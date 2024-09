HANNspree stellt ecoVISION Paper Display auf der IFA 2024 vor

TAIPEH, 2. September 2024 /PRNewswire/ -- Diesen September wird auf der IFA in Berlin ein bahnbrechender Fortschritt in der papierähnlichen Display-Technologie vorgestellt werden. Mit dem ecoVISION Paper Display können E-Reader vollfarbige Videoinhalte abspielen, Computermonitore können bequem zum Lesen genutzt werden und Digital Signage erreicht ein nie dagewesenes Maß an Energieeffizienz. HANNspree wird auf der IFA Next am Stand H27-P20 eine neue Reihe von ecoVISION-Produkten vorstellen, deren Markteinführung für Ende 2024 und Anfang 2025 geplant ist.

Einführung von HANNspree ecoVISION™

HANNspree Unveils ecoVISION Paper Display at IFA 2024. Visit HANNspree in IFA Next, Stand H27-P20

HANNspree, Tochterunternehmes des Flachbildschirmherstellers HannStar ist, leistet seit 2003 Pionierarbeit in der LCD-Technologie. Das ecoVISION Paper Display ist seine neueste Innovation. Durch Spiegelung des Umgebungslichts kann ein ecoVISION-Bildschirm seine Abhängigkeit von internen Lichtquellen minimieren und bis zu achtzig Prozent weniger Strom verbrauchen als ein herkömmlicher Bildschirm mit LED-Hintergrundbeleuchtung. Er kombiniert schnelle, farbstarke Leistung mit fortschrittlicher Energieeffizienz und setzt damit einen neuen Standard für LCDs.

Neben den energiesparenden Vorteilen fördert die ecoVISION-Technologie auch die persönliche Gesundheit und das persönliche Wohlbefinden. Echte 8-Bit-Technologie, Non-FRC, Flimmerfreiheit und wenig blaues Licht verringern die Belastung der Augen und sorgen bei längerer Bildschirmnutzung für eine bessere Konzentration. Dies ist besonders nützlich für diejenigen, die ihre kognitive Ausdauer und Produktivität steigern wollen.

E-Reader

Diese E-Reader der nächsten Generation laufen unter Android 14. Die größere Version verfügt über ein 10 Zoll großes ecoVISION Paper Display, einen 4000-mAh-Akku, eine 5-MP-Frontkamera, eine 5-MP-Rückkamera, 4 GB RAM und 128 GB ROM. Sein kleineres Pendant verfügt über ein 7,8 Zoll großes ecoVISION Paper Display, einen 3000-mAh-Akku, eine 5-MP-Frontkamera, eine 8-MP-Rückkamera, 4 GB RAM und 64 GB ROM. Beide Modelle verfügen über ein verstellbares Frontlicht für den Einsatz bei schlechten Lichtverhältnissen.

Monitore

Diese neue Serie mit augenschonenden Monitoren baut auf der zwanzigjährigen Erfahrung von HANNspree in der Entwicklung und Herstellung von Monitoren auf. Der rein reflektierende Monitor verfügt über ein 23,8 Zoll großes ecoVISION Paper Display, das die Spiegelung des Umgebungslichts voll ausnutzt und damit ideal für Umgebungen mit einer Beleuchtung von über 500 Lux ist. Im Gegensatz dazu bietet der Profi-Monitor ein 23,8 Zoll großes ecoVISION Paper Display mit einer verstellbaren Hintergrundbeleuchtung, die bei schlechten Lichtverhältnissen aktiviert werden kann.

Digital Signage

HANNspree wird auf der IFA 2024 zwei neue Digital Signage Produkte vorstellen. Einerseits einen mobilen Bildschirm, der mit einem 23,8 Zoll großen ecoVISION Paper Display, einem 9600-mAh-Akku und einem verstellbaren Standfuß auf Rädern ausgestattet ist und für den mobilen Einsatz konzipiert wurde. Und andererseits ein fest montiertes Schild mit einem größeren, 28 Zoll großen ecoVISION Paper Display. Beide Modelle nutzen die Spiegelung des Umgebungslichts vollständig aus und eignen sich daher ideal für den Einsatz im Freien, bei Tageslicht und in Innenräumen mit mindestens 500 Lux Beleuchtung.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2491326/HANNspree_Unveils_ecoVISION_Paper_Display_IFA_2024.jpg