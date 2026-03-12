Handyman Roofing se une a Clearwater Little League para la temporada de primavera 2026

CLEARWATER, Florida, 12 de marzo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Handyman Roofing, un elemento básico en las comunidades de Suncoast, se enorgullece de anunciar su patrocinio con la Liga Pequeña de Clearwater para la temporada de primavera de 2026.

Durante más de 40 años, Handyman Roofing ha servido a los propietarios de viviendas en Clearwater y los vecindarios circundantes. El apoyo a la Pequeña Liga local es una extensión natural del compromiso de larga data de la empresa con las familias que han confiado en ellos para proteger sus hogares durante generaciones.

"Estamos realmente entusiasmados de retribuir a las familias aquí mismo en nuestro propio patio trasero", dijo Eric Bartholomew, gerente general de Handyman Roofing. "Muchos de los padres y abuelos que animan en esas gradas son las mismas personas a las que hemos tenido el privilegio de servir durante más de cuatro décadas. Ser parte de un negocio local que ayuda a los niños a aprender el trabajo en equipo, el espíritu deportivo y la confianza significa mucho para todo nuestro equipo ".

Los líderes de las Pequeñas Ligas de Clearwater dicen que asociaciones como esta marcan una diferencia duradera para los atletas jóvenes.

"Los patrocinadores comunitarios son la columna vertebral de nuestra liga", dijo Marissa Umberger, Gerente de Recaudación de Fondos y Patrocinio de Clearwater Little League. "El apoyo de Handyman Roofing nos ayuda a crear una experiencia positiva y memorable para nuestros jugadores y sus familias, tanto dentro como fuera del campo. Agradecemos su inversión en la juventud de Clearwater ".

A través del patrocinio, Handyman Roofing ayudará a la liga a continuar brindando un entorno estructurado y alentador donde los niños puedan desarrollar habilidades, amistades y valores que duren toda la vida.

Acerca de Handyman Roofing

Handyman Roofing proporciona servicios de techado residencial en toda la región de Clearwater. Conocido por su mano de obra de calidad, confiabilidad y profundas raíces comunitarias, Handyman Roofing se dedica a ser el contratista preferido y un socio de confianza para los propietarios a los que sirve.

Contacto con los medios:

Kelly Sumner

[email protected]

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2932158/HANDYMAN_Logo.jpg

FUENTE Handyman Roofing