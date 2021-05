Hamamatsu présente le premier appareil photo scientifique au monde à résolution en nombre de photons, avec un bruit incroyablement faible et 9,4 mégapixels

La capacité de l'ORCA-Quest à identifier le nombre de photons ouvre de nouvelles possibilités pour un large éventail de domaines. Par exemple, l'ORCA-Quest observe avec précision l'état quantique en visualisant quantitativement la quantité de lumière provenant des ions et des atomes neutres. Cela en fait un outil prometteur pour accélérer les travaux de recherche et de développement sur les ordinateurs quantiques et autres technologies quantiques. En outre, grâce à son large champ de vision capable de capturer des phénomènes à très faible luminosité, l'ORCA-Quest est susceptible de trouver des applications dans les domaines de la recherche astronomique et des sciences de la vie.

Au cœur de l'appareil photo ORCA-Quest se trouve un nouveau capteur d'images 2D CMOS (semi-conducteur complémentaire à l'oxyde de métal) haute performance, conçu et fabriqué à l'aide de nos technologies internes uniques de conception et de fabrication. Ce capteur CMOS offre d'excellentes performances avec un bruit incroyablement faible (0,27 électrons rms), un nombre élevé de pixels (4096 x 2304) et une haute résolution, tout en atteignant une lecture rapide. Ses autres caractéristiques comprennent une structure rétro-éclairée, des pixels de 4,6 µm x 4,6 µm, une diaphonie réduite entre les pixels, et des variations supprimées dans les caractéristiques électriques de chaque pixel.

Pour plus d'informations sur l'appareil photo ORCA-Quest, y compris les prix et les délais de livraison, veuillez contacter Hamamatsu Photonics Europe sur le site Web de la société, https://www.hamamatsu.com.

Hamamatsu Photonics Europe est la filiale européenne de Hamamatsu Photonics K.K (Japon), un fabricant de premier plan de dispositifs pour la génération et la mesure de la lumière infrarouge, visible et ultraviolette. Ces dispositifs comprennent des photodiodes, des photomultiplicateurs en silicium, des tubes photomultiplicateurs, des sources de lumière scientifiques, des détecteurs infrarouges, des capteurs d'images, des spectromètres et des appareils photos. La société mère se consacre à l'avancement de la photonique par le biais de recherches approfondies. Cette philosophie d'entreprise se traduit par des produits de pointe qui sont utilisés dans le monde entier dans des applications scientifiques, industrielles et commerciales.

