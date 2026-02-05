HANDELSMESSEN: ITALIEN, FÜHRENDER AKTEUR, ITALIAN EXHIBITION GROUP VERABSCHIEDET NEUEN STRATEGIEPLAN FÜR 2025-2030 UND KÜNDIGT ERWEITERUNG UND SANIERUNG DER MESSEZENTREN IN RIMINI UND VICENZA AN

RIMINI und VICENZA, Italien, 5. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Der Vorstand der IEG - Italian Exhibition Group S.p.A., einem führenden Unternehmen in Italien im Bereich der Organisation internationaler Messen und an der Euronext Mailand notiert, hat den Strategieplan 2025–2030 genehmigt.

Corrado Peraboni, Chief Executive Officer von IEG, erklärte: „Dieser Plan bestätigt unser Ziel, weiter zu wachsen und bis 2030 einen Umsatz zwischen 360 und 365 Millionen Euro sowie ein bereinigtes EBITDA zwischen 100 und 105 Millionen Euro zu erzielen."

Von links nach rechts: Maurizio Ermeti, Präsident von IEG, und Corrado Peraboni, CEO von IEG.

Der Zeithorizont des Strategieplans 2025–2030 wurde aktualisiert, um die hervorragenden Ergebnisse widerzuspiegeln, die IEG in den Jahren 2023 und 2024 erzielt hat und die die Ziele des vorherigen Plans übertroffen haben.

Der neue Plan konzentriert sich auf organisches Wachstum durch das Kerngeschäft, die Stärkung des Investitionsplans und die Erschließung externer Wachstumschancen mit dem Ziel, IEG als führende internationale Messegruppe zu positionieren.

Die Strategie basiert auf der Expansion internationaler Veranstaltungen mit Diversifizierung der Einnahmen, der Stärkung der führenden Marken im Portfolio, der Entwicklung von Veranstaltungen der zweiten Ebene, dem Wachstum digitaler Dienste, internationalem Wachstum durch Akquisitionen und der Einführung neuer Messen, der Verbesserung des Humankapitals sowie der Erweiterung der Messestandorte.

Im Hinblick auf die Entwicklung der Messestandorte kündigte IEG-Präsident Maurizio Ermeti an, dass im September 2026 anlässlich der Vicenzaoro ein neuer großer Pavillon auf dem Messegelände in Vicenza eingeweiht wird. Die neue Anlage wird die Attraktivität des Standorts Vicenza für neue Ausstellungen und internationale Veranstalter erheblich steigern.

In Rimini beginnen die Arbeiten für den Bau eines neuen kreisförmigen Pavillons, einem wegweisenden Projekt und einer einzigartigen Struktur, die die Erweiterung bestehender Messen wie SIGEP World und Ecomondo unterstützen und auch große Konzerte, Sportveranstaltungen und Großevents beherbergen soll. Beide Projekte wurden vom internationalen Architekturbüro GMP aus Hamburg entworfen.

www.iegexpo.it/en https://www.iegexpo.it/images/IPO/IEG_Strategic_Plan_2025_2030_Ready_to_Scale.pdf

