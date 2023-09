Halifax stimmt der Übernahme der Worldwide Home Care Division von Sodexo zu

WASHINGTON, 29. September 2023 /PRNewswire/ -- Die Halifax Group ("Halifax"), eine mittelständische Private-Equity-Gesellschaft, die mit dem Management zusammenarbeitet, um in marktführende Unternehmen zu investieren, gab heute bekannt, dass sie vereinbart hat, die Worldwide Home Care Division von Sodexo (das "Unternehmen") zu übernehmen, einschließlich der Tochtergesellschaften für häusliche Pflege in den USA, Großbritannien, Irland, Frankreich, Dänemark, Norwegen, Schweden und Brasilien.

"Wir sind begeistert, mit einem Unternehmen zusammenzuarbeiten, dessen Mission wir von ganzem Herzen unterstützen", sagte Scott Plumridge, Managing Partner bei Halifax. "In den USA verfolgen und bewundern wir die Marke Comfort Keepers schon seit langem, und es ist ein Privileg, dass wir die Möglichkeit haben, die weitere Expansion der globalen Markenkollektion des Unternehmens zu unterstützen. Das Unternehmen und seine Franchisenehmer spielen eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, Menschen dabei zu helfen, unabhängig in ihrem eigenen Zuhause zu leben. Das Unternehmen ist einer der größten Betreiber in diesem bedeutenden Markt und hat sich durch die qualitativ hochwertige, professionelle Pflege ausgezeichnet, die den Senioren persönliche Interaktion, Würde und Freude beim Älterwerden an ihrem Wohnort bringt."

Das Unternehmen bietet häusliche Pflegedienste in acht Ländern an. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Irvine, Kalifornien, ist als Franchisegeber in den USA im Bereich der nicht-medizinischen Personenpflege in 535 Franchise-Gebieten und 105 unternehmenseigenen Gebieten tätig. Auf internationaler Ebene bietet das Unternehmen Personenpflege in Irland, dem Vereinigten Königreich, Norwegen, Dänemark, Schweden und Frankreich an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen in Großbritannien und Brasilien komplexe Pflegeleistungen (Fachpflege, Therapien und häusliche Krankenpflege) an. Die CEO der Worldwide Home Care Division, Natalie Black, wird zusammen mit dem Führungsteam im Unternehmen bleiben.

Sophie Bellon, Vorsitzende und CEO von Sodexo, sagte: "Wir freuen uns über die Vereinbarung mit Halifax und sind zuversichtlich, dass die Ressourcen und das Fachwissen von Halifax dem Worldwide Home Care-Team bei der Beschleunigung seines Wachstums und Erfolgs von großem Nutzen sein werden. Für Sodexo ist dieser Meilenstein ein weiterer Schritt nach vorn bei der Umsetzung unseres Strategieplans 2025 und unserem Ziel, der führende Anbieter von nachhaltigen Lebensmitteln und wertvollen Erfahrungen zu werden."

Molly Fitzpatrick, Vizepräsidentin bei Halifax, sagte: "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Führungsteam, um die beeindruckende Marktposition des Unternehmens auszubauen und sein Wachstum zu beschleunigen. Halifax hat eine lange Tradition bei Investitionen in häusliche Pflegedienste und Franchisegebern, und wir wissen um die Vorteile, die es für alle Beteiligten hat, wenn diese Pflegedienste in einer kostengünstigeren und komfortablen häuslichen Umgebung angeboten werden."

Natalie Black, CEO der Worldwide Home Care Division von Sodexo, sagte: "Wir haben in den letzten 15 Jahren bemerkenswerte Erfolge erzielt und unsere Präsenz auf mehr als 700 Standorte in der ganzen Welt ausgeweitet. Wir freuen uns nun, mit Halifax zusammenzuarbeiten, dessen finanzielle Ressourcen und Erfahrung sowohl mit häuslichen Pflegediensten als auch mit dem Franchisemodell von unschätzbarem Wert sein werden, wenn wir uns auf die Zukunft vorbereiten. Gemeinsam mit unseren Franchisenehmern und engagierten Pflegedienstleistern werden wir unser Dienstleistungsangebot weiter ausbauen und noch mehr Kunden und Familien einen hervorragenden Service bieten."

