HANNspree dévoile l'écran papier ecoVISION à l'occasion d'IFA 2024

TAIPEI, 2 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Une avancée révolutionnaire en matière de technologie d'affichage de type papier sera dévoilée à l'IFA de Berlin en septembre. Grâce à l'écran papier ecoVISION, les lecteurs électroniques peuvent lire des contenus vidéo en couleur, les écrans d'ordinateur peuvent être utilisés confortablement pour la lecture et la signalisation numérique peut atteindre des niveaux d'efficacité énergétique sans précédent. HANNspree présentera une nouvelle gamme de produits ecoVISION, dont le lancement est prévue fin 2024 et début 2025, à l'IFA Next, stand H27-P20.

Présentation de ecoVISION™ de HANNspree

HANNspree, qui appartient au fabricant d'écrans plats HannStar, est un pionnier de la technologie LCD depuis 2003. Le présentoir en papier ecoVISION est sa dernière innovation. En réfléchissant la lumière ambiante, un panneau ecoVISION peut minimiser sa dépendance à l'égard des sources lumineuses internes et consommer jusqu'à 80 % d'énergie en moins qu'un panneau traditionnel rétro-éclairé par LED. Il associe des performances rapides et en couleur à une efficacité énergétique avancée pour établir une nouvelle norme pour les écrans LCD.

Outre ses avantages en matière d'économie d'énergie, la technologie ecoVISION favorise également la santé et le bien-être des personnes. Ses caractéristiques 8 bits, non-FRC, sans scintillement et à faible lumière bleue permettent de réduire la fatigue oculaire et d'améliorer la concentration lors d'une utilisation prolongée de l'écran. Ceci est particulièrement utile pour ceux qui cherchent à améliorer leur endurance cognitive et leur productivité.

Lecteurs électroniques

Ces lecteurs électroniques de nouvelle génération fonctionnent avec Android 14. La version la plus grande est dotée d'un écran ecoVISION Paper de 10 pouces, d'une batterie de 4 000 mAh, d'une caméra frontale de 5 mégapixels, d'une caméra arrière de 5 mégapixels, d'une mémoire vive de 4 Go et d'une mémoire morte de 128 Go. Son homologue plus petit est doté d'un écran ecoVISION Paper de 7,8 pouces, d'une batterie de 3 000 mAh, d'une caméra frontale de 5 mégapixels, d'une caméra arrière de 8 mégapixels, d'une mémoire vive de 4 Go et d'une mémoire morte de 64 Go. Les deux modèles sont dotés d'un éclairage frontal réglable pour une utilisation dans des conditions de faible luminosité.

Moniteurs

Cette nouvelle série de moniteurs de soins oculaires s'appuie sur les vingt ans d'expérience de HANNspree en matière de conception et de fabrication de moniteurs. Le moniteur à réflexion pure est doté d'un écran papier ecoVISION de 23,8 pouces qui utilise pleinement la réflexion de la lumière ambiante, ce qui le rend idéal pour les environnements dont l'éclairage est supérieur à 500 lux. En revanche, le moniteur professionnel offre un écran papier ecoVISION de 23,8 pouces avec une option de rétroéclairage réglable, qui peut être activée dans des conditions de faible luminosité.

Signalisation

HANNspree dévoilera deux nouveaux produits à l'occasion de l'IFA 2024. L'un d'entre eux est un panneau mobile conçu pour les cas d'utilisation portables, équipé d'un écran papier ecoVISION de 23,8 pouces, d'une batterie de 9600 mAh et d'un support de sol réglable sur roulettes. L'autre est un panneau à montage fixe qui comporte un écran papier écoVISION de 28 pouces de plus grande taille. Les deux modèles utilisent pleinement la réflexion de la lumière ambiante, ce qui les rend idéaux pour une utilisation en extérieur, pendant la journée, et en intérieur avec un éclairage d'au moins 500 lux.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2491326/HANNspree_Unveils_ecoVISION_Paper_Display_IFA_2024.jpg