Hamidi bringt duftende Geschichten zur Pariser Modest Fashion Week

PARIS, 24. April 2026 /PRNewswire/ -- Manche Momente werden gesehen, andere werden gefühlt. Auf der Paris Modest Fashion Week verwandelte Hamidi den Laufsteg in etwas viel Immersiveres, wo sich die Mode nicht nur durch die Form, sondern durch die Luft selbst bewegte. Als offizieller Sponsor stellte das aus Dubai stammende Dufthaus seine Welt der alkoholfreien Parfümerie in Paris vor und lud das Publikum zu einem Erlebnis ein, das noch lange nach jedem Blick nachhallte.

Hamidi Brings Scented Storytelling to Paris Modest Fashion Week Hamidi presents Alya and Maysara Modest Fashion Week Paris 2026

Der Höhepunkt war die Präsentation von Hamidi x Betul Saday, bei der Stoffe und Düfte in stiller Harmonie miteinander verbunden waren. Als die Models in den fließenden Silhouetten von Betul Saday vorwärts schritten, wurde der Duft zu einer Erweiterung der Bewegung. Die Bildsprache der Kollektion basiert auf zwei neuen weiblichen Kreationen, Alya und Maysara. Ihre skulpturalen Flaschen und sanften Farbtöne inspirierten die Farbpalette und die Details der Kleidungsstücke und schufen einen Dialog zwischen dem, was man sehen kann, und dem, was man nur erahnen kann. Ein entscheidender Moment war ein Schleier-Accessoire, das von den kuppelförmigen Kappen der Parfums inspiriert war, die Models zart umrahmte und die Anmut der schlichten Kleidung widerspiegelte.

Alya ist von leuchtender Sanftheit und eröffnet mit Bergamotte, Mandarine und weißem Pfirsich, bevor es in eine sanfte Basis aus Moschus, Amber und Vanille übergeht.

Maysara bewegte sich im Kontrast dazu: Es begann mit Litschi und rosa Pfeffer, entwickelte sich zu Rose und Pfingstrose und endete mit tieferen Noten von Praline, Sandelholz und Weihrauch.

Jeder Duft fühlte sich wie eine Identitätsschicht an, subtil und doch ausdrucksstark, dazu bestimmt, auf der Haut und im Gedächtnis zu bleiben.

Über den Laufsteg hinaus hat Hamidi seine Präsenz auf digitale Plattformen ausgeweitet, um ein globales Publikum zu erreichen und einen bedeutenden Schritt auf den europäischen Markt zu machen. Das Debüt präsentierte eine Perspektive, die vom Erbe Dubais geprägt ist und gleichzeitig dem wachsenden Wunsch nach bewusstem und kulturell verwurzeltem Luxus gerecht wird.

Während Paris weiterhin den Rhythmus der globalen Mode bestimmt, bot diese Zusammenarbeit etwas Ruhigeres und doch Kraftvolles. Sie zeigte, dass es bei bescheidener Mode nicht nur um das geht, was gezeigt oder verborgen wird, sondern auch um die Emotionen, die damit verbunden sind. Durch den Duft hat Hamidi den Duft als etwas zutiefst Persönliches neu erfunden, als unsichtbare Signatur, die die Geschichte vervollständigt.

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