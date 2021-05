Hamamatsu przedstawia pierwszą na świecie kamerę do celów naukowych rozróżniającą liczbę fotonów o niebywale niskim poziomie szumu i o rozdzielczości 9,4 megapikseli

W obrazowaniu ilościowym szum fotoelektryczny wytwarzany podczas przekształcania światła w sygnały elektryczne jest najważniejszym czynnikiem, który określa dolną granicę detekcji kamery. Urządzenie ORCA-Quest redukuje ten szum do poziomu poniżej sygnałów emitowanych przez fotony (cząsteczki światła), które są najmniejszą jednostką światła. To sprawia, że ORCA-Quest jest pierwszą na świecie kamerą umożliwiającą pomiar liczby fotonów w układzie 2D - urządzenie dokładnie mierzy liczbę fotonów na potrzeby wygenerowania obrazu.

Funkcja identyfikacji liczby fotonów wbudowana w kamerę ORCA-Quest otwiera nowe możliwości zastosowania w różnorodnych dziedzinach. Na przykład ORCA-Quest jest w stanie dokładnie określić stan kwantowy poprzez obrazowanie ilości światła pochodzącego od jonów i neutralnych atomów, co może pozwolić na przyspieszenie prac badawczo-rozwojowych nad komputerami kwantowymi i innymi technologiami kwantowymi. Ponadto ze względu na szerokie pole widzenia, które pozwala na uchwycenie zjawisk zachodzących przy bardzo niskim poziomie światła, ORCA-Quest może znaleźć zastosowanie w badaniach astronomicznych i w obszarze nauk przyrodniczych.

Trzonem kamery ORCA-Quest jest nowy, wysokowydajny przetwornik obrazu 2D typu CMOS (komplementarny półprzewodnik oparty na tlenkach metali), zaprojektowany i wykonany przy użyciu unikatowych, opracowanych przez spółkę technologii projektowych i produkcyjnych. Przetwornik CMOS zapewnia doskonałe parametry operacyjne, w tym niezwykle niski poziom szumu (0,27 elektronów rms), dużą liczbę pikseli (4096 x 2304) i wysoką rozdzielczość, a jednocześnie gwarantuje dużą prędkość odczytu. Inne cechy urządzenia to podświetlana konstrukcja, rozmiar piksela 4,6 µm x 4,6 µm, zredukowane przesłuchy między pikselami oraz mniejsze zróżnicowanie charakterystyki elektrycznej każdego z pikseli.

Więcej informacji o kamerze ORCA-Quest, w tym o cenach i terminach dostawy, można uzyskać od Hamamatsu Photonics Europe za pośrednictwem strony internetowej: https://www.hamamatsu.com.

Hamamatsu Photonics Europe

Hamamatsu Photonics Europe to europejska spółka zależna Hamamatsu Photonics K.K. (Japonia), czołowego producenta urządzeń do generowania i pomiaru światła podczerwonego, widzialnego i ultrafioletowego. Należą do nich fotodiody, fotopowielacze krzemowe, tuby fotopowielające, źródła światła do badań naukowych, detektory podczerwieni, przetworniki obrazu, spektrometry i kamery. Hamamatsu Photonics K.K. dąży do rozwijania fotoniki za sprawą prowadzenia szerokiej gamy badań naukowych. Filozofia firmy przyczynia się do powstawania najnowocześniejszych produktów, które wykorzystuje się na całym świecie w nauce, przemyśle i handlu.

Informacje dostarczone przez Hamamatsu Photonics Europe uznawane są za wiarygodne. Spółka nie ponosi jednak odpowiedzialności za żadne potencjalne nieścisłości lub przeoczenia. Specyfikacja urządzeń może ulegać zmianie bez powiadomienia.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1513244/ORCA_Quest_qCMOS.jpg

