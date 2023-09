Halifax concorda em adquirir a divisão Worldwide Home Care da Sodexo

WASHINGTON, 29 de setembro de 2023 /PRNewswire/ -- O Grupo Halifax ("Halifax"), uma empresa de médio porte de capital privado que faz parceria com a administração para investir em empresas líderes de mercado, anunciou hoje que concordou em adquirir a divisãoWorldwide Home Care da Sodexo, (a "Empresa"), incluindo suas subsidiárias de assistência domiciliar nos EUA, Reino Unido, Irlanda, França, Dinamarca, Noruega, Suécia e Brasil.

"Estamos entusiasmados em fazer parceria com uma empresa cuja missão apoiamos tanto", disse Scott Plumridge, sócio-gerente da Halifax. "Nos EUA, seguimos e admiramos a marca Comfort Keepers há muito tempo, e é um privilégio ter esta oportunidade de apoiar a expansão contínua da coleção global de marcas da empresa. A empresa e seus franqueados desempenham um papel importante em ajudar os indivíduos a viver de forma independente no conforto de suas próprias casas. A empresa é uma das maiores operadoras deste considerável mercado e se destacou por meio do atendimento profissional de alta qualidade que proporciona interação pessoal, dignidade e alegria aos idosos à medida que envelhecem".

A empresa presta serviços de atendimento domiciliar em oito países. Com sede em Irvine, Califórnia, a empresa opera como franqueadora nos EUA no setor de assistência pessoal não médica, com 535 territórios franqueados e 105 territórios de propriedade da empresa. Internamente, a empresa oferece assistência pessoal na Irlanda, Reino Unido, Noruega, Dinamarca, Suécia e França. Além disso, oferece atendimento complexo (enfermagem qualificada, terapias e hospitalização domiciliar) no Reino Unido e no Brasil. Natalie Black, CEO da divisão Worldwide Home Care, permanecerá na empresa juntamente com a equipe de gestão sênior.

Sophie Bellon, presidente e CEO da Sodexo, disse: "Estamos satisfeitos por termos firmado um acordo com a Halifax e confiantes de que seus recursos e experiência beneficiarão muito a equipe da Worldwide Home Care acelerando seu crescimento e sucesso. Para a Sodexo, este marco representa mais um passo à frente na implementação de nosso plano estratégico para 2025 e nossa ambição de nos tornarmos líder em alimentos sustentáveis e experiências valorizadas".

Molly Fitzpatrick, vice-presidente da Halifax, disse: "Estamos ansiosos para trabalhar com a equipe de liderança para ampliar a impressionante posição de mercado da empresa e acelerar seu crescimento. A Halifax tem um longo histórico de investimentos em serviços de assistência domiciliar, bem como franqueadores, e entendemos as vantagens para todas as partes interessadas de prestar esses serviços de assistência de baixo custo, confortavelmente no ambiente domiciliar".

Natalie Black, CEO da divisão Worldwide Home Care da Sodexo, disse: "Tivemos conquistas notáveis nos últimos 15 anos, tendo alcançado mais de 700 unidades em todo o mundo. Agora temos o prazer de trabalhar com a Halifax, cujos recursos financeiros e experiência tanto com os serviços de assistência domiciliar, quanto com o modelo de franquia, serão inestimáveis à medida que nos prepararmos para o futuro. Juntamente com nossos franqueados e prestadores de serviços dedicados, continuaremos a aprimorar nossas ofertas de serviços e prestar serviços excelentes a mais clientes e famílias".

A Halifax tem um histórico de suporte a empresas líderes de saúde domiciliar e franquias, incluindo a Caring Brands Internacional, outro franqueador líder de serviços de saúde domiciliar. Em parceria com a gestão, a Halifax aumentou a Interim HealthCare, com sede nos EUA, por meio de iniciativas e aquisições orgânicas, adicionando a Bluebird Care, com sede no Reino Unido, e a Just Better, com sede na Austrália, para formar a Caring Brands International em 2013. Quando a Halifax vendeu sua participação na empresa em 2015, ela ofereceu uma continuidade de serviços de saúde domiciliar em mais de 530 locais, em sete países.

Espera-se que a transação seja concluída no quarto trimestre de 2023 e está sujeita à satisfação das condições habituais de fechamento. Os termos da transação não foram divulgados. A Lazardo atuou como consultora financeira da Sodexo.

Sobre a divisão Worldwide Home Care da Sodexo

A Sodexo entrou no mercado de assistência domiciliar em 2009, com a aquisição da Confort Keepers nos Estados Unidos, e expandiu suas atividades internacionalmente desde então. A divisão mundial de assistência domiciliar da Sodexo opera em 8 países: nos EUA por meio da Comfort Keepers; no Reino Unido por meio da Prestige Home Care, The Good care Group e Tias de Oxford; na Irlanda por meio da Comfort Keepers; na França por meio da Amélis; no Brasil por meio da Pronep e várias marcas nos Países nórdicos. A divisão Home Care emprega 12.000 pessoas em suas unidades e é altamente reconhecida por sua excelente assistência e serviço, bem como pelos sólidos compromissos como empregador, conforme os valores da Sodexo Group.

Sobre o Grupo Halifax

Fundado em 1999, o Grupo Halifax é uma empresa de capital privado que faz parceria com gestores e empreendedores para recapitalizar e investir em empresas de pequeno a médio porte com valores empresariais totais geralmente entre $100 milhões e $300 milhões. A Halifax é especializada em recapitalizações de capital, carve-outs corporativos e aquisições de gestão e investe em uma variedade de setores, incluindo saúde e bem-estar, serviços de negócios terceirizados e franquias. A empresa está sediada em Washington, D.C. e mantém um escritório em Raleigh, na Carolina do Norte. Para mais informações, por favor, acesse www.thehalifaxgroup.com

Sobre a Sodexo

Fundada em Marselha, em 1966 por Pierre Bellon, a Sodexo é líder global em alimentos sustentáveis e experiências valorizadas em todos os momentos da vida: aprender, trabalhar, curar e brincar. Operando em 53 países, nossos 422.000 funcionários atendem diariamente 100 milhões de consumidores. O Grupo Sodexo se destaca por sua independência e a participação acionária da sua família fundadora, seu modelo de negócios responsável e seu portfólio de atividades, incluindo serviços alimentares, serviços de gestão de instalações e soluções de benefícios para funcionários. Esta oferta diversificada atende a todos os desafios da vida cotidiana com um objetivo duplo: melhorar a qualidade de vida de nossos funcionários e das pessoas que atendemos e contribuir para o progresso econômico, social e ambiental nas comunidades onde atuamos. Para a Sodexo, o crescimento e o compromisso social andam lado a lado. Nosso objetivo é criar um dia melhor para a construção de uma vida melhor para todos. A Sodexo está incluída nos índices CAC Next 20, CAC 40 ESG, CAC SBT 1,5, FTSE 4 Good e DJSI.

