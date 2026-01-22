NOMINATION : Philippe Brochard rejoint Hanshow en tant que Président du Comité Consultatif

PARIS, le 22 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Acteur mondial de la Retail Tech et spécialiste des solutions de digitalisation et de durabilité des points de vente, Hanshow annonce la nomination de Philippe Brochard au poste de Président de son Comité Consultatif. Ancien Directeur Général d'Auchan Retail France, Philippe Brochard vient renforcer la gouvernance de Hanshow par son expertise stratégique du retail et de la transformation des organisations, acquise au plus haut niveau de grands groupes industriels et de distribution internationaux. Sa nomination illustre l'engagement du Groupe en faveur de l'innovation, de l'excellence opérationnelle et du développement durable dans le secteur du commerce.

Philippe Brochard

Reconnu pour sa vision stratégique et prospective des mutations du commerce, Philippe Brochard s'engage aujourd'hui aux côtés de Hanshow dans sa trajectoire de croissance et contribuera à orienter la réflexion stratégique du Groupe sur l'avenir des magasins, de la data et des technologies au service de l'expérience client. Il apportera son expertise stratégique sur les enjeux de développement international et d'innovation.

Philippe Brochard (45 ans), diplômé d'un BSC Engineering et de l'ESSEC, dispose de plus de 20 ans d'expérience. Son parcours international l'a conduit à occuper des fonctions de direction chez Renault (2001–2008), Alstom Transport (2008–2015), puis au sein du groupe Auchan entre 2016 et 2024.

Nommé Directeur Général d'Auchan Retail France en décembre 2021, Philippe Brochard a quitté ses fonctions en mars 2024. Fort de ces expériences, il a fondé Régénération, entreprise de conseil dédiée à l'accompagnement stratégique des entreprises engagées dans des trajectoires de transformation et de performance durables.

« Assumer la présidence du Comité Consultatif d'Hanshow s'inscrit pleinement dans ma volonté d'accompagner des entreprises technologiques internationales qui repensent en profondeur les modèles du retail. Hanshow joue un rôle clé dans la transformation des points de vente, en conciliant innovation technologique, performance économique et enjeux de durabilité », déclare Philippe Brochard.

Pour Hanshow, cette nomination marque une étape structurante tant dans le renforcement de sa gouvernance que dans le déploiement de sa vision stratégique ; à un moment clé de l'évolution du retail vers des modèles plus digitaux, responsables et orientés performance.

Contact presse : Agence GOODMiND

Erika NARDEUX - Attachée de Presse de Hanshow

@ : [email protected] - M : 06 50 96 37 74

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2865067/Philippe_Brochard_Portrait_1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2857227/5725282/2020_Hanshow_LOGO____RGB_Logo.jpg