernières années, ayant étendu notre empreinte à plus de 700 emplacements dans le monde. Nous sommes maintenant heureux de travailler avec Halifax, dont les ressources financières et l'expérience des services de soins à domicile et du modèle de franchise seront inestimables tandis que nous nous préparons pour l'avenir. Avec nos franchisés et nos prestataires de soins dévoués, nous continuerons à améliorer nos offres de service et à fournir un excellent service à davantage de clients et de familles. »

Halifax possède une histoire de soutien aux principales entreprises de soins de santé à domicile et de franchise, notamment Caring Brands International, un autre grand franchiseur de services de soins de santé à domicile. En partenariat avec la direction, Halifax a fait croître Interim HealthCare, basée aux États-Unis, grâce à des initiatives organiques et des acquisitions, ajoutant Bluebird Care, basée au Royaume-Uni, et Just Better Care, basée en Australie, pour former Caring Brands International en 2013. Lorsque Halifax a vendu sa participation dans l'entreprise en 2015, elle proposait une gamme complète de services de soins de santé à domicile dans plus de 530 emplacements dans sept pays.

La transaction devrait se conclure au quatrième trimestre de 2023 et est soumise à la satisfaction des conditions de clôture habituelles. Les termes de la transaction n'ont pas été dévoilés. Lazard a agi en tant que conseiller financier de Sodexo.

À propos de la Division mondiale des soins à domicile de Sodexo

Sodexo est entré sur le marché des soins à domicile en 2009 avec l'acquisition de Comfort Keepers aux États-Unis, puis a étendu ses activités à l'échelle internationale depuis. La Division mondiale des soins à domicile de Sodexo opère dans 8 pays : aux États-Unis avec Comfort Keepers ; au Royaume-Uni avec Prestige Home care, The Good Care Group et Oxford Aunts ; en Irlande avec Comfort Keepers ; en France avec Amelis ; au Brésil avec Pronep, ainsi que plusieurs marques dans les pays nordiques. La Division des soins à domicile emploie 12 000 personnes sur ses sites d'implantation et est très reconnue pour la qualité exceptionnelle de ses soins et services, ainsi que pour son engagement fort en tant qu'employeur, conformément aux valeurs du Groupe Sodexo.

À propos du groupe Halifax

Fondé en 1999, le groupe Halifax est une société de capital-investissement qui s'associe avec des gestionnaires et des entrepreneurs pour recapitaliser et investir dans des entreprises de la tranche inférieure du marché avec une valeur d'entreprise totale généralement comprise entre 100 millions et 300 millions de dollars. Halifax se spécialise dans les recapitalisations en capital, les opérations de cession d'actifs et les rachats par la direction, et investit dans divers secteurs, notamment la santé et le bien-être, les services aux entreprises externalisés et la franchise. La société a son siège à Washington, D.C. et dispose d'un bureau à Raleigh, Caroline du Nord. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.thehalifaxgroup.com.

À propos de Sodexo

Fondé à Marseille en 1966 par Pierre Bellon, Sodexo est le leader mondial de l'alimentation durable et des expériences valorisées à chaque moment de la vie : apprendre, travailler, guérir et jouer. Présent dans 53 pays, nos 422 000 employés servent 100 millions de consommateurs chaque jour. Le groupe Sodexo se distingue par son indépendance, sa participation familiale fondatrice, son modèle commercial responsable et son portefeuille d'activités comprenant les services alimentaires, les services de gestion des installations et les solutions d'avantages sociaux pour les employés. Cette offre diversifiée répond à tous les défis de la vie quotidienne avec un double objectif : améliorer la qualité de vie de nos employés et de ceux que nous servons, et contribuer au progrès économique, social et environnemental dans les communautés où nous opérons. Pour Sodexo, la croissance et l'engagement social vont de pair. Notre objectif est de créer un meilleur quotidien pour tous afin de construire une vie meilleure pour tous. Sodexo est inclus dans les indices CAC Next 20, CAC 40 ESG, CAC SBT 1.5, FTSE 4 Good et DJSI.