Halifax unterstützt seit langem führende Unternehmen in den Bereichen häusliche Pflege und Franchising, darunter Caring Brands International, ein weiterer führender Franchisegeber für häusliche Pflegedienste. In Zusammenarbeit mit dem Management baute Halifax das Unternehmen Interim HealthCare mit Sitz in den USA sowohl durch organische Initiativen als auch durch Übernahmen aus und fügte 2013 das Unternehmen Bluebird Care mit Sitz in Großbritannien und Just Better Care mit Sitz in Australien hinzu, um Caring Brands International zu bilden. Als Halifax seinen Anteil an dem Unternehmen 2015 verkaufte, bot es ein umfassendes Angebot an häuslichen Pflegediensten an mehr als 530 Standorten in sieben Ländern an.

Der Abschluss der Transaktion wird für das vierte Quartal 2023 erwartet und steht unter dem Vorbehalt der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen. Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben. Lazard fungierte als Finanzberater für Sodexo.

Informationen zu der Worldwide Home Care Division von Sodexo

Sodexo ist 2009 mit der Übernahme von Comfort Keepers in den USA in den Markt für häusliche Pflege eingestiegen und hat seine Aktivitäten seitdem international ausgeweitet. Die Worldwide Home Care Division von Sodexo ist in 8 Ländern tätig: in den USA durch Comfort Keepers, im Vereinigten Königreich durch Prestige Home Care, The Good Care Group und Oxford Aunts, in Irland durch Comfort Keepers, in Frankreich durch Amelis, in Brasilien durch Pronep und in den nordischen Ländern durch mehrere Marken. Die Home Care Division beschäftigt an ihren Standorten 12.000 Mitarbeiter, die für ihre herausragende Pflege und ihren Service sowie für ihr starkes Engagement als Arbeitgeber im Einklang mit den Werten der Sodexo Group hoch anerkannt sind.

Informationen zu der Halifax Group

Die 1999 gegründete Halifax Group ist eine Private-Equity-Gesellschaft, die mit Managern und Unternehmern zusammenarbeitet, um Unternehmen des unteren Mittelstands mit einem Gesamtwert zwischen 100 und 300 Millionen US-Dollar zu rekapitalisieren und in sie zu investieren. Halifax ist auf Eigenkapitalrekapitalisierungen, Unternehmensausgliederungen und Management-Buyouts spezialisiert und investiert in einer Vielzahl von Branchen, darunter Gesundheit und Wellness, ausgelagerte Unternehmensdienstleistungen und Franchising. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Washington, D.C. und unterhält ein Büro in Raleigh, NC. Weitere Informationen finden Sie auf www.thehalifaxgroup.com.

Informationen zu Sodexo

Sodexo wurde 1966 von Pierre Bellon in Marseille gegründet und ist weltweit führender Anbieter von nachhaltigen Lebensmitteln und geschätzten Erlebnissen in jedem Moment des Lebens: beim Lernen, Arbeiten, Heilen und Spielen. Unsere 422.000 Mitarbeiter sind in 53 Ländern tätig und versorgen jeden Tag 100 Millionen Verbraucher. Die Sodexo Group zeichnet sich durch ihre Unabhängigkeit und die Beteiligung der Gründerfamilie, ihr verantwortungsbewusstes Geschäftsmodell und ihr Tätigkeitsportfolio aus, das die Bereiche Food Services, Facility Management Services und Employee Benefit Solutions umfasst. Dieses breit gefächerte Angebot stellt sich allen Herausforderungen des täglichen Lebens und verfolgt dabei ein duales Ziel: die Lebensqualität unserer Mitarbeiter und der Menschen, die wir versorgen, zu verbessern und zum wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Fortschritt in den Gemeinschaften, in denen wir tätig sind, beizutragen. Für Sodexo gehen Wachstum und soziales Engagement Hand in Hand. Unser Ziel ist es, einen besseren Alltag für jeden zu schaffen, um ein besseres Leben für alle zu ermöglichen. Sodexo ist in den Indizes CAC Next 20, CAC 40 ESG, CAC SBT 1.5, FTSE 4 Good und DJSI vertreten.

Kontakt:

Lambert

Caroline Luz

203-570-6462

[email protected]

