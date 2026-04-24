Hamidi apporte une histoire parfumée à la Modest Fashion Week de Paris

PARIS, 24 avril 2026 /PRNewswire/ -- Certains moments sont vus, d'autres sont ressentis. Sur le site Paris Modest Fashion Week, M. Hamidi a transformé la piste en quelque chose de beaucoup plus immersif, où la mode se déplace non seulement à travers la forme, mais aussi à travers l'air lui-même. En tant que sponsor officiel, la maison de parfums née à Dubaï a présenté son univers de parfumerie sans alcool à Paris, invitant le public à vivre une expérience qui a perduré longtemps après chaque regard.

Hamidi Brings Scented Storytelling to Paris Modest Fashion Week Hamidi presents Alya and Maysara Modest Fashion Week Paris 2026

Le clou du spectacle a été la présentation de la collection Hamidi x Betul Saday, où tissus et parfums se sont côtoyés en toute harmonie. Alors que les mannequins s'avançaient dans les silhouettes fluides de Betul Saday, le parfum est devenu une extension du mouvement. La collection a puisé son langage visuel dans deux nouvelles créations féminines, Alya et Maysara. Leurs bouteilles sculpturales et leurs teintes douces ont inspiré la palette et les détails des vêtements, créant un dialogue entre ce qui peut être vu et ce qui ne peut être que ressenti. Le moment décisif est venu d'un accessoire de voile inspiré des bouchons en forme de dôme des parfums, qui encadre délicatement les mannequins et fait écho à la grâce d'un habillement modeste.

Alya est d'une douceur lumineuse, s'ouvrant sur la bergamote, la mandarine et la pêche blanche avant de se fondre dans une base douce de musc, d'ambre et de vanille.

Maysara a évolué en contraste, commençant par le litchi et le poivre rose, se déployant dans la rose et la pivoine, et finissant par des notes plus profondes de praline, de bois de santal et d'encens.

Chaque parfum était comme une couche d'identité, subtile mais expressive, conçue pour rester proche de la peau et de la mémoire.

Au-delà de la piste, Hamidi a étendu sa présence sur les plateformes numériques, attirant un public mondial et marquant une étape importante sur le marché européen. Les débuts ont introduit une perspective façonnée par l'héritage de Dubaï tout en s'alignant sur le désir croissant d'un luxe conscient et culturellement enraciné.

Alors que Paris continue de définir le rythme de la mode mondiale, cette collaboration a offert quelque chose de plus calme mais de plus puissant. Elle a montré que la mode pudique n'est pas seulement une question de ce qui est révélé ou caché, mais aussi de l'émotion qu'elle véhicule. Par le biais du parfum, Hamidi a réimaginé le parfum comme quelque chose de profondément personnel, une signature invisible qui complète l'histoire.

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