Hanshow stellt NexShelf auf der NRF 2026 vor

NEW YORK, 14. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Hanshow, ein weltweit führender Anbieter von elektronischen Regaletiketten (ESL) und digitalen Einzelhandelslösungen, stellte heute auf der NRF 2026 NexShelf, seine intelligente Regallösung der nächsten Generation, vor. NexShelf wurde entwickelt, um das Regal in eine Echtzeit-Datenmaschine zu verwandeln. Als grundlegende Ebene der Store-Digital-Twin-Vision von Hanshow ermöglicht NexShelf Einzelhändlern und Marken eine bislang unerreichte Transparenz, Genauigkeit und Kontrolle genau an dem Punkt, an dem der Verkauf tatsächlich stattfindet.

Hanshow NexShelf Solution

Im Laufe der jahrzehntelangen Entwicklung des Einzelhandels ist das Regal nach wie vor der wichtigste Ort der Wahrheit. Gleichzeitig zählt es jedoch zu den am wenigsten digitalisierten Bereichen im Geschäft. NexShelf schließt diesen seit Langem bestehenden blinden Fleck, indem es hochpräzise Positionierung, KI-gestützte Analysen und eine offene, hybride Konnektivitätsarchitektur kombiniert. So wird jedes Regal zu einem lebendigen, messbaren digitalen Kontaktpunkt.

Das Regal als Eckpfeiler des Store Digital Twin

Ein echter digitaler Zwilling kann nur dann zuverlässig funktionieren, wenn er das Geschehen im physischen Geschäft in Echtzeit widerspiegelt. NexShelf liefert hierfür die notwendigen, realen Daten.

Im Kern bietet NexShelf eine filialweite, zentimetergenaue Produktortungsintelligenz, unterstützt durch die Nebular Ultra ESL und die N5 AI-Kamera von Hanshow. Jedes Regal und jedes Produkt wird zu einem präzisen räumlichen Referenzpunkt, sodass der digitale Zwilling die tatsächlichen Regalbedingungen mit einer Genauigkeit von über 95 % abbilden kann.

Diese Echtzeit-Ortungsfähigkeit ermöglicht es Einzelhändlern, verlegte oder fehlende Produkte sofort zu erkennen, die Einhaltung von Planogrammen zu überprüfen und echte Out-of-Stock-Situationen zuverlässig zu identifizieren – ganz ohne manuelle Kontrollen oder KI-Nachtrainings auf SKU-Ebene.

Offene, hybride Konnektivität für skalierbare Implementierungen

NexShelf basiert auf einer Dual-Mode-Kommunikationsarchitektur, die das von Hanshow entwickelte energieeffiziente Protokoll HiLPC mit Bluetooth-Unterstützung und offenen Integrationsmöglichkeiten kombiniert. Dieser Ansatz gewährleistet sowohl hohe Zuverlässigkeit in komplexen Einzelhandelsumgebungen als auch langfristige Offenheit, sodass NexShelf nahtlos mit Drittsystemen, Cloud-Plattformen und zukünftigen In-Store-Technologien verbunden werden kann.

Durch die Reduzierung des Energieverbrauchs und der infrastrukturellen Komplexität bietet NexShelf eine der niedrigsten Gesamtbetriebskosten im Bereich der großflächigen Regaldigitalisierung und macht fortschrittliche Regalintelligenz wirtschaftlich skalierbar für gesamte Filialnetze.

Von Regaldaten zu handlungsrelevanter Intelligenz

Über reine Erkennung und Transparenz hinaus integriert NexShelf KI, um Regaldaten in konkrete, umsetzbare Erkenntnisse zu verwandeln. Einzelhändler können von verzögerter Berichterstattung zu Echtzeit-Ausführung übergehen, die operative Effizienz steigern, Umsatzverluste reduzieren und Preis- sowie Promotionsstrategien dynamisch optimieren.

Darüber hinaus ermöglicht NexShelf eine dreidimensionale Regalvisualisierung sowie die Abbildung als digitaler Zwilling. So können Filialteams, Zentralen und Markenpartner die Regalausführung in dem Moment verfolgen, in dem sie stattfindet. Diese visuelle Ebene schlägt eine Brücke zwischen physischer Realität und digitalen Prozessen und macht Regaldaten zu einer gemeinsamen, operativen Sprache für Einzelhändler und Marken.

Grundlage für die Zukunft des Einzelhandels

„NexShelf ist nicht nur eine intelligente Regallösung, sondern die Datenbasis des Store Digital Twin", erklärte Shiguo Hou, Geschäftsführer von Hanshow. „Indem wir Regalbedingungen sichtbar, messbar und steuerbar machen, helfen wir Einzelhändlern und Marken, von Annahmen zu Fakten und von reaktiven Maßnahmen zu proaktiven Entscheidungen zu gelangen."

Als zentraler Bestandteil des ganzheitlichen Store-Digital-Twin-Frameworks von Hanshow fungiert NexShelf als zentrale Datenschicht, die intelligente In-Store-Hardware mit cloudbasierten SaaS-Diensten verbindet. Künftig wird NexShelf mit weiteren In-Store-Technologien wie intelligenten Einkaufswagen und Automatisierungssystemen integriert und bildet damit eine skalierbare Plattform für Innovationen in den Bereichen operative Exzellenz, Retail Media und datengetriebenes Wachstum.

Medienkontakt: [email protected]

