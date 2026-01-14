Hanshow dévoile NexShelf à NRF 2026

NEW YORK, 15 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Hanshow, acteur mondial de la Retail Tech et leader des solutions connectées pour le commerce de détail, a présenté aujourd'hui NexShelf, sa solution d'étagère intelligente de nouvelle génération, à l'occasion du salon NRF 2026. Conçue pour transformer l'étagère en un moteur de données en temps réel, NexShelf constitue un pilier central de la vision de Hanshow autour du jumeau numérique de magasin, également appelé "Digital Twin", offrant aux distributeurs et aux marques une visibilité, une précision et un contrôle sans précédent, là où les ventes se jouent réellement : en rayon.

Hanshow NexShelf Solution

Au fil des décennies, l'étagère est restée le point de décision clé du commerce de détail. Pourtant, elle demeure l'une des zones les moins numérisées du magasin. NexShelf répond à cette lacune historique en combinant un positionnement ultra-précis, des analyses pilotées par l'IA et une architecture de connectivité ouverte et hybride, transformant chaque étagère en un actif numérique mesurable et dynamique.

L'étagère, pierre angulaire du jumeau numérique de magasin

Un véritable jumeau numérique n'a de valeur que s'il reflète fidèlement et en temps réel la réalité du magasin physique. NexShelf fournit les données nécessaires pour y parvenir.

Grâce aux étiquettes électroniques de gondoles Nebular Ultra et à la caméra N5 AI de Hanshow, NexShelf permet une localisation des produits à l'échelle du magasin, au centimètre près. Chaque étagère et chaque article devient ainsi un point de référence spatial précis, garantissant une représentation du rayon avec une fiabilité supérieure à 95 %.

Cette capacité de localisation en temps réel permet aux distributeurs d'identifier instantanément les produits mal positionnés ou manquants, de vérifier la conformité aux planogrammes et de détecter les véritables ruptures de stock, sans recourir à des contrôles manuels ni à une nouvelle phase d'apprentissage de l'IA au niveau de l'UGS.

Une connectivité ouverte, hybride et évolutive

NexShelf repose sur une architecture de communication bimodale combinant le protocole propriétaire basse consommation HiLPC de Hanshow avec le support Bluetooth et des capacités d'intégration ouvertes. Cette approche garantit à la fois une grande fiabilité dans les environnements commerciaux denses et une ouverture sur le long terme, permettant à NexShelf de se connecter facilement à des systèmes tiers, des plateformes cloud et aux futures technologies du magasin.

En réduisant la consommation énergétique et la complexité de l'infrastructure, NexShelf offre l'un des coûts totaux de possession les plus bas pour la digitalisation à grande échelle des étagères, rendant l'intelligence avancée des rayons économiquement accessible à l'ensemble des réseaux de magasins.

Des données d'étagère à l'intelligence opérationnelle

Au-delà de la simple détection, NexShelf intègre l'IA pour transformer les données collectées en actions concrètes. Les distributeurs peuvent ainsi passer d'une analyse a posteriori à une exécution en temps réel, afin d'améliorer la productivité des équipes, réduire les ventes perdues et optimiser rapidement les stratégies de prix et de promotion.

NexShelf permet également la visualisation 3D des étagères et le rendu des jumeaux numériques. Les équipes en magasin, au siège et les partenaires marques peuvent ainsi observer l'exécution des rayons en temps réel. Cette couche visuelle crée un lien direct entre la réalité physique et les opérations digitales, faisant des données d'étagère un langage commun entre distributeurs et marques.

Poser les bases du commerce de détail de demain

« NexShelf n'est pas seulement une solution d'étagère intelligente, c'est la fondation data de notre jumeau numérique de magasin », déclare Shiguo Hou, PDG de Hanshow.

« En rendant l'état des étagères visible, mesurable et exploitable, nous aidons les distributeurs et les marques à passer des hypothèses aux faits, et des opérations réactives à une prise de décision proactive. »

NexShelf constitue la pierre angulaire de la solution de jumeau numérique de magasin de Hanshow, reliant le matériel intelligent en point de vente aux services SaaS basés sur le cloud. À terme, NexShelf sera connecté à d'autres technologies en magasin, telles que les chariots intelligents et les systèmes d'automatisation, afin de créer une plateforme évolutive au service de l'excellence opérationnelle, des médias retail et de la croissance pilotée par la donnée.

